Экс-игрок киевского «Динамо» Громов может перейти в «Крылья Советов»

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Ранее в СМИ сообщалось, что хавбек может продолжить карьеру в одном из клубов РФПЛ.



Громов покинул киевское «Динамо», что подтверждают отсутствие имени футболиста в заявке киевлян на вторую часть сезона и пробел в графе «клуб» на странице футболиста.



27-летний игрок перешёл в «Динамо» в конце мая 2016 года из полтавской «Ворсклы». В текущем сезоне он провёл за киевлян 12 матчей, выйдя в основном составе шесть раз.