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3 марта 2017, 21:20 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Ростов» разгромил «Томь», одержав свою самую крупную победу в чемпионатах России

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. «Ростов» со счетом 6:0 разгромил «Томь» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Матч должен был состояться Томске, но из-за неготовности поля стадиона «Труд» прошел в Ростове-на-Дону на арене «Олимп-2».

Встреча в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> завершилась со счетом 6:0. Увеличить
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Голы забили Александр Бухаров (19-я и 46-я минуты), Марко Девич (70), Александр Ерохин (78) и Сердар Азмун (80, 90). Для команды из Ростова-на-Дону эта победа стала крупнейшей за историю выступления в высшем дивизионе. Предыдущим достижением команды была победа над клубом «КамАЗ-Чаллы» (Набережные Челны) со счетом 7:2 в игре высшей лиги в 1996 году.

Ростовчане после 18 туров занимают пятое место с 28 очками. Томичи замыкают турнирную таблицу с девятью баллами.

В следующем туре «Ростов» 12 марта примет на своем поле «Терек». «Томь» днем ранее сыграет на выезде с ЦСКА.

3.03.2017 19:00 Зрители 8283 основной раунд: 18-й тур Олимп-2
Томь 0:6 Ростов
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Валерий Петраков Иван Данильянц
Голы
11 Александр Бухаров (Т. Калачев, А. Гацкан) 19′
11 Александр Бухаров (Т. Калачев) 45+1′
33 Марко Девич (А. Гацкан) 69′
89 Александр Ерохин (С. Азмун, М. Девич) 78′
20 Сердар Азмун (Т. Калачев) 80′
20 Сердар Азмун (А. Препелицэ) 90+1′
Составы
Александр Мелихов 42
Дмитрий Сасин 87
Александр Букачев 96
Дмитрий Осипов 89
Артем Попов 18
Алексей Пугин 17
Павел Голышев (к) 7
Александр Соболев 97
Валерий Чуперка 92
62′ Антон Митерев 84
Марк Карымов 69
39′ 76′ Никита Гвинейский 98
Даниил Большунов 88
77 Никита Медведев
2 Тимофей Калачев
30 Федор Кудряшов 42′
4 Владимир Гранат
23 Миха Мевля
44 Гонсалес Сесар Навас
89 Александр Ерохин
20 Сердар Азмун
16 Кристиан Нобоа 60′
18 Павел Могилевец
11 Александр Бухаров 60′
33 Марко Девич
84 Александр Гацкан (к) 79′
28 Андрей Препелицэ
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 10
4 Удары (всего) 13
2 Удары в створ 9
1 Угловые 8
9 Фолы 8
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Шимарыгин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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