Придут честолюбивые дублёры… Кем «Томь» будет играть весной

Почти все зимние новости и публикации о «Томи» были связаны с финансовыми проблемами клуба. За подготовкой команды Валерия Петракова ко второй части сезона следили, по сути, только томские болельщики. И вот теперь возобновляется чемпионат России, а мы даже не представляем, в каком составе сибиряки будут выходить на матчи. Сегодня выжившую, однако изменившуюся до неузнаваемости «Томь» ждёт тяжелейшая премьера — домашняя игра с «Ростовом»… на ростовском «Олимпе». Кто же выйдет на бой против участника осеннего группового этапа Лиги чемпионов и весеннего плей-офф Лиги Европы, если таблица переходов «вычистила» фактически всю основную обойму томичей?



«Томь» продолжает чемпионат России теми игроками, которые ещё летом были внесены в состав команды на сезон-2016/17. Из-за долгов томскому клубу запрещено регистрировать новичков. На сегодняшний день в заявке сибиряков есть только восемь достаточно опытных футболистов — это голкипер Алексей Солосин, защитник Анте Пульич, полузащитники Валерий Чуперка, Евгений Баляйкин, Сергей Кузнецов, Артём Попов, Алексей Пугин и Павел Голышев. При этом на хорвата рассчитывать не приходится. Осенью Пульич получил травму крестообразных связок и собирался подать в суд на «Томь», если клуб не оплатит ему операцию.



Зимой команда Валерия Петракова провела два турецких сбора, но первый был полезен разве что с точки зрения закладки «физики». В спаррингах за «Томь» играло большое количество футболистов, находившихся на просмотре, да так и не пригодившихся аутсайдеру РФПЛ. О каких-то попытках наиграть состав можно говорить только в отношении второго сбора. На нём томичи сыграли вничью с кутаисским «Торпедо» — 1:1 и казахским «Окжетпесом» — 0:0, а также уступили казахскому «Жетысу» — 1:3. Место в основе заняла молодёжь, которая заслуживает краткого представления.



Пожалуй, из молодых футболистов «Томи» в первую очередь нужно выделить Александра Соболева. Центральный нападающий, которому через несколько дней исполнится 20 лет, уже имеет небольшой опыт игры в РФПЛ. Петраков выпустил Соболева в стартовом составе на матч 17-го тура с «Уфой». Александр сыграл 75 минут и заработал достаточно высокую оценку от «Чемпионата» — 6,5 баллов.

Соболев — очень фактурный игрок, его рост 195 см. Неудивительно, что Петраков стал подтягивать Александра к основе, поскольку этот тренер всегда с удовольствием использовал мощных нападающих. К тому же Соболев, похоже, парень с характером, спуску на поле не даст никому, о чём, в частности, можно судить по его статистике. За первую часть сезона молодёжного первенства он заработал пять жёлтых и одну красную карточку. Между прочим, в игре за главную команду с «Уфой» нападающий тоже схватил «горчичник», ударив локтем в лицо соперника в борьбе наверху. Вполне оправдывает данное ему прозвище «Томский киллер».



Впрочем, и игрок Соболев перспективный, к нему стоит присмотреться. В том же молодёжном первенстве он забил девять голов за 14 матчей, оформив дубли в матчах с «Уфой», «Уралом» и «Тереком». Скорострельность была на уровне многообещающих «армейцев» Фёдора Чалова и Тимура Жамалетдинова: один гол на 127 минут игрового времени. На клубном канале сибиряков на Youtube легко найти забитые Соболевым мячи за «молодёжку». Запомнился его быстрый гол «Уралу» дома, когда центрфорвард после прострела слева первым касанием обработал мячом коленом, а вторым, развернувшись лицом к воротам, нанёс точный удар. Великолепное исполнение!