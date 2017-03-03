Грасия: Главная задача ФК «Рубин» — добрать упущенные в начале сезона очки
МОСКВА, 3 мар —
Р-Спорт. Главная задача футболистов «Рубина» в весенней части чемпионата России — добрать упущенные в начале сезона очки, заявил главный тренер казанской команды Хави Грасия.
После 17 туров «Рубин» с 23 очками занимает девятую строчку в турнирной таблице Российской футбольной
«Настроение в команде хорошее, но не только
Казанский клуб начнет весеннюю часть чемпионата России выездным матчем против махачкалинского «Анжи». Игра завершит 18-й тур и состоится 6 марта в Каспийске. В декабре новым владельцем «Анжи» стал российский бизнесмен Осман Кадиев, а клуб объявил о внесении коррективов в свою деятельность и продаже ведущих футболистов. Главный тренер команды Павел Врба покинул свой пост, ему на смену пришел Александр Григорян.
«Такое масштабное изменение состава соперника по ходу чемпионата непривычно для нас. У меня лично такой практики не было, когда команда ко второму кругу подходила бы почти в обновленном составе. Игру первого круга, к сожалению, мы дома проиграли, и сейчас нам нужно подготовиться, проанализировать матч “Анжи” в Кубке и их предсезонные матчи. Их команда обновилась, у них много новых футболистов из “Терека”, “Ростова”, “Томи”, “Тосно”, “Кубани”, других клубов. Так что было обновление из команд
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