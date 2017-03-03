А. Кержаков и Кокорин отправились с «Зенитом» на игру с ЦСКА

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Наставник сине-бело-голубых Мирча Луческу взял в Москву 24 футболиста, включая недавно вернувшегося в строй после восстановления от травмы нападающего Александра Кержакова и форварда Александра Кокорина, который оказался в центре скандала после нарушения правил дорожного движения.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 18, 4.03.2017, 16:30 -:- ЦСКА Зенит

«Зенит»:

Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Егор Бабурин.

Защитники: Александр Анюков, Бранислав Иванович, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, Юрий Жирков.

Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиано, Йоан Молло, Мигел Данни, Роберт Мак, Олег Шатов.

Нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Александр Кержаков.