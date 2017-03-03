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3 марта 2017, 14:14 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Томь» погасила долги по налогам и начала гасить задолженность по зарплате

ТОМСК, 3 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб «Томь» погасил всю задолженность по налогам и начал частично выплачивать долги по заработной плате игрокам и персоналу. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Руслан Киселев.

Генеральный директор клуба Руслан Киселев отметил что погашение долгов по зарплате будет зависеть от дальнейшего финансирования. Увеличить
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«Мы налоги все погасили. Погашение долгов по зарплате будет зависеть от нашего дальнейшего финансирования. Частично мы погасим долги (сейчас), если будут поступления — со временем они будут погашены», — сказал Киселев.

Он уточнил, что выплата задолженности по налогам позволит клубу вернуть одно из административных зданий, арестованных приставами.

На этой неделе стало известно, что спонсор «Томи» — «Газпром нефть» — направил клубу 200 млн рублей на погашение долгов. В целом «Томь» накопила долгов за 2016 год в размере 460 млн рублей.

«Томь» испытывает серьезные проблемы с финансированием, не платит зарплату игрокам, тренерскому штабу и персоналу с лета 2016 года и уже потерял во время зимнего перерыва в чемпионате более десятка футболистов. Ранее за долги по налогам в 39 млн рублей приставы арестовали одно из административных зданий клуба, оно было передано для реализации, но пока не выставлено на торги.

Государственная инспекция труда в Томской области ранее оштрафовала «Томь» на 45 тыс. рублей за задолженность по зарплате, главу клуба — на 15 тыс. рублей.

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