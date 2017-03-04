«Локомотив» разгромил «Крылья Советов» в 18-м туре молодежного первенства России

Субботний матч, прошедший на запасном поле стадиона «Металлург» в Самаре, завершился победой «Локомотива» со счетом 7:0. Хет-трик оформил Игорь Портнягин (14-я, 54-я и 77-я минуты), еще по мячу забили Роман Тугарев (18, с пенальти), Амир Натхо (42), Иван Шаров (45) и Никита Дорофеев (88).

Матч основных составов команд состоится в воскресенье в Уфе. Решение о переносе матча из Самары было принято после рекомендации членов комиссии по допуску футбольных полей для проведения матчей чемпионата России, которые посетили стадион «Металлург».