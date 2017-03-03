Бериша: Впечатления от Грозного только положительные

«Прошло несколько дней с тех пор, как мы вернулись со сборов. Не было много времени, чтобы посмотреть город, но всё же посетил несколько мест. Впечатления от Грозного только положительные, но нужно больше времени для ознакомления. Здесь отличные условия и для тренировок, и для проживания. У клуба есть всё необходимое. Мы готовы к началу сезона.



Много раз играл против “Уфы” — это сложный соперник, играющий в пять защитников. Будет нелегко. “Тереку” нужно использовать все моменты. Мы играем дома, и нам нужны три очка. Я максимально сконцентрирован, готов сыграть на своём максимуме и помочь команде», — сказал Бериша в интервью пресс-службе клуба.