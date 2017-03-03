Не нужно спускать на Луческу всех собак. Колонка Малафеева
Бывший голкипер «Зенита» и сборной России в своей авторской колонке высказывает свое мнение о ситуации в питерском клубе перед ключевым матчем чемпионата России.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В преддверии этой встречи гораздо больше, как мне кажется, обсуждают петербургский клуб. Причина — вылет из Лиги Европы по итогам противостояния в 1/16 финала с «Андерлехтом». Кубок России
Однако давайте сначала о недавних матчах с бельгийцами. На мой взгляд, причина неудачи — череда нюансов. Первая выездная встреча после зимних сборов всегда дается «Зениту» тяжело.
Кстати, считаю, что если бы основное время ответного поединка закончилось бы с таким же результатом, то «Зенит» прошел бы дальше. Ребята сохранили бы преимущество и дожали бы соперника в дополнительное время либо в крайнем случае на кураже вырвали бы путевку в 1/8 финала в серии пенальти. А так, после третьего гола создалось впечатление, будто наши футболисты испугались самих себя и того, что нужный счет можно и не удержать. Так оно в итоге и произошло.
Понятно, что после этого многие начали обсуждать, что происходит с командой. То ли дело в том, что функционально она еще не совсем готова, то ли ошибки на поле носят системный характер. В таких ситуациях в фокусе поиска причин неудач, как правило, оказывается главный тренер. Это всегда — знаковая фигура, тем более если ты возглавляешь «Зенит». Критики ищут промахи в тактике. Говорят, что
Мое мнение таково: бросаться с кулаками на Луческу, спускать на него всех собак и делать виновником всех бед не стоит. Думаю, в «Зените» сейчас далеко не все так плохо. И нужные шаги после «Андерлехта» тренерский штаб сделает.
Другое дело, если со временем результат так и не придет, руководство клуба, видимо, будет просто вынуждено сделать определенные выводы. Возможно, начнутся поиски альтернативных вариантов на следующий сезон. Ведь оставшийся до конца этого чемпионата весенний отрезок достаточно короток. Поэтому, на мой взгляд, замена тренера по ходу этой части турнира РФПЛ маловероятна.
Но говорить об этом сейчас большого смысла нет. Особенно, перед важнейшим для «Зенита» матчем с ЦСКА. В нем команда должна показать себя на сто (и даже больше) процентов. В том числе, чтобы прекратить разговоры о неудачном начале года. И без раскачки вступить во вторую часть чемпионата.
Противостояния
Не исключаю, что по сравнению с «Андерлехтом» Луческу внесет
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