«Ростов» разгромил «Томь», одержав свою самую крупную победу в чемпионатах России

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Голы забили Александр Бухаров (19-я и 46-я минуты), Марко Девич (70), Александр Ерохин (78) и Сердар Азмун (80, 90). Для команды из Ростова-на-Дону эта победа стала крупнейшей за историю выступления в высшем дивизионе. Предыдущим достижением команды была победа над клубом «КамАЗ-Чаллы» (Набережные Челны) со счетом 7:2 в игре высшей лиги в 1996 году.

Ростовчане после 18 туров занимают пятое место с 28 очками. Томичи замыкают турнирную таблицу с девятью баллами.

В следующем туре «Ростов» 12 марта примет на своем поле «Терек». «Томь» днем ранее сыграет на выезде с ЦСКА.