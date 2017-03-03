Кириченко: победу в РФПЛ разыграют "Спартак" и "Зенит", "Ростов" поборется за еврокубки

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Чемпионат России возобновляется матчами 18-го тура в пятницу. За 13 туров до окончания первенства лидирует «Спартак» (40 очков), следом расположились «Зенит» (35) и действующий чемпион ЦСКА (32).

«Однозначно, титул будет разыгран между “Зенитом” и “Спартаком”, потому что даже от третьего места достаточно большой отрыв для такой короткой дистанции, — считает Кириченко. — Сейчас сложно сказать, кто в каком состоянии находится, поэтому обычно у нас весна как новый чемпионат. Но фаворит для меня однозначно “Спартак”, потому что он имеет пятиочковый отрыв, это все-таки весомый задел, да и по футболу осенью “Зенит” точно не выглядел сильнее “Спартака”. “Зениту” будет очень тяжело».

«Ростов», в прошлом сезоне показавший лучший результат в истории клуба — второе место, занимает седьмое место с 25 очками. По словам Кириченко, команда недовольна положением дел. «Мы понимаем, что недобрали очков в трех-четырех играх, в том числе выступая не самым сильным составом. Эти очки нам сейчас не помешали бы, но тогда были ситуации, когда нужно было делать выбор; сейчас будем наверстывать», — пояснил он.

Собеседник ТАСС признался, что перед командой не стоят конкретные задачи ни на чемпионат, ни на Лигу Европу, где ростовчанам предстоит встретиться в 1/8 финала с английским «Манчестер Юнайтед», однако негласно команда вновь хочет попасть в еврокубки. «Никто об этом (выходе в еврокубки) не говорит, но, думаю, каждый игрок и тренер нашей команды, поучаствовав в этом году в еврокубках, хочет еще; это абсолютно другая атмосфера, высокий уровень во всем. Наверное, каждый футболист должен стремиться выступать в таких турнирах, потому что это интересно», — подчеркнул он.

«У нас есть цель — выигрывать в каждом матче, а там, где окажемся, вопрос другой, — отметил тренер. — Плотность в таблице достаточно высокая, и сложно конкретно назвать наших конкурентов, наверное, это команд восемь, которые находятся возле нас. В такой ситуации каждая победа и поражение сильно влияют на турнирную таблицу».

«Смену схемы игры не рассматриваем»

Как рассказал Кириченко, несмотря на то, что зимняя подготовка в текущем сезоне была более сжатой по времени по сравнению с прошлым из-за матчей в 1/16 финала Лиги Европы, больших корректировок в нее вносить не понадобилось. «Было чуть больше матчей, но связано это с тем, что футболистам нужен был игровой тонус, это самое главное. Что хотели, выполнили. А самое главное — закончили сборы без травм, все игроки здоровы», — добавил он.

В «осенней» части сезона «Ростов», который прошел два раунда квалификации Лиги чемпионов и занял третье место на групповом этапе в квартете с немецкой «Баварией», испанским «Атлетико» и голландским ПСВ, использовал резервный состав в матчах чемпионата с «Уфой» в 11-м туре, с «Амкаром» (в 12-м) и с «Уралом» в (16-м).

«В осенней части нам не повезло с календарем, потому что практически все игры, которые были у нас перед важнейшими матчами Лиги чемпионов, были где-то далеко и на синтетическом поле, — объяснил Кириченко. — Понятно, что после синтетики играть через два дня на третий в Мадриде против “Атлетико”… Если бы тогда задействовали всех игроков, у нас было бы очень мало шансов ему противостоять — это мировой гранд, и если ты хочешь с ним хоть как-то побороться, нужна стопроцентная готовность и свежесть. Собственно, нам это удалось (0:1 дома, 1:2 на выезде)».

Собеседник ТАСС отметил, что тренерский штаб не собирается отказываться от традиционной для себя схемы с тремя центральными защитниками и двумя нападающими. «Честно говоря, мы не рассматриваем такой вариант, и, считаю, абсолютно правильно. Понятно, что есть различные схемы, но по мне эта схема достаточно надежна — как в обороне, так и в атаке», — сказал он.

«Со “Спартой” повезло»

В первом матче с пражской «Спартой», который прошел 16 февраля в Ростове-на-Дону, хозяева выиграли со счетом 4:0, Кириченко призвал не обращать внимание на результат. «Считаю, нам очень сильно повезло — забили гол (15-я минута), глупое удаление у соперника (32), — считает Кириченко. — Были 15−20 минут, во время которых “Спарта” действительно отбивалась в панике, он и обеспечил нам результат (голы на 37-й и 40-й минутах). Конечно, ведя 3:0 и имея на игрока больше, можно играть спокойней, что мы и делали, но это не было просто, как выглядит на табло».

«Если честно, по-моему, мы со “Спартой” команды примерно одного уровня, и игра в Праге (1:1) доказала, что они очень сильная команда — даже оставшись в меньшинстве они создавали нам проблемы», — отметил собеседник ТАСС.

Как признался на пресс-конференции перед ответной игрой главный тренер ростовчан Иван Данильянц, у тренерского штаба осталось много вопросов к игрокам после первой встречи.

«Надо понимать, что после первой игры остается вторая, счет 4:0 слишком комфортный, и команду в такой ситуации надо мотивировать. Наша задача была, чтобы у игроков ни в коем случае даже мысли не возникло, что они уже прошли, и Курбан Бекиевич (Бердыев) указывал им, что нам повезло, — поделился Кириченко. — Если бы не было удаления, счет, возможно, и остался бы 1:0, игра была достаточно равная, вязкая, по тяжелому полю, без моментов. В принципе, мы довольны тем, как они вышли на вторую игру, игроки нас услышали».

В то же время тренер признал, что, открыв счет в ответном матче (13-я минута), игроки расслабились. «В принципе, первый тайм мы провели достаточно неплохо — смотрелись организованно и цельно. Второй был хуже, и я это связываю с мотивацией — сложно, когда ты понимаешь, что вряд ли пропустишь шесть голов. Нам это, конечно, не понравилось, но основную задачу мы выполнили — прошли дальше», — сказал он.

«Обидно, что мы потеряли победу, ведь мы действительно давно не выигрывали на выезде (с 3 августа). Плюс рейтинг УЕФА, плюс у нас было на игрока больше (удаление у “Спарты” на 66-й минуте). Но надо признать, что тот гол, который забил Вячеслав Караваев (83-я минута), очень красивый, было очень высокое исполнительское мастерство», — добавил тренер.

«Караваев — лучший в “Спарте”, Бухаров — в неплохой форме»

Россиянин Караваев, играющий на фланге обороны, является воспитанником ЦСКА, а в Чехии выступает с 2014 года — сначала в арендах в «Дукле» и «Яблонице», а с лета прошлого года за «Спарту», подписав полноценный контракт. По мнению Кириченко, 21-летний игрок дорос до уровня сборной.

«Я просмотрел очень много игр “Спарты”, было много времени на сборах, на мой взгляд, это лучший игрок “Спарты”, и я говорю это не из-за того, что он россиянин. Очень быстрый, выносливый, хорош в атаке, постоянно подключается, такое ощущение, что у него два сердца — бегает не останавливаясь, — поделился впечатлениями специалист. — Мне кажется, можно было бы вызвать (Караваева в сборную) — команда играла в Лиге Европы, а он выступал за нее регулярно. На мой взгляд, сейчас надо задействовать все резервы, смотреть, пробовать, тем более игрок молодой и перспективный».

В обоих матчах со «Спартой» место центрального нападающего с первых минут занимал 31-летний Александр Бухаров, в «осенней» части сезона на этой позиции чаще появлялся иранец Сердар Азмун. «Мы находимся внутри команды, постоянно ищем какие-то варианты к каждой игре, тем более мы принимаем в расчет много факторов — и поле, и погода, и в какой-то мере предугадываем, как может сложиться игра. Когда мы прилетели в Ростов, там была метель, и это мы приняли во внимание — понятно, что поле будет тяжелым. Решили, что на таком поле Саша будет предпочтительней Азмуна, и он выполнил свою роль — навязывал много борьбы и выигрывал ее», — объяснил Кириченко.

По словам собеседника ТАСС, он получил эстетическое удовольствие от гола команды в Праге, в которой Бухаров отдал голевую передачу на Дмитрия Полоза. «Признаю, что гол действительно получился классным, я получил эстетическое удовольствие от того, как все было разыграно — быстро, в касание, раз-два».

Кириченко рассказал, в чем причина хорошей формы Бухарова. «Дело в том, что в прошлом году у него были проблемы, поработал на сборах, потом вылетел из-за травмы, много пропустил. Все те же травмы его беспокоили и после того, как он выходил в общей группе, сезон был скомканный. Сейчас он прошел все сборы, хорошо работал, избежал травм и находится в достаточно неплохой форме», — сказал он.

Специалист отметил, что пока рано говорить о перспективах Бухарова в сборной страны. «Сейчас прошло только две игры, время есть, есть игры чемпионата, Лиги Европы, надо еще смотреть. Думаю, никакой тренер не будет вызывать игрока после одного хорошего матча. Все-таки, чтобы играть в сборной, надо квалифицированно выступать постоянно», — пояснил тренер.

«Какой МЮ? У нас «Томь»

Первая игра с «Манчестер Юнайтед» пройдет 9 марта в Ростове-на-Дону, ответная — 16 марта. «Нет, нет, нет, какой “Манчестер”? У нас сейчас “Томь” (матч 18-го тура чемпионата страны) на повестке дня, наши мысли в Ростове 3 марта, нам нужно выиграть, это очень важно. Если честно, про “Манчестер” с Бердыевым даже не разговаривали», — отреагировал собеседник ТАСС на вопрос о подготовке к играм с англичанами.

«Мы уже привыкли, что этот сезон у нас сумасшедший в плане соперников — в Лиге чемпионов нам попались практически самые сильные варианты, которые были, сейчас вот “Манчестер Юнайтед”, — признался Кириченко. — Таков жребий, будем играть. Ну как жребий может меня пугать, если мы уже играли с “Атлетико”, “Баварией”? Естественно, что они будут безоговорочным фаворитом в нашей паре, но мы дадим бой в любом случае».

Кириченко видел несколько игр МЮ при тренере Жозе Моуринью, но, как уточнил, было это достаточно давно. Собеседник ТАСС не согласился с тем, что это так называемая команда одного игрока — 35-летнего шведского нападающего Златана Ибрагимовича.

«Все-таки там есть такие игроки, как Поль Погба, который, на всякий случай, стоит €100 миллионов. Но, думаю, Златан — ключевой игрок команды и в какой-то мере их палочка-выручалочка — я видел их не самые удачные игры, и он делал результат. Без сомнения, он один из лучших игроков мира, несмотря на свой возраст. Я был очень удивлен, когда прочел, что Ибрагимович тринадцать раз выигрывал национальные чемпионаты, это удивительная статистика, для меня это действительно игрок-победитель», — сказал Кириченко.

«Руни? Наверное, сказывается возраст, чуть потерял скорость, но в любом случае, он игрок очень высокого уровня. То, в какой форме он находится сейчас, уже нюансы», — также отметил тренер.

Между играми с МЮ ростовчанам предстоит провести дома 12 марта матч 19-го тура чемпионата с «Тереком».

«Азмуну нужна стабильность»

На протяжении последнего года СМИ регулярно сообщают об интересе к 22-летнему Азмуну со стороны ряда европейских клубов, в частности, на одном из матчей Лиги чемпионов осенью за ним наблюдали скауты дортмундской «Боруссии».

«Для меня, конечно, нет сомнений в высокой квалификации Азмуна, но это надо доказывать на поле. Думаю, у него будет достаточно игрового времени, а дальше зависит только от него, каким будет его будущее. В какой-то мере еще полезно поиграть даже в России. Все-таки он не самый стабильный игрок вследствие того, что молод, — может выдать яркую игру, а потом в двух играх его не видно на поле», — считает Кириченко.

«Попав в какой-то европейский топ-клуб, он, понятно, столкнется с более высокой конкуренцией, с игроками более высокого уровня. Сложно сейчас рассуждать, уйдет ли он летом, я даже не думал об этом. Многое зависит от того, как он будет играть. Сейчас все в его ногах и голове, а я просто рад, что он остается у нас в команде», — добавил специалист.

«Девич и Могилевец помогут, но нужно время»

Состав «Ростова» в зимнее трансферное окно пополнили два игрока — нападающий Марко Девич и полузащитник Павел Могилевец, перешедший из «Зенита». Девич первую часть сезона провел в казанском «Рубине» и принял участие в 10 играх, выйдя в стартовом составе лишь трижды, причем дважды — в Кубке страны. В декабре казанцы не стали продлевать контракт с 33-летним нападающим.

«Девич — опытный, квалифицированный форвард. Он долго не играл, в “Рубине” выступал мало, на сборах присоединился к нам достаточно поздно, но он профессионал, требовательно относится к своей форме, и видно, что прибавляет. Пользу он нам принесет, уверен, и не мало», — считает тренер.

Могилевец играл в «Ростове» в прошлом сезоне и был одним из ведущих игроков, приняв участие в 26 матчах. Однако в первой части сезона в «Зените» центральный полузащитник отыграл всего в двух встречах, одна из которых — в Кубке.

«Паша только как два дня назад к нам присоединился. Понятно, что такая пауза в игре бесследно пройти не может, вряд ли случится чудо, и он сразу станет таким, каким у нас уже был год назад. Но он очень хотел играть, наверное, был недоволен, что ему не давали это делать в “Зените” и не отпускали, и я его понимаю. Думаю, у нас он будет играть, а сколько, будет зависеть от его готовности; пока сложно сказать, насколько он сейчас готов», — рассказал Кириченко.

«Навас способен играть еще два-три года»

В декабре испанские СМИ распространили информацию, что 37-летний защитник ростовчан Сесар Навас планирует вернуться в Испанию по окончании сезона. В текущем сезоне Навас отыграл 24 матча во всех турнирах.

«Мы с ним на эту тему не разговаривали, но это зависит, на мой взгляд, только от его желания, — прокомментировал ситуацию Кириченко. — Может, он и хотел вернуться, но все-таки сейчас он играет в Лиге Европы, на достаточно высоком уровне. То, что он спокойно мог бы поиграть еще два-три года, это точно. Вообще, у нас есть группа игроков, который я называю душа и костяк команды, и Навас в нее входит».

«В том, что Навас — очень квалифицированный игрок и суперпрофессионал, у меня сомнений нет, честно говоря, получаю удовольствие от того, как он руководит нашей обороной на поле, — пояснил собеседник ТАСС. — Мне кажется, это позиция, на которой можно играть достаточно долго. Допустим, форвард — такая позиция, на которой с потерей скорости — а с возрастом ты ее в любом случае теряешь — становится гораздо сложней. На позиции центрального защитника много думает голова — куда бежать, когда бежать».

Еще один ветеран команды — 35-летний полузащитник Тимофей Калачев, по словам тренера, обладает очень хорошими физическими возможностями. «У него очень хорошие физиологические возможности, он может бегать много и быстро, к тому же у него работает голова, и он техничен. Для меня это футболист высокого уровня, что он и доказывает на поле своей игрой», — сказал он.

«Думбия немного выпадает из схемы игры»

Зимой «Ростов» отдал в аренду пятерых игроков — нападающих 22-летнего Муссу Думбия и 26-летнего Максима Григорьева, 19-летнего защитника Дмитрия Скопинцев, а также полузащитников 19-летнего Валерия Ярошенко и 20-летнего Саида Эззатоллахи. Как объяснил Кириченко, все они нуждаются в регулярной игровой практике, однако у каждого есть и персональные причины.

«Саид — молодой парень, которому нужна игровая практика, и он хочет играть, а у нас все-таки достаточно высокая конкуренция, в том числе и в центре, на его позиции. Считаю, это хорошее решение и для него, и для нас. Все-таки мы не можем гарантировать ему постоянную практику», — рассказал он.

«У Максима Григорьева другая ситуация — он очень много пропустил из-за травм и, опять же учитывая нашу высокую конкуренцию в линии нападения, ему не удастся играть много, — продолжил собеседник ТАСС. — После такой тяжелой травмы ему нужно набирать форму именно за счет игр».

Думбия, по словам тренера, пока немного выпадает из игровой схемы команды. «Во-первых, у нас сильная конкуренция в линии нападения. Во-вторых, его самое сильное качество — игра на фланге нападения, поэтому в нашей схеме, скажем так, он немножко выпадает. В-третьих, он готов поехать куда угодно, лишь бы играть», — сказал он.

«Скопицнев и Ярошенко ребята более молодые, и, наверное, в данной ситуации у них практически не было бы шансов выходить на поле. Без игр они не смогут расти, сколько бы не тренировались. Однако отмечу, что в дальнейшем мы рассчитываем на всех игроков, которых отдали в аренду», — заключил собеседник ТАСС.

«Сроки восстановления Джанаева прогнозировать сложно»

Сослан Джанаев, который является основным вратарем команды (23 матча во всех турнирах), пропустил игры со «Спартой».

«Сложно сказать, когда мы его увидим. У него есть проблема с плечом при определенных движениях, — рассказал Кириченко. — Он прошел в Испании курс процедур у очень квалифицированного специалиста, и вот сейчас должен прилететь. То есть улучшения есть, поэтому будем надеяться, что через несколько дней он начнет тренироваться».

«Насколько я понимаю, травму он получил в сборной (в ноябре), но он с ней играл в прошлом году. Сложно сказать, хроническая ли она или нет. Думаю, любая травма футболиста оставляет след в организме навсегда», — подытожил Кириченко.