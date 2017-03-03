ФК «Ростов» зазывает болельщиков на матч с «Томью» возможностью выиграть билеты на МЮ
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Болельщики футбольного клуба «Ростов», пришедшие на матч 18-го тура чемпионата России с «Томью», смогут выиграть билеты на матч 1/8 финала Лиги Европы с английским «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает
пресс-служба ростовчан.
Матч с «Томью» пройдет 3 марта.
«Уважаемые болельщики, у вас есть уникальный шанс выиграть билеты на домашний матч 1/8 Лиги Европы с “Манчестер Юнайтед”. Для этого вам нужно прийти на сегодняшнюю игру с “Томью”, которая начнется в 19:00», — говорится в сообщении.
«Ростов» примет «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала Лиги Европы 9 марта.
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