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4 марта 2017, 15:15 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Локомотив» разгромил «Крылья Советов» в 18-м туре молодежного первенства России

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт. Футболисты московского «Локомотива» на выезде разгромили самарские «Крылья Советов» в 18-м туре молодежного первенства России.

Субботний матч, прошедший на запасном поле стадиона «Металлург» в Самаре, завершился победой «Локомотива» со счетом 7:0. Хет-трик оформил Игорь Портнягин (14-я, 54-я и 77-я минуты), еще по мячу забили Роман Тугарев (18, с пенальти), Амир Натхо (42), Иван Шаров (45) и Никита Дорофеев (88).

Матч основных составов команд состоится в воскресенье в Уфе. Решение о переносе матча из Самары было принято после рекомендации членов комиссии по допуску футбольных полей для проведения матчей чемпионата России, которые посетили стадион «Металлург».

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