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3 марта 2017, 13:24 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Смородская назвала самого жадного игрока «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская дала оценку личностным качествам экс-полузащитника «железнодорожников» Альберто Сапатера. 31-летний испанец провел за клуб пять лет (с 2011 по 2016 год).

«Во-первых, он заболел. У него тяжелейшее заболевание почек. Это установлено не нами, а Институтом урологии. Мы сделали специальную экспертизу. Он ведь все время жаловался на боли в спине, а мы искали причину — позвоночник, мышцы. Только потом врачи догадались про почки.

Что касается личности, то Сапатер очень замкнутый и жадный человек. Просто чокнутый на деньгах. Он себе ни разу нигде не купил чашку кофе. Пил только бесплатный, который дают в команде. В моей жизни подобный случай в первый раз. Вот студенты не блещут деньгами, но даже в мое студенческое время я таких людей не встречала, — сказала Смородская.

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