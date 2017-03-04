«Локомотив» разгромил «Крылья Советов» в 18-м туре молодежного первенства России
МОСКВА, 4 мар —
Р-Спорт. Футболисты московского «Локомотива» на выезде разгромили самарские «Крылья Советов» в 18-м туре молодежного первенства России.
Субботний матч, прошедший на запасном поле стадиона «Металлург» в Самаре, завершился победой «Локомотива» со счетом 7:0.
Матч основных составов команд состоится в воскресенье в Уфе. Решение о переносе матча из Самары было принято после рекомендации членов комиссии по допуску футбольных полей для проведения матчей чемпионата России, которые посетили стадион «Металлург».
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