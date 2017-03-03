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ЛУЧЕСКУ ПРОСИТ РАБОТАТЬ ГОЛОВОЙ

— Вы были разочарованы тем, что не попали в заявку на Лигу Европы?

— Если скажу нет, то совру. Но и говорить «разочарован» тоже не хочу. В «Зенит» я переходил не для пустых разговоров, а чтобы показать свой уровень. Если вы думаете, что, не попав в заявку Лиги Европы, я опустил голову и решил, что это конец, вы ошибаетесь. Хорошая проверка для меня. Можете поговорить с любым зенитовцем — я и после этого продолжил работать с высокой интенсивностью, с огромной мотивацией. Это мой образ мышления.

— Как впечатление от сборов с «Зенитом»?

— Это команда топ-уровня, здесь много хороших игроков, и, конечно, мне нужно было время, чтобы адаптироваться. Физически пришлось нелегко, но сейчас чувствую себя хорошо. Понимаю, что хочет тренер, лучше чувствую партнеров.

— Все обсуждают огромное количество товарищеских матчей, проведенных командой.

— Когда тренер говорит: «У вас пять игр за пять дней», первая мысль: «Неужели это возможно?» А потом убеждаешься — ничего страшного нет. И еще: футбол — это не только физическая нагрузка, но и большой умственный труд. В этих матчах тренер хотел, чтобы мы больше работали головой, нежели ногами. Он говорил: «Если ты готов морально, значит, готов и физически».

— Впереди матч с ЦСКА. Есть шанс попасть в состав?

— На поле я могу очень многое, самое главное для меня — стартовать. А вообще мне нравится дух соперничества, конкуренции в нашей команде. Это побуждает еще больше работать, проявлять себя, никогда не сдаваться. Знаю: если буду равнодушен к своей работе, эти парни точно займут мое место в составе.

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Цитата До восьми лет играл центрального защитника. А потом сказал отцу: хочу поменять позицию и попробовать себя фланговым атакующим полузащитником. Папа ответил, что я сошел с ума.

79 ТЫСЯЧ НА «СТАД ДЕ ФРАНС»

— В составе «Крыльев Советов» вы в свое время стали главным героем матча с «Зенитом».

— Помню ту игру, я хорошо поработал тогда. Мне вообще очень нравится играть против сильных соперников. Как тот же ЦСКА. Только в таких матчах можно показать, насколько ты хороший игрок. Для меня это возможность продемонстрировать свой уровень. Когда попадаю в подобную атмосферу, чувствую адреналин.

— Давайте вспомним ваши первые шаги в футболе?

— До восьми лет играл центрального защитника. А потом сказал отцу: хочу поменять позицию и попробовать себя фланговым атакующим полузащитником. Папа ответил, что я сошел с ума. Спустя еще какое-то время заявил ему, что хочу быть форвардом. Реакция отца оказалась примерно такой же: парень, что ты делаешь? В итоге перепробовал себя везде: справа, слева, в защите, полузащите.

— Ваша любимая позиция на поле в данный момент?

— В полузащите слева. Больше всего именно на этой позиции отыграл. Но если тренер поставит справа или в центре, спорить не стану. Однако на своем фланге мне комфортнее.

— Вы поиграли во многих французских клубах. В каком чувствовали себя по-настоящему счастливым?

— Два года в «Монако» были хороши. Но лучшим отрезком карьеры во Франции считаю время в «Сент-Этьене». Играл с потрясающими партнерами, в 2013 году мы взяли Кубок французской лиги. Для меня этот трофей очень значим. Команда выиграла его на глазах 19 тысяч своих болельщиков, каждый из которых желал победы. А всего на «Стад де Франс» собралось 79 тысяч! Выходили на поле с улыбками и понимали: вот он, момент, чтобы насладиться игрой и подарить людям шоу. Считаю, быть футболистом стоит именно ради таких моментов.

— Но ведь потом у вас возникли разногласия с клубом?

— Сложилась непростая ситуация. Фанаты поддерживали меня, а тренер относился немного иначе.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPGDDLyhIBR/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Happy to say I am official player to zenit ?❤❤ but Tommorow is another day is time to work hard I want win a lot of tittle with my new team thanks to everybody for the support #TEAMZENITH #ОПДАВАЙДАВАЙ</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Yohan Mollo (@mollooffficial) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-10T18:49:15+00:00">Jan 10, 2017 at 10:49am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

НЕ ПЬЮ, ПОТОМУ ЧТО БЫСТРО СТАНОВЛЮСЬ «ХОРОШИМ»

— Ваши впечатления о Самаре?

— Пришел в не самую большую команду, с трудным положением дел внутри. Но ощущал себя хорошо, потому что окружающие делали все для нашего комфорта. С огромным желанием бился за клуб. Считаю, «Крылья» хорошо финишируют в этом сезоне. Они занимают особое место в моем сердце. В том числе потому, что дали мне возможность оказаться в «Зените». А еще «Крылья» дали любовь и поддержку. Я же отплатил им своей игрой.

— Знаменитое волжское пиво в Самаре попробовали?

— Я практически не употребляю алкоголь. Когда отдыхаю с семьей, могу себе немного позволить. Совсем чуть-чуть, ради встречи с отцом, например. Но всего несколько глотков, и я уже «хороший». Поэтому не пью.

— В Волге поплавать успели?

— Нет, но я ее видел! Бывали с ребятами на набережной — русские игроки любят такие выходы. Мне же, если честно, пешие прогулки не очень нравятся. Но когда погода по-настоящему теплая, Самара предстает во всей красе.

— Был ли у вас в «Крыльях» языковой барьер?

— Нет, нет… Футбольный язык универсален. Например, мой нынешний тренер Мирча Луческу знает французский, но на нем со мной не разговаривает. Что, в свою очередь, не мешает нам понимать друг друга. Я общаюсь с ним с помощью своих ног. Может, незнакомы какие-то слова, но зато понимаю в тактике и могу сообразить, что он от меня хочет. Это самое важное.

— Ваш хороший друг Обамеянг из дортмундской «Боруссии» поздравил вас с переходом в «Зенит». Общаетесь?

— Этот парень обладает большим талантом. Но для меня он в первую очередь друг. Не смотрю на него, как на суперзвезду. Мы с ним похожи, одинаково думаем.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPLVdcIBCXF/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Bro I wish you the best for the African cup @aubameyang97 ???</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Yohan Mollo (@mollooffficial) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-12T20:06:19+00:00">Jan 12, 2017 at 12:06pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Цитата Кстати, знаете, почему еще мне нравится играть в России? Здесь люди меня не судят. Я мужчина, а не ребенок.

ВО ФРАНЦИИ СОВЕРШИЛ БОЛЬШУЮ ОШИБКУ

— Чем именно вам нравится Россия?

— Россияне — большие патриоты. Это качество объединяет здесь всех. За это очень уважаю вашу страну. Что касается российского футбола, поначалу мое отношение к нему было немного неоднозначным. Но со временем увидел, что многие команды прибавляют в техническом, физическом и тактическом смысле. В общем, я доволен.

— Вы тоже засверкали именно в России. Выходит, во Франции вас недооценили?

— Когда начиналась моя профессиональная карьера, мне было лет 18 — 19. Тогда я совершил одну большую ошибку. Был молод. О чем именно идет речь, позвольте умолчать. Но некоторые люди во Франции оказались довольно злопамятны. Не знаю почему, но на ошибки одних футболистов в моей стране закрывают глаза, а на ошибки других — нет. Что ж, приходится учиться на своих ошибках. Кстати, знаете, почему еще мне нравится играть в России? Здесь люди меня не судят. Я мужчина, а не ребенок. Во Франции же могут составить мнение в первую очередь через личное отношение к человеку, совершенно не обращая внимания на его профессиональные качества. Но если ты меня не знаешь, почему судишь?

— Знаете, что в Самаре, а теперь в Питере болельщики порой называют вас…

— Знаю-знаю — Иваном, Ваней! Отношусь к этому нормально. Россияне могут меня хоть Олегом называть, хоть Олегом-Иваном. Я всей душой полюбил как саму страну, так и живущих здесь людей. Прекрасно себя здесь чувствую.

— Вы — второй француз в «Зените». Знаете первого?

— Себастьян Пюигренье. Мы играли с ним в «Нанси». Он выиграл с «Зенитом» Суперкубок Европы.

— Все привыкли, что Дзюба — главный шутник в команде. Согласны?

— Дзюба — хороший парень и профи. Теперь это наш новый капитан, если на поле нет Данни. Мне Артем нравится, потому что он очень простой. Люблю именно простых людей, потому что и сам такой. Мне не важно, есть у тебя деньги или нет, я — такой же, как и ты. Дзюба, по-моему, думает так же.

— О чем мечтаете?

— Человек каждый день должен становиться лучше, идти вперед, познавать больше нового. Это мои принципы. А как игрок я хотел бы узнать свой потолок, а прежде — раскрыть свой реальный потенциал. Это моя мечта.