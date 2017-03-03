К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Замечали, как тренер Леонид Слуцкий раскачивается на кресле во время матча? Видели, как Курбан Бердыев постоянно перебирает четки, Унаи Эмери прыгает на бровке, а Йоахим Лев ковыряется в носу и… Интересно, почему тренеры так себя ведут?

«Советский спорт» попросил психолога-конфликтолога, специалиста в области спортивной психологии Валерия Соколюка дать оценку привычкам известных тренеров, как российских так и зарубежных.

Леонид Слуцкий

Типичным для Леонида Викторовича, ранее тренировавшего ЦСКА, является покачивание на кресле, причем, достаточно амплитудное.

Мнение психолога: «Раскачиваясь, сидя на тренерском мостике, Леонид Викторович словно помогает своим футболистам играть. Он бы вышел на поле, но нельзя. У человека внутри накапливается много энергии, и ее надо куда то выплеснуть. Вообще мы очень часто видим людей которые на важных переговорах или решая серьезные вопросы трясут ногами, покачиваются в кресле. Удивительно, но это помогает сосредоточиться. Я вижу в Слуцком очень жесткого тренера, которому подходит чемпионат Германии. Но он очень долго будет искать работу — слишком требователен к работодателю».

Курбан Бердыев

У главного тренера «Ростова» Курбана Бердыева самой яркой привычкой является перебирание четок. Конечно, он может и молитвы считать таким образом, как это принято у мусульман, но многие носят с собой четки для психологической разгрузки.

Мнение психолога: «Перебирать четки — отличная альтернатива раскачиванию на скамейке. Знаю, что Бердыев закрыт от прессы. Но по его немногочисленным интервью я могу судить, что он душевный человек. Совершенно не жесткий тренер. Такие люди имеют свойство уходить в работу с головой, забывая обо всем вокруг. Когда его хотели пригласить в сборную, я думал что ему это не подходит. Этому тренеру надо работать каждый день. Могу еще сказать, что такие люди в неудачах винят только себя. Даже если игрок допустил ошибку, то тренер разъедает себя изнутри, что он где-то не доработал».

Валерий Карпин

Всем известен импульсивный Валерий Карпин на тренерской позиции московского «Спартака». Короткие фразы, постукивание по столу, нетерпеливое переминание с ноги на ногу, бегающий взгляд.

Мнение психолога: «Постукивание руками — это символ того, что он хочет поскорее все это закончить. Не видит смысла в происходящем. Он не может терпеть то, что ему скучно и неинтересно. Валерий Георгиевич постоянно куда то торопиться, ему хочется чтобы жизнь текла динамичнее. Ему было бы в комфортно, если бы в день играли по три матча. Слишком много энергии и всего 90 минут. У него очень многозадачный мозг, который быстро переключается с одного дела на другое. Мне кажется ему надо тренировать сразу несколько команд и тогда он будет в комфортной обстановке (смеется)».

Юрий Семин

История с талисманом Юрия Семина, наставника «Локомотива», — притча во языцех. Есть ли в этом что-то от психологии?

Мнение психолога: «Не думаю, что Юрий Павлович верит в приметы. Это своего рода заигрывание с публикой. Он вообще очень медийный человек. Он наслаждается каждой минутой работы в клубе. В отличие от Карпина он буквально смакует каждую минуту происходящего вокруг, получает удовольствие от любой мелочи, даже от общения с прессой».

Унаи Эмери

Один из самых импульсивных тренеров, работавших в российской премьер-лиге — испанец Унаи Эмери. Из нарезок его поведения в технической зоне целые клипы создавали.

Мнение психолога: «Смотрю видеоролики и не понимаю, что происходит. В “Спартаке” он был другим, таким как в “ПСЖ”. А вот в Испании это совершенно другой человек. В Испании он каждый матч переживал как отдельную жизнь. Понять его очень сложно, меняет настроение по пять раз за день. Мне было бы интересно с ним поработать…».

Йоахим Лев

Чемпион мира в качестве тренера сборной Германии Йоахим Лев периодически своим поведением ставит публику в тупик. Описывать это нет смысла — легче видео посмотреть.

Мнение психолога: «Начнем с того, что это тренер — истерик! Плюс накладывается отпечаток переживания за свою внешность. В азарте он не замечает за собой необычное поведение. Но именно в эти моменты и раскрывается его сущность. Если вернуться к его истеричной натуре, то она хуже всего подходит для работы тренером. Вообще удивительно, что человек с таким характером добивается результата в футболе. Может ему везет и он работает с сильными игроками?! А вообще мне страшно представить какие разносы он устраивает футболистам в перерыве, если у них не идет игра».