Анти-Слуцкий. Колонка Казакова о ЦСКА

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15 июля 2007 года сборная Бразилии выиграла Кубок Америки, сделав это в последний раз в своей славной истории. В финале была повержена Аргентина — 3:0, и больше всех окончанию турнира, вероятно, радовались в тот момент два человека на другом конце земного шара.

Президент ЦСКА Евгений Гинер и главный тренер Валерий Газзаев, оставшись почти на месяц без своей звездной атаки в лице Вагнера Лав и Жо (улетевшего в юношескую сборную Бразилии), прожили один из самых неудачных отрезков в новейшей истории клуба. В атаке у действующего чемпиона играла пара Бурмистров — Тихонов, резко контрастирующая со всем тем, что было еще недавно. Красно-синие сыграли по 0:0 с «Томью» и «Кубанью», проиграли «Крыльям» и «Динамо» по 0:1.

Четыре матча, в которых безупречно (или почти безупречно) играла оборона из трех центральных защитников в лице Игнашевича и Березуцких — и совершенно невразумительно действовала атака.

И один матч без забитых голов в чемпионате для того газзаевского ЦСКА был редкостью. А уж четыре подряд….

Вагнер вернется с «Локомотивом», выйдет на поле практически с трапа самолета и сделает дубль в важнейшей с точки зрения дальнейших перспектив игре. Но упущенного уже не вернуть. ЦСКА финиширует только третьим, отстав от чемпиона «Зенита» на восемь очков, и злые языки начнут уверять, что именно в те дни в голове могущественного президента армейцев начнет зреть план реализации перехода чемпионата России на схему «осень-весна», когда Кубок Америки никак не повлияет на результативность армейской атаки.

Тогда, в 2007-м, было сложно представить, что ЦСКА будет искать усиления в атаке с помощью трансферов совершенно иного порядка, и Виктор Гончаренко зимой 2017-го столкнется с той же проблемой, которая не давала спокойно спать Газзаеву десять лет назад — только на постоянной основе.

В эту субботу у Гончаренко официальный дебют в клубе. И сразу матч с «Зенитом», где на кону путевка в Лигу чемпионов — в последние сезоны главный источник финансирования столичного клуба. «Зенит», несмотря на тяжелый эмоциональный отрезок, когда после поражения от «Андерлехта» в еврокубковой дуэли пылали страсти в раздевалке, и когда, по мнению некоторых, каждый провал может стать для Мирчи Луческу последним в России, подходит к первому весеннему туру, имея не только две официальные игры в году, но и кое-что еще. Румын, какие бы сомнения у кого не вызвала эта предсезонка, — матерый, опытный тренер. Который, насколько известно, «отпустил» команду после Лиги Европы, снизив нагрузки, и в Москве его игроки должны бежать.

Что противопоставит им ЦСКА? Команда, прошедшая зимой через едва ли не самую серьезную реформацию за многие последние годы. Пришел новый тренер, сильно поменялась тактика, схема, состав. И представление о том, как красно-синие подходят к важнейшей игре, есть, пожалуй, только у тренерского штаба.

А вот о том, как ЦСКА будет выглядеть в оставшейся части сезона в целом догадываются многие.

Все тренеры, с кем поговорил, уверены, что с трио Игнашевич — Василий Березуцкий — Васин в центре обороны забить этой команде будет практически нереально.

Но все они сразу же добавляют: у Гончаренко имеется серьезная проблема, связанная с тем, что в этой схеме самыми сильными фигурами должны стать два нападающих. Которых у ЦСКА пока что нет.

Есть набор джокеров в лице Оланаре и Витинью. Возможности, которые сейчас оценить крайне затруднительно.

Есть Ионов, в которого Слуцкий не верил, но кто вцепился в шанс, выпавший ему при появлении Гончаренко (точно так же, как собиравшийся уходить Игнашевич) — и стал футболистом основы, Не только за счет своей скорости, но и, полагаю, после понимания, что «Динамо» со своим немалым контрактом он не нужен и выбор прост: либо биться за место в ЦСКА, либо искать себе клуб, что сегодня задача не самая легкая.

Есть Чалов. Потенциал которого тоже до конца не выявлен — как и многие другие таланты его возраста форвард эпизодами играет близко к гениальности, а потом ошибается в простых ситуациях. Есть Жамалетдинов, про которого применительно к взрослому футболу можно сказать то же самое, что и про Чалова, если даже не меньше.

Поэтому почти все убеждены, что ЦСКА будет играть в оставшихся матчах надежно, качественно, но не зрелищно. Потому что нет ни Вагнера, ни Думбья, ни Мусы.

К этому вроде бы не привыкать. Слуцкого тоже постоянно упрекали в незрелищном футболе, что временами его злило — достаточно вспомнить нашумевшее интервью после Euro-2016, когда он, оперируя цифрами, доказывает, что ЦСКА играет более зрелищно, чем «Краснодар».

Кстати, это, возможно, одна из редких общих черт у тренеров. Мы поначалу были уверены, что Гончаренко — это новый Слуцкий.

Но чем дальше, тем сильнее уверенность, что нет. Что скорее во главе ЦСКА анти-Слуцкий.

Очень жесткий. Очень требовательный. Сразу поставивший себя в ЦСКА как абсолютно самостоятельная величина, а не наследник. Сразу установивший дистанцию в общении. Для примера — на матч с «Зенитом» прилетает авторитетный президент бывшего клуба Гончаренко БАТЭ Анатолий Капский. Так вот, была история, когда Гончаренко не отвечал на звонки босса, потому что тот не выполнял те требования, которые ему выдвигал тренер, — нужные для дела.

И еще во главе ЦСКА очень закрытый человек. Привыкший добиваться того, что нужно для получения результата.

Что интересно — когда несколько лет назад впервые заговорили о том, что Гончаренко может сменить Слуцкого, многие это восприняли как свидетельство финансовых затруднений в клубе. А сегодня его назначение вопросов уже не вызывает. Обсуждают тактику, а не деньги.

Гончаренко, как кажется, уже стал для армейской среды своим. Почти.

Если выиграет у «Зенита» с таким подбором игроков в атаке, станет точно.