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3 марта 2017, 14:03 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Киселев: Задолженности перед игроками футбольного клуба «Томь» погашены

МОСКВА, 3 мар — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Задолженности перед игроками футбольного клуба «Томь» погашены, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор томского клуба Руслан Киселев.

В декабре стало известно, что «Томь» из-за финансовых проблем предложила всем игрокам основного состава стать свободными агентами с 1 января. У клуба имеются долги перед футболистами и персоналом. В понедельник губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил «Р-Спорт», что «Томь» получила спонсорское финансирование в размере 200 миллионов рублей для погашения долгов и не будет сниматься с розыгрыша Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Все задолженности перед теми, кому мы были должны, погашены», — сказал Киселев по телефону в ответ на вопрос на какой стадии находятся выплаты игрокам клуба.

Чемпионат России по футболу возобновляется в пятницу после зимней паузы. «Томь» в Ростове-на-Дону в рамках 18-го тура сыграет с «Ростовом».

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«Томь» погасила долги по налогам и начала гасить задолженность по зарплате

«Томь» погасила долги по налогам и начала гасить задолженность по зарплате

ТОМСК, 3 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб «Томь» погасил всю задолженность по налогам и начал частично выплачивать долги по заработной плате игрокам и персоналу. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Руслан Киселев.
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