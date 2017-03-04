ЦСКА и «Зенит» сыграют в центральном матче тура чемпионата России по футболу

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Армейцы закончили первую часть чемпионата страны на третьем месте, на три очка отставая от «Зенита» и на восемь — от лидирующего «Спартака». Победа над «Зенитом» позволит ЦСКА продолжить чемпионскую гонку, хотя нынешней весной для команды основным является привыкнуть к работе нового главного тренера. Восемь лет ЦСКА возглавлял Леонид Слуцкий, а сменивший его Виктор Гончаренко, хотя и работал еще год назад в тренерском штабе армейцев, начал с перестройки схемы игры ЦСКА.

На зимних сборах ЦСКА действовал с тремя центральными защитниками, благо вернулся в команду из «Уфы» Виктор Васин, хорошо знакомый с методами работы Гончаренко, в начале сезона возглавлявший именно уфимский клуб. Вновь играют за ЦСКА два нападающих — нигериец Арон Оланаре и бразилец Витиньо, однако Гончаренко, скорее всего, в атаке сделает ставку на юного Федора Чалова. По-прежнему вне игры дисквалифицированный Роман Еременко.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 18, 4.03.2017, 16:30 -:- ЦСКА Зенит

«Зенит» провел в феврале два официальных матча, уступив в 1/16 финала Лиги Европы бельгийскому «Андерлехту» (0:2, 3:1). В ответной домашней игре подопечные Мирчи Луческу были близки к итоговой победе, однако пропущенный на 90-й минуте мяч стоил им еврокубковой кампании. В составе «Зенита» в матче с армейцами наверняка сыграет сербский защитник Бранислав Иванович, который последнюю встречу в премьер-лиге провел в 2007 году за «Локомотив». Последние 10 лет Иванович выступал за английский «Челси».

ЦСКА и «Зенит» сыграют в нынешнем сезоне уже в третий раз. В июле в Москве армейцы проиграли «Зениту» в матче за Суперкубок России (0:1), единственный мяч забил бразилец Маурисио. Через месяц команды сыграли вничью в Санкт- Петербурге в 4-м туре чемпионата страны — 1:1, обменявшись голами Юрия Жиркова и Романа Еременко.

Матч пройдет на «Арене-ЦСКА», начало — 16:30 мск. Главным арбитром назначен Александр Егоров из Саранска.

Аутсайдеры сыграют в Оренбурге

В 14:00 на стадионе «Газовик» в Оренбурге местный клуб сыграет против тульского «Арсенала». Команды борются за выживание, набрав всего по 12 очков, и победитель этой встречи сможет выбраться из зоны вылета. Оба клуба зимой солидно пополнили составы, особенно это касается туляков, которые фактически обновили команду, пригласив с десяток опытных новичков. Усилили обе команды и вратарские линии — ожидается дебют за новые клубы опытных Михаила Кержакова и Владимира Габулова соответственно.

В первом круге «Арсенал» и «Оренбург» сыграли в августе в Туле со счетом 0:0. Год назад обе команды выступали в Футбольной национальной лиге, обменявшись домашними победами с разгромным счетом. На своем поле тогдашний «Газовик» разгромил туляков — 4:1.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 18, 4.03.2017, 14:00 -:- Оренбург Арсенал Т

Главным арбитром матча «Оренбург» — «Арсенал» назначен Владимир Сельдяков из подмосковной Балашихи.

18-й тур чемпионата России стартовал в пятницу, когда «Томь» крупно проиграла «Ростову» — 0:6. В воскресенье встречаются «Урал» — «Амкар», «Крылья Советов» — «Локомотив», «Краснодар» — «Спартак» и «Терек» — «Уфа». В понедельник тур завершится матчем «Анжи» и «Рубина».

После 17 туров лидирует «Спартак» — 40 очков. 35 очков набрал «Зенит», 32 — ЦСКА.