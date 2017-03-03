Киселев: Задолженности перед игроками футбольного клуба «Томь» погашены
МОСКВА, 3 мар —
Р-Спорт, Маргарита Якупова. Задолженности перед игроками футбольного клуба «Томь» погашены, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор томского клуба Руслан Киселев.
В декабре стало известно, что «Томь»
«Все задолженности перед теми, кому мы были должны, погашены», — сказал Киселев по телефону в ответ на вопрос на какой стадии находятся выплаты игрокам клуба.
Чемпионат России по футболу возобновляется в пятницу после зимней паузы. «Томь» в
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