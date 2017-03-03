«Оренбург» отдал защитника Васиева в аренду клубу из Таджикистана

26-летний Васиев, который помимо «Оренбура» выступал в России за «Сатурн», «Крылья Советов», «Жемчужину», «Шинник» и «Волгарь», прибудет в расположение «Истиклола» 4 марта.



В текущем сезоне Васиев провёл только один матч в РФПЛ.