Воронин: Кокорин не зажрался, он простой парень

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— Вас удивило резкое общественное осуждение Кокорина за то, что он на своем «Бентли» выехал на встречную полосу?

— Меня удивляет то, что пять лет назад люди говорили: «Кокорин и Смолов не футболисты, никогда не начнут играть. У них в голове только дискотеки и девочки».

А потом, когда Кокорин начал забивать, все кричали: «Это наш талант, со временем он будет играть в великих клубах мира». Прошло какое-то время. У Саши начался спад — и его тут же смешали с дерьмом… Так нельзя! То вы делаете из человека звезду, то при первой же неудаче втаптываете в грязь!

Наоборот, нужно поддерживать своих футболистов, которые к тому же играют за сборную.

— Однако за выезд на встречку Кокорину здорово «досталось» и от прессы, и от болельщиков, и даже главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что такие вещи его не устраивают.

— В России и на Украине депутаты гоняют по встречке, убивают людей — про них что-то никто не пишет и не говорит. Лучше бы на этом заостряли внимание. А тут случай с Кокориным — вроде как, заехал на встречу. И он сразу виноват во всех смертных грехах. Его ругают и унижают….

— Но вы согласны, что первопричиной здесь является огромная зарплата Кокорина и его нестабильная игра? Все эти истории — только повод?

— По поводу игры лучше судить в конце сезона. Пока «Зенит» во второй части сезона провел только два матча. В Брюсселе в принципе вся команда сыграла неудачно. Может быть, Кокорин пока еще не до конца привык к схеме игры «Зенита». «Динамо» действовало в одного форварда. Думаю, все знают, что Кокорин умеет забивать. Просто сам Саша должен понять, что закрыть рты критикам можно только своим КПД на поле. В таком клубе, как «Зенит», свою состоятельность надо доказывать каждый день. Это совершенно другой уровень — не «Динамо» Москва. Если Кокорин начнет постоянно забивать, все забудут про его косяки или псевдокосяки.

Цитата Кокорин не виноват, что ему столько платят. Он же не украл эти деньги.

— Ветеран «Зенита» Юрий Желудков беспощаден: «Бестолковая золотая молодежь: лишние деньги появились — и дурью маются. Играть не умеют, а деньги получают».

— Конечно, то поколение — великое. Люди в СССР играли за другие ценности — больше за герб, флаг, свою команду. Сейчас многое поменялось. Совершенно другие деньги крутятся. Ветеранам не нравится, какие суммы получают молодые футболисты. Их можно понять.

Однако нынешние игроки не виноваты в таком положении вещей. Поменялась вся система. Порой за трансферы клубы выкладывают по 120 миллионов, подписывают огромные контракты. Болельщики вправе критиковать игроков. Но не надо на этом зацикливаться.

— На чем?

— Кокорин не виноват, что ему столько платят. Он же не украл эти деньги. Такой контракт ему предложил «Зенит».

— Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев недавно заметил: «Кокорин так и не пришел в себя после перехода в «Анжи». Тот резкий скачок в зарплате испортил вашего бывшего одноклубника?

— Деньги портят людей, особенно молодых. Но я видел Кокорина, когда у него была еще небольшая зарплата, потом когда ему подняли жалованье в «Динамо» и когда он перешел в «Зенит».

— Сильно поменялся?

— Нет, в том то и дело, что не изменился! Как был простым парнем, таким и остался. Летом мы с ним виделись, ужинали. Саша не испортился, не зажрался. Никакого гонора у него нет, он, как я уже сказал, очень простой парень.

— Кокорин по-прежнему хочет уехать в Европу?

— Я не верю, что есть какие-то футболисты, которые не хотят уехать в Европу. Не верю. Это совсем другой уровень, именно в Европе настоящий футбол. В Китай сейчас уезжают тупо зарабатывать, а вот прогрессировать, проверить свой уровень нужно на Западе.

— Почему же не уезжают?

— Это уже другой вопрос. И вообще — смогут ли они в Европе заиграть, пробиться в основной состав?

— То есть у вас не складывается впечатления, что Кокорин уже никуда не хочет уезжать?

— Здесь не все зависит от его желания. А то мы сейчас так говорим о Кокорине, как будто у него на руках 22 предложения из Европы. Многое упирается ведь еще и в позицию «Зенита». Клуб готов с ним расстаться за определенные деньги. Стоит ли футболист Кокорин таких денег в Европе? Опять же вопрос. Можно провести параллели с Ярмоленко. Андрей — хороший футболист, лидер сборной Украины, но, возможны, клубы не готовы его покупать из-за трансферной стоимости, которую запросило киевское «Динамо». Есть еще одна проблема.

— Какая?

— Думаю, в Европе сомневаются, смогут ли футболисты с постсоветского пространства заиграть в их чемпионатах, пробиться в основной состав. Ведь кто смог на протяжении долгого времени выступать на Западе? Навскидку на ум приходят Шевченко и Канчельскис. Кто еще? Может быть, еще Каладзе. Глеб проявил себя в Германии, хорошо играл в «Арсенале», зацепился немного за «Барселону». А большая часть футболистов приезжала, играла, сверкнула, а потом — бах, до свидания!