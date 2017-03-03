«Спартак» провел тренировку на базе «Кубани»

«Краснодар» в преддверии домашнего матча 18-го тура РФПЛ поблагодарил за благоразумное поведение на прошлых выездных встречах в Краснодаре фанатов «Спартака», которые вновь смогут пройти на гостевой сектор бесплатно, а также призвал и дальше соблюдать порядок на арене краснодарской команды.