ФК «Ростов» зазывает болельщиков на матч с «Томью» возможностью выиграть билеты на МЮ

Матч с «Томью» пройдет 3 марта.

«Уважаемые болельщики, у вас есть уникальный шанс выиграть билеты на домашний матч 1/8 Лиги Европы с “Манчестер Юнайтед”. Для этого вам нужно прийти на сегодняшнюю игру с “Томью”, которая начнется в 19:00», — говорится в сообщении.

«Ростов» примет «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала Лиги Европы 9 марта.