Киселев: Задолженности перед игроками футбольного клуба «Томь» погашены

В декабре стало известно, что «Томь» из-за финансовых проблем предложила всем игрокам основного состава стать свободными агентами с 1 января. У клуба имеются долги перед футболистами и персоналом. В понедельник губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил «Р-Спорт», что «Томь» получила спонсорское финансирование в размере 200 миллионов рублей для погашения долгов и не будет сниматься с розыгрыша Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Все задолженности перед теми, кому мы были должны, погашены», — сказал Киселев по телефону в ответ на вопрос на какой стадии находятся выплаты игрокам клуба.