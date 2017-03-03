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3 марта 2017, 10:22 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Экс-игрок киевского «Динамо» Громов может перейти в «Крылья Советов»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Как стало известно «Чемпионату», бывший полузащитник киевского «Динамо» Артём Громов может перейти в «Крылья Советов».

Как стало известно Чемпионату бывший полузащитник киевского Динамо Артём Громов может перейти в Крылья Советов. Увеличить
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Ранее в СМИ сообщалось, что хавбек может продолжить карьеру в одном из клубов РФПЛ.

Громов покинул киевское «Динамо», что подтверждают отсутствие имени футболиста в заявке киевлян на вторую часть сезона и пробел в графе «клуб» на странице футболиста.

27-летний игрок перешёл в «Динамо» в конце мая 2016 года из полтавской «Ворсклы». В текущем сезоне он провёл за киевлян 12 матчей, выйдя в основном составе шесть раз.

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