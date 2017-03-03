А. Кержаков и Кокорин отправились с «Зенитом» на игру с ЦСКА
Санкт-петербургский «Зенит» отправился на матч 18-го тура чемпионата России с московским ЦСКА, который состоится 4 марта, сообщает официальный сайт клуба.
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Наставник
«Зенит»:
Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Егор Бабурин.
Защитники: Александр Анюков, Бранислав Иванович, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, Юрий Жирков.
Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиано, Йоан Молло, Мигел Данни, Роберт Мак, Олег Шатов.
Нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Александр Кержаков.
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