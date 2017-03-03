«Оренбург» отдал защитника Васиева в аренду клубу из Таджикистана
Защитник «Оренбурга» и сборной Таджикистана Фарход Васиев продолжит карьеру в душанбинском «Истиклоле». Как сообщает официальный сайт клуба, «Истиклол» арендовал Васиева до лета нынешнего года.
26-летний Васиев, который помимо «Оренбура» выступал в России за «Сатурн», «Крылья Советов», «Жемчужину», «Шинник» и «Волгарь», прибудет в расположение «Истиклола» 4 марта.
В текущем сезоне Васиев провёл только один матч в РФПЛ.
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