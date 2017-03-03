Придут честолюбивые дублёры… Кем «Томь» будет играть весной
Сегодня «Томь» сыграет с «Ростовом». Кто эти молодые игроки в составе томичей, которые готовятся дать бой участнику еврокубков?
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Почти все зимние новости и публикации о «Томи» были связаны с финансовыми проблемами клуба. За подготовкой команды Валерия Петракова ко второй части сезона следили, по сути, только томские болельщики. И вот теперь возобновляется чемпионат России, а мы даже не представляем, в каком составе сибиряки будут выходить на матчи. Сегодня выжившую, однако изменившуюся до неузнаваемости «Томь» ждёт тяжелейшая премьера — домашняя игра с «Ростовом»… на ростовском «Олимпе». Кто же выйдет на бой против участника осеннего группового этапа Лиги чемпионов и весеннего
«Томь» продолжает чемпионат России теми игроками, которые ещё летом были внесены в состав команды на сезон-2016/17.
Зимой команда Валерия Петракова провела два турецких сбора, но первый был полезен разве что с точки зрения закладки «физики». В спаррингах за «Томь» играло большое количество футболистов, находившихся на просмотре, да так и не пригодившихся аутсайдеру РФПЛ. О
Пожалуй, из молодых футболистов «Томи» в первую очередь нужно выделить Александра Соболева. Центральный нападающий, которому через несколько дней исполнится 20 лет, уже имеет небольшой опыт игры в РФПЛ. Петраков выпустил Соболева в стартовом составе на матч 17-го тура с «Уфой». Александр сыграл 75 минут и заработал достаточно высокую оценку от «Чемпионата» — 6,5 баллов.
Соболев — очень фактурный игрок, его рост 195 см. Неудивительно, что Петраков стал подтягивать Александра к основе, поскольку этот тренер всегда с удовольствием использовал мощных нападающих. К тому же Соболев, похоже, парень с характером, спуску на поле не даст никому, о чём, в частности, можно судить по его статистике. За первую часть сезона молодёжного первенства он заработал пять жёлтых и одну красную карточку. Между прочим, в игре за главную команду с «Уфой» нападающий тоже схватил «горчичник», ударив локтем в лицо соперника в борьбе наверху. Вполне оправдывает данное ему прозвище «Томский киллер».
Впрочем, и игрок Соболев перспективный, к нему стоит присмотреться. В том же молодёжном первенстве он забил девять голов за 14 матчей, оформив дубли в матчах с «Уфой», «Уралом» и «Тереком». Скорострельность была на уровне многообещающих «армейцев» Фёдора Чалова и Тимура Жамалетдинова: один гол на 127 минут игрового времени. На клубном канале сибиряков на Youtube легко найти забитые Соболевым мячи за «молодёжку». Запомнился его быстрый гол «Уралу» дома, когда центрфорвард после прострела слева первым касанием обработал мячом коленом, а вторым, развернувшись лицом к воротам, нанёс точный удар. Великолепное исполнение!
Достаточно зрелый уже футболист и 22-летний полузащитник Антон Макурин. В прошлом сезоне ФНЛ он один раз сыграл за «Томь», выйдя на замену в матче со «Спартаком"-2, а в первой части нынешнего попал в заявку на игру с «Тереком». Важно, что Макурину не нужно привыкать к взрослому футболу. На протяжении двух сезонов он был одним из ведущих игроков в «Томи"-2 во втором дивизионе, забивая по
Игра в ПФЛ — вообще ценный опыт для молодых игроков с точки зрения взросления. Помимо Макурина этот опыт имеют защитник Александр Букачев и Антон Митерев, полузащитники Дмитрий Сасин и Руслан Салахутдинов, которые тоже провели два сезона в «Томи"-2. Воспитанник самарских «Крыльев Советов» защитник Дмитрий Осипов немного поиграл во втором дивизионе за
Из более молодых ребят, которые, скорее всего, получат практику в РФПЛ, назовём 18-летнего полузащитника Никиту Гвинейского. Он выделялся в «молодёжке» томичей, забил гол участнику юношеской Лиги УЕФА ЦСКА. Гвинейского в конце первой части сезона включили в заявку на матч РФПЛ с «Локомотивом».
Самая сложная ситуация у «Томи» во вратарской линии. Солосин залечивает сломанный палец, а на сборах играл Александр Мелихов, которому в конце марта исполнится лишь 19 лет.
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