0:6 от «Ростова». Такая «Томь» обречена

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Без слез на эту «Томь» просто не взглянешь.

Жалко всех: город, область, болельщиков, обнищавший клуб, Валерия Петракова, который с первой минуты обреченно сидел на скамейке, не проявляя почти никаких эмоций. А ведь еще осенью, случалось, так бесновался на бровке! Жалко футболистов, большинство из которых совсем еще зеленые, с детскими лицами, с явной неуверенностью в глазах. Они всегда мечтали проявить себя в премьер-лиге — но не в таких же условиях, когда с вилкой в руках и пустым желудком приходится идти на медведя!

У «Томи» нет ни денег, ни состава, ни амбиций бороться за спасение. И стадиона, позволяющего принимать у себя матчи, тоже нет — домашнюю игру с дончанами команда проводила в Ростове. Впрочем, видали мы и не такое. И еще увидим.

Средний возраст стартового томского состава — 22,5 года. Спасибо двум 30-летним ветеранам, поднявшим планку. На 11 человек — 144 суммарных матча в элитном дивизионе, во многом благодаря опытному Голышеву, насобиравшему 93. Шестеро абсолютных дебютантов, никогда прежде дальше молодежного первенства и второго дивизиона не заглядывавших. И им противостояла самая что ни на есть основная команда Бердыева — разве что без Джанаева. Но при желании «Ростов», наверное, мог выйти и без вратаря вовсе. Результат оказался бы таким же.

И единственной интригой встречи изначально было количество мячей, которое «гости» отгрузят бедному во всех смыслах сопернику. «Есть опасения, что будем каждый раз получать по 0:6», — горевал зимой в интервью «СЭ» Петраков. Попал в точку. Кошмар начался.

А получила в этот раз «Томь», впрочем, не так много, как могла бы. Не в старании и самоотдаче дело — все это присутствовало, но когда разница в уровне не дивизион даже, а минимум два, никакое усердие не способно помочь. Просто сразу стало понятно, как трудно «Ростову» разозлиться. Это как в боксерском поединке, когда соперники по факту находятся в одной весовой категории, но на деле один намного легче другого и изначально вроде как обречен. Пыхтит, сопротивляется, дышит в грудь, но все потуги просто смешны. А другому просто неудобно избивать «малыша».

Вот и потратили дончане почти половину тайма на то, чтобы преодолеть жалость. Сначала вроде и держали мяч, но атаковали вяло, без старания и скорости, даже не претендуя на удары. Но как только «Томь» сподобилась на свой первый выпад — кое-как проснулся и «Ростов», проведя на бис две почти одинаковые атаки: Калачев навешивал, Бухаров перепрыгивал сибирских дублеров и вгонял мяч в сетку.