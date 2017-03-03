ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в матче молодежного первенства России по футболу

В составе хозяев забитым мячом отметился Астремир Гордюшенко (74-я минута, с пенальти), у гостей отличился Станислав Крапухин (10, с пенальти).

В турнирной таблице ЦСКА лидирует, набрав 42 очка, «Зенит» с 36 очками идет вторым.

ЦСКА в следующем матче на своем поле примет томскую «Томь», «Зенит» на выезде сыграет с пермским «Амкаром». Обе встречи пройдут 10 марта. Также армейцы на следующей неделе сыграет с португальской «Бенфикой» в четвертьфинальном матче юношеской Лиги УЕФА. Игра состоится 7 марта в Москве.