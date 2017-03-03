Кержаков рассказал о реакции игроков «Зенита» на инцидент с Кокориным

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Это не совсем рабочие моменты, относящиеся к футболу. Скорее, личная жизнь Александра. Ничего, кроме шуток, у нас это не вызвало. Если мы будем на каждые такие заявления со стороны прессы реагировать очень серьезно, меньше будет концентрация на предстоящий матч», — заявил Кержаков.

25 февраля Кокорин был задержан в центре Москвы, ему грозит лишение прав на срок до полугода. Футболист обвинения опроверг, отметив, что «зацепил колесом встречную полосу при повороте налево». Его агент подтвердил эту версию.

В нынешнем сезоне 25-летний Кокорин забил восемь мячей и сделал три голевые передачи в 28 матчах во всех турнирах.