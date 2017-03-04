«Оренбург» — «Арсенал»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и тульского «Арсенала» на матч 18-го тура российской
Премьер-Лиги.
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Встреча пройдёт на стадионе «Газовик».
«Оренбург»: М. Кержаков, Воробьёв, Афонин, Малых, Сиваков, Полуяхтов, Григорьев, Георгиев, Коронов, Ойеволе, Дюриш.
«Арсенал»: Габулов, Вергара, Беляев, И. Иванов, Сунзу, Горбатенко, Бурчану, К. Комбаров, Александров, Бурмистров, Шевченко.
Начало встречи — в 14:00 мск.
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