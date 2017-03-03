Йоан Молло: Мне нравится Дзюба. Он — такой же, как я
Французский новичок «Зенита», не игравший в Лиге Европы, может дебютировать за
сине-бело-голубых в матче с ЦСКА. Накануне возобновления чемпионата полузащитник дал интервью «СЭ».
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ЛУЧЕСКУ ПРОСИТ РАБОТАТЬ ГОЛОВОЙ
— Вы были разочарованы тем, что не попали в заявку на Лигу Европы?
— Если скажу нет, то совру. Но и говорить «разочарован» тоже не хочу. В «Зенит» я переходил не для пустых разговоров, а чтобы показать свой уровень. Если вы думаете, что, не попав в заявку Лиги Европы, я опустил голову и решил, что это конец, вы ошибаетесь. Хорошая проверка для меня. Можете поговорить с любым зенитовцем — я и после этого продолжил работать с высокой интенсивностью, с огромной мотивацией. Это мой образ мышления.
— Как впечатление от сборов с «Зенитом»?
— Это команда
— Все обсуждают огромное количество товарищеских матчей, проведенных командой.
— Когда тренер говорит: «У вас пять игр за пять дней», первая мысль: «Неужели это возможно?» А потом убеждаешься — ничего страшного нет. И еще: футбол — это не только физическая нагрузка, но и большой умственный труд. В этих матчах тренер хотел, чтобы мы больше работали головой, нежели ногами. Он говорил: «Если ты готов морально, значит, готов и физически».
— Впереди матч с ЦСКА. Есть шанс попасть в состав?
— На поле я могу очень многое, самое главное для меня — стартовать. А вообще мне нравится дух соперничества, конкуренции в нашей команде. Это побуждает еще больше работать, проявлять себя, никогда не сдаваться. Знаю: если буду равнодушен к своей работе, эти парни точно займут мое место в составе.
79 ТЫСЯЧ НА «СТАД ДЕ ФРАНС»
— В составе «Крыльев Советов» вы в свое время стали главным героем матча с «Зенитом».
— Помню ту игру, я хорошо поработал тогда. Мне вообще очень нравится играть против сильных соперников. Как тот же ЦСКА. Только в таких матчах можно показать, насколько ты хороший игрок. Для меня это возможность продемонстрировать свой уровень. Когда попадаю в подобную атмосферу, чувствую адреналин.
— Давайте вспомним ваши первые шаги в футболе?
— До восьми лет играл центрального защитника. А потом сказал отцу: хочу поменять позицию и попробовать себя фланговым атакующим полузащитником. Папа ответил, что я сошел с ума. Спустя еще
— Ваша любимая позиция на поле в данный момент?
— В полузащите слева. Больше всего именно на этой позиции отыграл. Но если тренер поставит справа или в центре, спорить не стану. Однако на своем фланге мне комфортнее.
— Вы поиграли во многих французских клубах. В каком чувствовали себя
— Два года в «Монако» были хороши. Но лучшим отрезком карьеры во Франции считаю время в «Сент-Этьене». Играл с потрясающими партнерами, в 2013 году мы взяли Кубок французской лиги. Для меня этот трофей очень значим. Команда выиграла его на глазах 19 тысяч своих болельщиков, каждый из которых желал победы. А всего на «Стад де Франс» собралось 79 тысяч! Выходили на поле с улыбками и понимали: вот он, момент, чтобы насладиться игрой и подарить людям шоу. Считаю, быть футболистом стоит именно ради таких моментов.
— Но ведь потом у вас возникли разногласия с клубом?
— Сложилась непростая ситуация. Фанаты поддерживали меня, а тренер относился немного иначе.
НЕ ПЬЮ, ПОТОМУ ЧТО БЫСТРО СТАНОВЛЮСЬ «ХОРОШИМ»
— Ваши впечатления о Самаре?
— Пришел в не самую большую команду, с трудным положением дел внутри. Но ощущал себя хорошо, потому что окружающие делали все для нашего комфорта. С огромным желанием бился за клуб. Считаю, «Крылья» хорошо финишируют в этом сезоне. Они занимают особое место в моем сердце. В том числе потому, что дали мне возможность оказаться в «Зените». А еще «Крылья» дали любовь и поддержку. Я же отплатил им своей игрой.
— Знаменитое волжское пиво в Самаре попробовали?
— Я практически не употребляю алкоголь. Когда отдыхаю с семьей, могу себе немного позволить. Совсем
— В Волге поплавать успели?
— Нет, но я ее видел! Бывали с ребятами на набережной — русские игроки любят такие выходы. Мне же, если честно, пешие прогулки не очень нравятся. Но когда погода
— Был ли у вас в «Крыльях» языковой барьер?
— Нет, нет… Футбольный язык универсален. Например, мой нынешний тренер Мирча Луческу знает французский, но на нем со мной не разговаривает. Что, в свою очередь, не мешает нам понимать друг друга. Я общаюсь с ним с помощью своих ног. Может, незнакомы
— Ваш хороший друг Обамеянг из дортмундской «Боруссии» поздравил вас с переходом в «Зенит». Общаетесь?
— Этот парень обладает большим талантом. Но для меня он в первую очередь друг. Не смотрю на него, как на суперзвезду. Мы с ним похожи, одинаково думаем.
ВО ФРАНЦИИ СОВЕРШИЛ БОЛЬШУЮ ОШИБКУ
— Чем именно вам нравится Россия?
— Россияне — большие патриоты. Это качество объединяет здесь всех. За это очень уважаю вашу страну. Что касается российского футбола, поначалу мое отношение к нему было немного неоднозначным. Но со временем увидел, что многие команды прибавляют в техническом, физическом и тактическом смысле. В общем, я доволен.
— Вы тоже засверкали именно в России. Выходит, во Франции вас недооценили?
— Когда начиналась моя профессиональная карьера, мне было лет 18 — 19. Тогда я совершил одну большую ошибку. Был молод. О чем именно идет речь, позвольте умолчать. Но некоторые люди во Франции оказались довольно злопамятны. Не знаю почему, но на ошибки одних футболистов в моей стране закрывают глаза, а на ошибки других — нет. Что ж, приходится учиться на своих ошибках. Кстати, знаете, почему еще мне нравится играть в России? Здесь люди меня не судят. Я мужчина, а не ребенок. Во Франции же могут составить мнение в первую очередь через личное отношение к человеку, совершенно не обращая внимания на его профессиональные качества. Но если ты меня не знаешь, почему судишь?
— Знаете, что в Самаре, а теперь в Питере болельщики порой называют вас…
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— Вы — второй француз в «Зените». Знаете первого?
— Себастьян Пюигренье. Мы играли с ним в «Нанси». Он выиграл с «Зенитом» Суперкубок Европы.
— Все привыкли, что Дзюба — главный шутник в команде. Согласны?
— Дзюба — хороший парень и профи. Теперь это наш новый капитан, если на поле нет Данни. Мне Артем нравится, потому что он очень простой. Люблю именно простых людей, потому что и сам такой. Мне не важно, есть у тебя деньги или нет, я — такой же, как и ты. Дзюба,
— О чем мечтаете?
— Человек каждый день должен становиться лучше, идти вперед, познавать больше нового. Это мои принципы. А как игрок я хотел бы узнать свой потолок, а прежде — раскрыть свой реальный потенциал. Это моя мечта.
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