«Спартак» провел тренировку на базе «Кубани»
«Спартак» провел тренировку в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против «Краснодара», сообщает официальный сайт
красно-белых.
Команда Массимо Карреры провела занятие на базе «Кубани». Игроки выполнили беговые упражнения, затем уделили внимание тактике и отработке атакующих комбинаций. Завтра у «Спартака» по плану утреннее предыгровое занятие.
Встреча пройдет 5 марта в Краснодаре и начнется в 16.30 по московскому времени.
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