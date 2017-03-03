«Краснодар» призвал фанатов «Спартака» соблюдать правила приличия

Матчем «Томь» — «Ростов» возобновится чемпионат России по футболу. В 18-м туре пройдут также топ-матчи, в которых «Краснодар» примет лидера турнира — московский «Спартак», а его главные преследователи красно-белых ЦСКА и «Зенит» сыграют между собой в Москве.