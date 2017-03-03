Юрий Белоус: Смородская скоро покинет медийное пространство как недоразумение

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— Вас сильно задела фраза Ольги Смородской: «Белоус работал в “Локомотиве” три месяца, а рассказывает об этом шесть с половиной лет. Он абсолютно никак не может быть реализован в футболе. Наверное, брать его было ошибкой…»?

— Да нет. Мне не очень хочется комментировать Ольгу Юрьевну. Да видимо придется… Думаю, она в скором времени покинет медийное футбольное пространство как большое недоразумение, которое шесть лет находилось в «Локомотиве». Ей уже дали оценку и болельщики, и история. Я же в данном случае соглашусь с оценкой предшественника Смородской — Николая Наумова.

— Какой именно?

— Дело в том, что Ольга Юрьевна попала в тот момент в абсолютно благополучный клуб, который строили ее предшественники — Валерий Филатов и Юрий Семин. И вся ее дальнейшая деятельность была направлена на то, чтобы перечеркнуть их огромный вклад в то, чтобы «Локомотив» из пятого колеса в московской телеге превратился в топ-клуб.

Поэтому интервью Смородской — это, похоже, попытка каким-то образом оправдаться за те неудачи, которые случились при ней. Конечно, это негативный опыт. Но вопросы надо задавать даже не Ольге Юрьевне….

— А кому?

— У меня к Смородской никаких особо вопросов нет. С ней все ясно. Интересно узнать у тех людей, которые пригласили ее на работу: «Зачем они это сделали»? Почему они допустили, что Смородская столько лет возглавляла футбольный клуб? Это говорит о полном безразличии тех руководителей РЖД и того совета директоров. С тем огромным бюджетом, который был у «Локомотива», по сути, не добиться никакого результата — это, конечно, нечто.

— Третье место, Кубок России в актив себе Смородская записать не может?

— Но разве за столько лет третье место Локомотива — это результат? До этого команда Семина и Филатова последние годы боролась за первые места.

— А Кубок?

— Да, сложилась такая история единственный раз. Взяли Кубок — замечательно. Но тот же ФК «Москва», который я возглавлял шесть лет, не обладал такими возможностями, как «Локо». Но мы заняли четвертое место в чемпионате, могли стать призерами. Играли в финале Кубка России в 2007 году. Но это «Москва», а какие ресурсы тогда были у Смородской? Так что я бы не говорил о ее заслугах!

— А вы не думаете, что в этом сезоне после ее ухода, «Локомотив» выступит хуже?

— Вы знаете, футбольный клуб — это очень инерционная структура. Смородская задала такую траекторию, что пока ее быстро сложно изменить. Уверен, через какое-то время, когда РЖД и руководители клуба разберутся в этой ситуации, «Локо» начнет подниматься. У «Локомотива» на сегодняшний день есть все, чтобы быть ведущей командой премьер-лиги. Это и достойный бюджет, спортивные арены и сооружения, материально-техническая база. Это армия болельщиков, которая возникла при Филатове и Семине. Так что возрождение «Локомотива» случится. Просто главным акционерам нужно более вдумчиво относиться к кадровым назначениям.

Возвращаясь к Смородской, если провести ревизию ее трансферов, то можно только ахнуть.

— Вы, прежде всего, имеете в виду Ибричевича?

— Не только его. Время прошло, «Локомотиву» надо перевернуть эту историю, а руководителям РЖД — сделать выводы. К футбольному клубу нужно относиться очень серьезно, иначе могут возникнуть репутационные риски.

— А трансферы Геркуса вас не удивляют? Как можно было, например, потерять Самедова? Или эта затянувшаяся история с Миранчуком?

— Давайте сделаем так. Геркус — молодой руководитель. Ему нужно дать время. Раз его назначили акционеры — значит, чем-то руководствовались. Теперь нужно подождать до конца сезона и посмотреть, во что выльется этот кадровый ход. Пока я не готов давать оценку Геркусу.

— На что тогда может претендовать «Локомотив» в этом сезоне?

— Я с большой симпатией отношусь к Семину. Желаю ему удачи и хороших результатов. Конечно, «Локо» нужно сейчас сосредоточиться на Кубке. Осталось всего два шага до Лиги Европы. Если «Локомотив» возьмет этот трофей, то компенсирует неудачи в чемпионате?

— Максимум, который «Локо», может показать в премьер-лиге?

— У «Локо» обученные, серьезные игроки. Так что, считаю, еще не все потеряно в чемпионате. Можно попытаться ворваться в зону еврокубков. Занять пятое-шестое место. Очень важно нормализовать кадровую ситуацию не только в команде, но и в клубе. Необходимо иметь эффективный селекционный отдел. Ольга Юрьевна сказала много негативных слов в адрес Тищенко….

— Напрасно?

— Я считаю его грамотным, серьезным, вдумчивым специалистом. Он дает хороший результат.

— В то же время Ольга Юрьевна тепло отозвалась о Кирилле Котове.

— Это и не мудрено. Что уж это обсуждать? У меня к Ольге Юрьевне нет никаких претензий. Получил интересный опыт. Она в интервью говорит, что я шесть лет вспоминаю про те три месяца в «Локомотиве»? Значит, так сильно я был впечатлен сотрудничеством с ней… Но, конечно, основные вопросы нужно задавать тем людям, которые ее назначали.