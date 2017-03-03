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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28966173/
3 марта 2017, 21:59 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

0:6 от «Ростова». Такая «Томь» обречена

В одном из наиболее абсурдных матчей за последние годы «Ростов» отгрузил сибирякам шесть голов. Впрочем, томский коллектив едва ли остановится на этом «достижении».

Донской клуб отгрузил сибирякам шесть голов. Увеличить
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Без слез на эту «Томь» просто не взглянешь.

Жалко всех: город, область, болельщиков, обнищавший клуб, Валерия Петракова, который с первой минуты обреченно сидел на скамейке, не проявляя почти никаких эмоций. А ведь еще осенью, случалось, так бесновался на бровке! Жалко футболистов, большинство из которых совсем еще зеленые, с детскими лицами, с явной неуверенностью в глазах. Они всегда мечтали проявить себя в премьер-лиге — но не в таких же условиях, когда с вилкой в руках и пустым желудком приходится идти на медведя!

У «Томи» нет ни денег, ни состава, ни амбиций бороться за спасение. И стадиона, позволяющего принимать у себя матчи, тоже нет — домашнюю игру с дончанами команда проводила в Ростове. Впрочем, видали мы и не такое. И еще увидим.

Средний возраст стартового томского состава — 22,5 года. Спасибо двум 30-летним ветеранам, поднявшим планку. На 11 человек — 144 суммарных матча в элитном дивизионе, во многом благодаря опытному Голышеву, насобиравшему 93. Шестеро абсолютных дебютантов, никогда прежде дальше молодежного первенства и второго дивизиона не заглядывавших. И им противостояла самая что ни на есть основная команда Бердыева — разве что без Джанаева. Но при желании «Ростов», наверное, мог выйти и без вратаря вовсе. Результат оказался бы таким же.

И единственной интригой встречи изначально было количество мячей, которое «гости» отгрузят бедному во всех смыслах сопернику. «Есть опасения, что будем каждый раз получать по 0:6», — горевал зимой в интервью «СЭ» Петраков. Попал в точку. Кошмар начался.

А получила в этот раз «Томь», впрочем, не так много, как могла бы. Не в старании и самоотдаче дело — все это присутствовало, но когда разница в уровне не дивизион даже, а минимум два, никакое усердие не способно помочь. Просто сразу стало понятно, как трудно «Ростову» разозлиться. Это как в боксерском поединке, когда соперники по факту находятся в одной весовой категории, но на деле один намного легче другого и изначально вроде как обречен. Пыхтит, сопротивляется, дышит в грудь, но все потуги просто смешны. А другому просто неудобно избивать «малыша».

Вот и потратили дончане почти половину тайма на то, чтобы преодолеть жалость. Сначала вроде и держали мяч, но атаковали вяло, без старания и скорости, даже не претендуя на удары. Но как только «Томь» сподобилась на свой первый выпад — кое-как проснулся и «Ростов», проведя на бис две почти одинаковые атаки: Калачев навешивал, Бухаров перепрыгивал сибирских дублеров и вгонял мяч в сетку.

После перерыва дончане продолжили забивать (тут можно долго перечислять героев голевых эпизодов, но зачем?), добившись самой крупной гостевой (да, формально так) победы в истории. А в голове крутился лишь один вопрос. Зачем этот абсурд вообще нужен? Руководству премьер-лиги, самой «Томи»? Иногда это издевательство над футболом безумно хотелось просто прекратить. Жаль, что можно было лишь выключить телевизор.

3.03.2017 19:00 Зрители 8283 основной раунд: 18-й тур Олимп-2
Томь 0:6 Ростов
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Валерий Петраков Иван Данильянц
Голы
11 Александр Бухаров (Т. Калачев, А. Гацкан) 19′
11 Александр Бухаров (Т. Калачев) 45+1′
33 Марко Девич (А. Гацкан) 69′
89 Александр Ерохин (С. Азмун, М. Девич) 78′
20 Сердар Азмун (Т. Калачев) 80′
20 Сердар Азмун (А. Препелицэ) 90+1′
Составы
Александр Мелихов 42
Дмитрий Сасин 87
Александр Букачев 96
Дмитрий Осипов 89
Артем Попов 18
Алексей Пугин 17
Павел Голышев (к) 7
Александр Соболев 97
Валерий Чуперка 92
62′ Антон Митерев 84
Марк Карымов 69
39′ 76′ Никита Гвинейский 98
Даниил Большунов 88
77 Никита Медведев
2 Тимофей Калачев
30 Федор Кудряшов 42′
4 Владимир Гранат
23 Миха Мевля
44 Гонсалес Сесар Навас
89 Александр Ерохин
20 Сердар Азмун
16 Кристиан Нобоа 60′
18 Павел Могилевец
11 Александр Бухаров 60′
33 Марко Девич
84 Александр Гацкан (к) 79′
28 Андрей Препелицэ
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 10
4 Удары (всего) 13
2 Удары в створ 9
1 Угловые 8
9 Фолы 8
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Шимарыгин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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