ЦСКА сойдется с «Зенитом», «Спартак» сыграет в Краснодаре

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Конец ожиданиям.

Ожидание возобновления чемпионата России по футболу всегда кажется болельщикам долгим. Что по-настоящему изменилось с момента перехода с системы «весна-осень», на систему «осень-весна», так это характер тех самых ожиданий.

Если раньше поздней осенью завершался весь футбольный сезон, и дальше команды проводили трансферную кампанию и спокойно готовились на сборах к новому чемпионату, то теперь они работают, имея бэкграунд от чуть больше чем половины чемпионата, стараясь либо упрочить заработанную позицию, либо исправить неудачное начало.

В этом году пауза между первым и вторым отрезком чемпионата, по большому счету ничем не отличалась от всех предыдущих сезонов: те же трансферы, слухи, сплетни, сборы, немножко скандалов и много рассуждений.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 18, 4.03.2017, 16:30 -:- ЦСКА Зенит

Впрочем, сам по себе сезон уже возобновился. «Зенит», «Краснодар» и «Ростов» уже провели свои раунды 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского «Андерлехта», турецкого «Фенербахче» и чешской «Спарты».

И если два более скромных, хотя и достаточно амбициозных клуба, прошли дальше, то сине-бело-голубая команда Мирчи Луческу драматично сложила оружие во втором по значимости еврокубке, где так здорово прошла групповую стадию осенью, и теперь сосредоточится исключительно на Премьер-лиге.

Ну, а перед самым возобновлением чемпионата в качестве затравки или аперитива — кому как больше нравится — состоялись еще и четвертьфиналы Кубка России.

Важно отметить, что они получились одновременно очень упорными и драматичными. Словно кто-то писал сценарий так, чтобы максимально подогреть интерес к возвращению РФПЛ.

В каждом из четырех поединков нашлось место чему-то, если не неординарному, то уж точно важному и знаковому: Сергей Семак официально дебютировал в качестве главного тренера «Уфы» и вообще с победы, Жонатас принес «Рубину» викторию над «Сибирью» на самых последних минутах, а «Локомотив» прошел «Тосно» благодаря единственному точному удару Алексея Миранчука, сага об уходе которого в зимнее трансферное окно прошла все литературные стадии — от трагедии до фарса.

Футбол Кубок России 2016/2017 1/4 финала, 28.02.2017, 19:30 3:3 П 4:3 Урал Краснодар

Но главной драмой четвертьфиналов стало, конечно, противостояние «Урала» и «Краснодара». «Быки» быстро повели в Екатеринбурге со счетом 3:0, но умудрились упустить перевес, заработали на последних минутах основного времени пенальти, но лучший бомбардир последних полутора чемпионатов страны и покоритель «Фенербахче» Федор Смолов пробил выше ворот.

Он же совершил и решающий промах в послематчевой серии пенальти, когда «шмелей» вывело в полуфинал спасение Николая Заболотного, угадавшего направление удара форварда сборной России.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 18, 5.03.2017, 16:30 -:- Краснодар Спартак М

Неоднозначная кампания.

Многие успели окрестить зимнюю трансферную кампанию клубов РФПЛ невнятной, хотя на деле она такой может выглядеть лишь при желании увидеть все в темном свете.

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун дождался, когда его команда к перерыву наконец будет возглавлять таблицу (да еще и с пятиочковым отрывом) и выделил серьезные средства на укрепления состава «под Массимо Карреру».

Итальянский специалист смог подбирать футболистов по своему видению игры команды и вообще футбола, и красно-белые в итоге получили пополнение во всех линиях.

Если приобретение голкипера «Амкара» Александра Селихова было сделано селекционным отделом и, возможно, будет покупкой на перспективу, то защитники Георгий Джикия и Георгий Тигиев, полузащитник Александр Самедов и форвард Луис Адриано, перебравшийся в Москву из «Милана» и ставший лучшим бомбардиром команды в контрольных встречах, должны усилить состав прямо сейчас.

Масштабно провел селекцию и первый преследователь спартаковцев. «Зенит» подписал пять (в первую команду) футболистов, среди которых выделяется, конечно же, экс-«железнодорожник» Бранислав Иванович, переехавший в Санкт-Петербург из лондонского «Челси».

Пусть серб успел «привезти» пару мячей в гостевом противостоянии с «Андерлехтом», после чего ответную встречу смотрел со скамейки запасных, этот игрок безусловно должен усилить состав «Зенита».

Многострадальный вратарский вопрос должен решить бывший вратарь «Уфы» Андрей Лунев, глубине защите добавить бывший обороне «Крыльев Советов», обладатель «правильного» паспорта, Ибрагим Цаллагов, бразилец Эрнани должен заменить улетевшего на заработки в Китай Акселя Витселя, а еще один экс-самарец Йоан Молло усилит конкуренцию на краях полузащиты и больше не будет трепать оборону «Зенита» в матчах с «Крыльями».

Гораздо скромнее вел себя московский ЦСКА, но Аарон Оланаре все же заменил в качестве форварда номер один провального Ласина Траоре, если, конечно, конкуренцию в итоге не выиграет Федор Чалов. Второй раз были призваны и Виктор Васин с Витиньо. Что из этого слепит Виктор Гончаренко — особенно интересно.

«Краснодар» усилился точечно, но Виктор Классон и Кристиан Рамирес уже показали себя, а Романа Шишкина все и так прекрасно знают, так что поводов особенно грустить по уходу Ари, Одила Ахмедова и Эбуэ Куасси возникнуть не должно.

Курбан Бердыев вновь получил в свое распоряжение Павла Могилевца, и это, по сути, единственное приобретение команды. Впрочем, чего можно было ожидать, если ростовчанам вновь задерживают зарплату и премиальные?

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 18, 5.03.2017, 14:00 -:- Крылья Советов Локомотив М

Пошумел зато московский «Локомотив», с горем пополам отпустивший в «Спартак» Самедова, не отпустивший в итоге Миранчука в «Рубин» и взявший в свои ряды осевшего в запасе «Краснодара», но все еще грозного (особенно в матчах со «Спартаком») Ари и почти забывшего в арабских странах, что такое настоящий футбол, а, возможно, потому быстро получившего травму Джефферсона Фарфана.

Приобретениями отметились все команды, и некоторые уже работают — чего стоит только дубль экс-томича Эрика Бикфалви в ворота «Краснодара» в четвертьфинале Кубка России!

Если эта трансферная кампания была скучной и слабой, то какая же тогда сильная и интересная? Не Халками с Это’О же мерить.

Чемпионская интрига.

Если после успеха в сложнейшем сражении с «Фенербахче» «Краснодар» где-то был слишком добрым, то теперь он подходит к первому весеннему туру чемпионата злющим.

А ведь на своем стадионе подопечные Игоря Шалимова примут лидера чемпионата страны. Для «Спартака» этот бой, а по-другому и не скажешь, будет настоящей проверкой.

Багаж Дмитрия Аленичева окончательно потерялся во время перелетов на сборы и обратно в Москву, и теперь на него рассчитывать не приходится. Каррера либо докажет недоброжелателям и скептикам, что ему чужие вещи изначально были не нужны, либо пополнит печальный список спартаковских тренеров-неудачников, за годы правления Федуна разросшийся уже до неприличия.

А за день до краснодарского сражения к красно-белым попробуют приблизиться ЦСКА и «Зенит». И на новом армейском стадионе будет уж точно не менее жарко!

Красно-синих многие списали со счетов в чемпионской гонке, но ведь отыгрывать 8-очковые отставания за весенний отрезок для этой команды не в новинку. Состав, конечно, у армейцев сейчас не самый громкий, но свежие идеи Гончаренко вполне могут (и должны) вдохнуть в команду новые эмоции.

А в российском футболе в новом веке не было еще более грозной силы, чем заряженный ЦСКА.

Для «Зенита», особенно после сколь обидного, столь и провального вылета из Лиги Европы, выезд в Москву превращается в матч жизни и смерти. Проиграй «Зенит» сам, и выиграй на следующий день в Краснодаре «Спартак» — отрыв красно-белых вырастет до восьми очков, а питерцев догонит еще и ЦСКА.

И эти восемь очков по смыслу и эмоциям будут совсем другими, нежели те, на которые сейчас отстают от лидера чемпионата подопечные Гончаренко.

Без скандалов никуда.

Подогревали на протяжении всей зимы интерес к российскому футболу и скандалы разного толка.

Эпопея с переходом Самедова в «Спартак» разрешилась довольно быстро и безболезненно по сравнению с тем, что происходило и происходит вокруг потенциального ухода из «Локо» Алексея Миранчука.

Футболиста успели обвинить в рвачестве, потом простили, а агенты игрока, которых у него чуть больше, чем полагается 19-летнему парню, вовсю перебрасываются в прессе «грязным бельем» с президентом «Локомотива» Ильей Геркусом.

Очень сложно сказать, кто в этом «трэш-токинге» выглядит белее, но ответ игрока в Кубке России — лучшее, что могло случиться как для самого Миранчука, так и для его (пока что) нынешнего клуба.

Совсем другого рода проблемы в Сибири, где «Томи» была поставлена задача руководством… вылететь в ФНЛ.

Надо сказать, что селекцию клуб провел под это дело просто великолепную — все лидеры, забывшие, что такое эсэмеска о пополнении баланса на лицевом счете в день зарплаты, покинули коллектив, и хорошо, что на смену им не пришла африканская группа готовых играть за еду клиентов агента Дмитрия Селюка.

Ну, а прямо перед возобновлением чемпионата напомнил о себе Александр Кокорин, который — на этот раз без своего друга из «Краснодара» Павла Мамаева — погонялся, по слухам, по Москве ночью, выехав при этом на встречную полосу.

Футболиста теперь ждет суд и даже возможное лишение прав, но в «Зените» к нападающему нет претензий — все происходило в выходной. Так что можно не переживать по поводу участия игрока сборной России в принципиальном сражении с ЦСКА, где выход навстречу сопернику только приветствуется.