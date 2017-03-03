Федор Кудряшов: Думаем не о «Манчестере», а о «Томи»

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«СУПРУГА СКАЗАЛА: «А-А-А!»

— Признайтесь, в детстве болели за «МЮ»?

— В детстве — нет. Переживал за него потом, когда командой руководил Алекс Фергюсон. Нравилась игра — волевая, страстная! Ярым фанатом не был, но «Юнайтед» мне импонировал. А началось все с финала Лиги чемпионов, в котором «МЮ» победил «Баварию» 2:1. Мне было 12 лет, жили в Братске. Папа очень увлекается футболом — собирает газеты, делает вырезки, а тогда, в 1999 году, записывал матчи на видеокассеты. Ту игру я смотрел несколько раз.

— Чемпионат Англии — любимый?

— Да. Высокая интенсивность, много борьбы, судьи позволяют футболистам вести единоборства — игра смотрится интереснее, целостнее.

— Книжку Фергюсона читали?

— Нет. И Ибрагимовича — тоже. Не по душе книги игроков и тренеров. Олег Иванов начинал читать книжку Ибрагимовича, но не закончил. Сказал, в ней слишком много слова «я», ему не понравилось. Игорь Лебеденко взахлеб прочитал Фергюсона, очень рекомендовал. Пару моментов мне пересказывал, сейчас уже не помню, какие.

— Тимофей Калачев рассказал, что у игроков «Ростова» есть чат в WhatsApp. Кто после жеребьевки первым написал: «Ну все, приплыли!»

— Такого не было. Я, кстати, первым написал про «МЮ», потому что вместе с супругой смотрел жеребьевку в прямом эфире.

— Перед этим делали прогнозы?

— Еще в декабре, когда мы заняли в группе третье место, сказал: «Хотелось бы «Манчестер». После ничьей 1:1 в ответной встрече со «Спартой», сидели в раздевалке. Рядом со мной Виталий Витальевич Кафанов (один из тренеров «Ростова». -Прим. ред.). Пришли с ним к такому выводу — хорошо, если сейчас достанется «МЮ».

А когда во время жеребьевки достали шар с «Ростовом», говорю жене ей: «Смотри, сейчас будет «Манчестер». Бац — и точно. Супруга: «А-а-а!». Но я рад. Редко удается сыграть с таким соперником. Выйти на поле против одного из лучших клубов мира — это круто!

— А вот Жозе Моуринью жребий не понравился. Говорит, лететь далеко

— Что поделаешь?! Да, лететь шесть часов, но нам в России к таким расстояниям не привыкать. Это у них там — сел на автобус, доехал.

«СНОВА ХОТИМ В ЕВРОКУБКИ»

— За всем этим ажиотажем мы подзабыли, что «Ростов» играет и в РФПЛ. Как вам первый мартовский соперник — «Томь»?

— Вот вы спрашиваете о «Манчестере», а мы в команде о нем и не говорим. Только после жеребьевки обменялись мнениями и все. Сейчас главное — как раз «Томь».

— Зимой часто писали о том, что в чемпионате России у «Ростова» высоких задач нет, самое важное — Лига Европы.

— Не согласен. Хотим подняться как можно выше, чтобы в следующем сезоне опять выступать в еврокубках. Поэтому задачи максимальные — выигрывать каждый матч.

— Что кроме этого?

— В ближайшей перспективе — победить «Томь». Сейчас все наши мысли об этом матче. Потом будем готовиться к «Манчестеру», хочется успешно сыграть с англичанами. Моя мечта — выйти на «Олд Траффорд». Было бы круто ощутить атмосферу легендарного стадиона. Если говорить о глобальных мечтах — хочу сыграть сначала в Кубке конфедераций, потом на домашнем чемпионате мира. Ради этого готов биться.