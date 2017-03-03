«Ростов» разгромил «Томь», одержав свою самую крупную победу в чемпионатах России
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. «Ростов» со счетом 6:0 разгромил «Томь» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Матч должен был состояться Томске, но
из-за неготовности поля стадиона «Труд» прошел в Ростове-на-Дону на арене «Олимп-2».
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Голы забили Александр Бухаров (19-я и 46-я минуты), Марко Девич (70), Александр Ерохин (78) и Сердар Азмун (80, 90). Для команды из
Ростовчане после 18 туров занимают пятое место с 28 очками. Томичи замыкают турнирную таблицу с девятью баллами.
В следующем туре «Ростов» 12 марта примет на своем поле «Терек». «Томь» днем ранее сыграет на выезде с ЦСКА.
Главные тренеры
|Валерий Петраков
|Иван Данильянц
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|10
|4
|Удары (всего)
|13
|2
|Удары в створ
|9
|1
|Угловые
|8
|9
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Александр Шимарыгин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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