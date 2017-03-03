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3 марта 2017, 12:55 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Грасия: Главная задача ФК «Рубин» — добрать упущенные в начале сезона очки

МОСКВА, 3 мар — Р-Спорт. Главная задача футболистов «Рубина» в весенней части чемпионата России — добрать упущенные в начале сезона очки, заявил главный тренер казанской команды Хави Грасия.

После 17 туров «Рубин» с 23 очками занимает девятую строчку в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги. Казанский клуб в среду вышел в полуфинал Кубка России, обыграв новосибирскую «Сибирь» со счетом 1:0.

«Настроение в команде хорошее, но не только из-за победы в кубковой игре. Мы вышли в следующую стадию, и в апреле сыграем полуфинал, но сейчас мы сконцентрированы на ближайшем матче чемпионата. В связи с этим хотелось бы вспомнить последний матч чемпионата в Москве против “Спартака”. Как раз к тому матчу наша команда набрала ход, была успешная серия, и в этом московском матче футболисты тоже хорошо поработали и заслужили лучшего исхода. Сейчас мы хотим тот ход, который набрали перед перерывом, перенести на возобновление чемпионата. Наша задача — поправить положение в таблице, добрать очки, которые мы упустили в начале сезона», — цитирует Грасию сайт «Рубина».

Казанский клуб начнет весеннюю часть чемпионата России выездным матчем против махачкалинского «Анжи». Игра завершит 18-й тур и состоится 6 марта в Каспийске. В декабре новым владельцем «Анжи» стал российский бизнесмен Осман Кадиев, а клуб объявил о внесении коррективов в свою деятельность и продаже ведущих футболистов. Главный тренер команды Павел Врба покинул свой пост, ему на смену пришел Александр Григорян.

«Такое масштабное изменение состава соперника по ходу чемпионата непривычно для нас. У меня лично такой практики не было, когда команда ко второму кругу подходила бы почти в обновленном составе. Игру первого круга, к сожалению, мы дома проиграли, и сейчас нам нужно подготовиться, проанализировать матч “Анжи” в Кубке и их предсезонные матчи. Их команда обновилась, у них много новых футболистов из “Терека”, “Ростова”, “Томи”, “Тосно”, “Кубани”, других клубов. Так что было обновление из команд премьер-лиги и ФНЛ. Но никаких помех при подготовке это нам создать не должно. Постараемся изучить сильные и слабые стороны соперника и должным образом подготовиться к игре», — сказал Грасия.

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