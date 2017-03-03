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3 марта 2017, 12:50 | Футбол: Премьер-лига | Lenta.Ru

Кержаков рассказал о реакции игроков «Зенита» на инцидент с Кокориным

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал о реакции одноклубников на новость о задержании форварда петербургской команды Александра Кокорина за езду по встречной полосе с превышением скорости на Bentley. Его слова приводит «Матч ТВ».

Нападающий Зенита Александр <span class=error>Кержаков</span> рассказал о реакции одноклубников на новость о задержании форварда петербургской команды Александра <span class=error>Кокорина</span> за езду по встречной полосе с превышением скорости на Bentley. Его слова приводит Матч ТВ. Увеличить
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«Это не совсем рабочие моменты, относящиеся к футболу. Скорее, личная жизнь Александра. Ничего, кроме шуток, у нас это не вызвало. Если мы будем на каждые такие заявления со стороны прессы реагировать очень серьезно, меньше будет концентрация на предстоящий матч», — заявил Кержаков.

25 февраля Кокорин был задержан в центре Москвы, ему грозит лишение прав на срок до полугода. Футболист обвинения опроверг, отметив, что «зацепил колесом встречную полосу при повороте налево». Его агент подтвердил эту версию.

В нынешнем сезоне 25-летний Кокорин забил восемь мячей и сделал три голевые передачи в 28 матчах во всех турнирах.

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