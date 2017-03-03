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3 марта 2017, 18:18 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ростов» объявил стартовый состав на матч с «Томью»

«Ростов» объявил стартовый состав на матч 18-го утра российской Премьер-Лиги против «Томи».

Ростов объявил стартовый состав на матч 18-го утра российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> против Томи. Увеличить
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«Ростов»: Медведев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Калачёв, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Азмун, Бухаров.

Запасные: Гошев, Комиссаров, Терентьев, Могилевец, Киреев, Препелицэ, Байрамян, Девич.

Встреча начнётся в 19:00 мск.

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Новости Премьер-лиги

ФК «Ростов» зазывает болельщиков на матч с «Томью» возможностью выиграть билеты на МЮ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Болельщики футбольного клуба «Ростов», пришедшие на матч 18-го тура чемпионата России с «Томью», смогут выиграть билеты на матч 1/8 финала Лиги Европы с английским «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба ростовчан.
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