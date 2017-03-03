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3 марта 2017, 21:16 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

«Спартак» провел тренировку на базе «Кубани»

«Спартак» провел тренировку в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против «Краснодара», сообщает официальный сайт красно-белых.

Команда Массимо Карреры провела занятие на базе «Кубани». Игроки выполнили беговые упражнения, затем уделили внимание тактике и отработке атакующих комбинаций. Завтра у «Спартака» по плану утреннее предыгровое занятие.

Встреча пройдет 5 марта в Краснодаре и начнется в 16.30 по московскому времени.

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