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3 марта 2017, 17:01 | Футбол: Премьер-лига | «Газета.Ру»

А. Кержаков и Кокорин отправились с «Зенитом» на игру с ЦСКА

Санкт-петербургский «Зенит» отправился на матч 18-го тура чемпионата России с московским ЦСКА, который состоится 4 марта, сообщает официальный сайт клуба.

<nobr>Санкт-петербургский</nobr> Зенит отправился на матч 18-го тура чемпионата России с московским ЦСКА который состоится 4 марта сообщает официальный сайт клуба. Увеличить
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Наставник сине-бело-голубых Мирча Луческу взял в Москву 24 футболиста, включая недавно вернувшегося в строй после восстановления от травмы нападающего Александра Кержакова и форварда Александра Кокорина, который оказался в центре скандала после нарушения правил дорожного движения.

«Зенит»:

Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Егор Бабурин.

Защитники: Александр Анюков, Бранислав Иванович, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, Юрий Жирков.

Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиано, Йоан Молло, Мигел Данни, Роберт Мак, Олег Шатов.

Нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Александр Кержаков.

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