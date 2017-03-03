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3 марта 2017, 16:06 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Александр Бубнов: «Зенит» будет запредельно мотивирован в матче с ЦСКА

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов поделился своими мыслями в преддверии матча 18-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом».

— Под руководством Виктора Гончаренко армейцы осваивали на сборах новую схему, и работала она весьма исправно. Но в отличие от «Зенита» тонуса официальных встреч ЦСКА ещё не ощутил, номинально уступает сопернику по подбору исполнителей, да и мотивация команды Мирчи Луческу должна быть просто запредельной. Если «Зенит» не выиграет, его шансы на золото значительно сократятся.

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