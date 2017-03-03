«Ростов» объявил стартовый состав на матч с «Томью»
«Ростов» объявил стартовый состав на матч 18-го утра российской
Премьер-Лиги против «Томи».
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«Ростов»: Медведев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Калачёв, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Азмун, Бухаров.
Запасные: Гошев, Комиссаров, Терентьев, Могилевец, Киреев, Препелицэ, Байрамян, Девич.
Встреча начнётся в 19:00 мск.
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