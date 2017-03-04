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— Гендиректор «Томи» заявил, что погашены задолженности перед всеми игроками. Получается, кризис там закончилcя?

— У меня нет информации о том, что все долги выплачены. Но если эти сведения от генерального директора клуба, предлагаю им поверить.

— Получается, если «Томи» разрешат заявлять новичков, она все же может взять свободных агентов до 24 марта — тех, у кого закончились контракты с бывшими командами?

— Да, это возможно. Но только в том случае, если с сибиряков снимут запрет на регистрацию футболистов, если клуб найдет подходящих игроков и если комитет по статусу и трансферам РФС утвердит подобную заявку.

— Уже второй матч подряд томичи принимают соперников на гостевом стадионе.

— Отношусь к этому отрицательно. Но лига приняла решение играть не только на стадионах соответствующей категории, но и на качественных газонах, и этому нужно следовать. В случае неготовности полей встречи проводиться на них не будут. Кроме того, определимся, какие санкции вводятся после возникновения таких форс-мажорных обстоятельств.

— Еще один матч, в котором хозяева примут гостей не на своей арене, состоится в Уфе, где «Крылья» играют с «Локо».

— Да, самарцы заранее оповестили лигу о переносе на другой стадион. Вероятно, возникли проблемы в связи с нарушением технологии подготовки поля.

— Но я о другом — «Томь» второй раз в чемпионате проводит домашнюю встречу вне родных стен, «Урал» принимает «Краснодар» на его стадионе в Кубке. Нехорошо.

— Согласен, нехорошо — прежде всего потому, что это неуважение к своему болельщику. Но что касается спортивной составляющей, то екатеринбуржцы показали: дело не только в факторе своего поля.

— На бюро исполкома, заседание которого состоялось в пятницу, говорили о состоянии газонов?

— Да, я докладывал о ситуации. Нарекания вызывает не только Томск, но и Екатеринбург с Тулой.

— Что с Тулой?

— Плохое состояние покрытия. Там, вероятно, те же проблемы, что и в Самаре. Но время до 19-го тура еще есть, и 6 марта посылаем в город еще одну комиссию.

— А что скажете о Екатеринбурге?

— Газон там удовлетворительный. В то же время все предупреждены о том, что клубы, у которых поля безобразные, играть на них не будут — позориться не хотим. У «Урала» из-за переноса кубковой встречи в Краснодар появился запас по времени, надеюсь, это поможет. В целом ситуация неплохая — случаи неготовности полей единичны. Кроме того, смотрим и на погоду — в большинстве городов плюсовая температура, есть время все поправить. В той же Казани, где были большие нарекания к газону в матче с «Сибирью», все силы брошены на исправление ситуации.

— Право на перенос своих встреч на один день в рамках тура теперь остается только у «Краснодара» и «Ростова» — как у участников еврокубков?

— Да, это по регламенту. И мы намерены пойти навстречу клубам, чтобы они максимально успешно выступили в Европе.

— У арбитров с этой весны новый механизм оплаты труда — гонорар зависит от оценки за матч.

— На бюро исполкома представитель судейского комитета докладывал: критериев у этой системы много, надеемся, реформа, которую на прошлом исполкоме одобрили, поможет рефери более ответственно подходить к работе.

— В качестве мест проведения встречи за Суперкубок России-2017 назывались арены ЦСКА и «Локомотива». «Лужники» не рассматривали?

— Говорил ранее, что Суперкубок и финал Кубка страны планируем проводить именно там. Но «Лужники» попросили пока их не задействовать, первый матч, судя по недавним сообщениям в прессе, там пройдет осенью.

— Логика диктует следующий сценарий — если «Спартак» станет чемпионом, то Суперкубок, скорее всего, пройдет на «Локомотиве». В иных случаях, вероятно, речь идет об армейской арене.

— Да, исходим из этого. Мы еще в прошлом году обещали Суперкубок стадиону ЦСКА, и клубы это поддержали.

— Но если Кубок возьмет «Локомотив», а чемпионом станет «Спартак», все равно играть в Черкизове?

— Насколько понимаю, по поводу Суперкубка в Черкизове возражений у участников не будет.

— По моей информации, с большой долей вероятности будут утверждены такие даты сезона-2017/18: начало 16 июля, окончание осенней части — 10 декабря, возобновление — 4 марта, последний тур — 13 мая, а финал Кубка — 9 мая.

— Пока это один из вариантов, который рассматривается рабочей группой по составлению календаря. Он сжат по срокам из-за того, что в 2018-м состоится домашний чемпионат мира.

— Но проведение игр 10 декабря — огромный риск.

— Это лишь рабочая версия, она требует консультаций между клубами и РФС.

— Не так давно вы высказались в том духе, что после ЧМ-2018 возможно расширение РФПЛ. Каков механизм?

— Выразил мысль, что пока мы не готовы к такому сценарию по экономическим причинам. Если ситуация останется нестабильной, может, вообще стоит поджаться по числу участников. Расширение возможно только после улучшения экономической составляющей нашего футбола.

— Есть ли новости по ребрендингу лиги?

— Объявили конкурс по поиску партнера. Когда определимся, вынесем предложения на совет директоров РФПЛ. Думаю, на следующей неделе все объявим. Но ребрендинг — это не только новая эмблема, это комплекс мер.

— Главная интрига зимы — несостоявшийся переход Миранчука из «Локо» в «Рубин». Как смотрите на все, что происходило вокруг этого трансфера?

— Считаю, сама ситуация позитива игроку не добавила. Вопрос надо было решать в узком кругу, а когда участники выходят на открытые трибуны, ситуацию подобное не улучшает. Парень талантливый, хотелось, чтобы он имел практику и развивался, чтобы все эти события не повлияли на его будущее.