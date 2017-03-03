Не нужно спускать на Луческу всех собак. Колонка Малафеева

В преддверии этой встречи гораздо больше, как мне кажется, обсуждают петербургский клуб. Причина — вылет из Лиги Европы по итогам противостояния в 1/16 финала с «Андерлехтом». Кубок России сине-бело-голубые покинули еще раньше. Остается только чемпионат, в котором для команды Мирчи Луческу ситуация тоже не самая простая. Во всяком случае, болельщиков «Зенита» она пока не очень устраивает.

Однако давайте сначала о недавних матчах с бельгийцами. На мой взгляд, причина неудачи — череда нюансов. Первая выездная встреча после зимних сборов всегда дается «Зениту» тяжело. Где-то не хватает сыгранности, где-то еще не «проснулись» мотивация с концентрацией. Плюс тонус еще не на должном уровне. А вот в Петербурге команда в феврале постоянно выглядела лучше, чем в гостях. В результате по сумме двух игр «Зенит» редко вылетал, что называется, без шансов — даже когда крупно уступал на чужом поле. Поэтому когда сейчас в Брюсселе случилось поражение со счетом 0:2, у меня не возникало сомнений в том, что на «Петровском» побдим. Вопрос, с каким счетом.

Кстати, считаю, что если бы основное время ответного поединка закончилось бы с таким же результатом, то «Зенит» прошел бы дальше. Ребята сохранили бы преимущество и дожали бы соперника в дополнительное время либо в крайнем случае на кураже вырвали бы путевку в 1/8 финала в серии пенальти. А так, после третьего гола создалось впечатление, будто наши футболисты испугались самих себя и того, что нужный счет можно и не удержать. Так оно в итоге и произошло.

Понятно, что после этого многие начали обсуждать, что происходит с командой. То ли дело в том, что функционально она еще не совсем готова, то ли ошибки на поле носят системный характер. В таких ситуациях в фокусе поиска причин неудач, как правило, оказывается главный тренер. Это всегда — знаковая фигура, тем более если ты возглавляешь «Зенит». Критики ищут промахи в тактике. Говорят, что как-то не так была выстроена подготовка на сборах. Что не с теми проводились спарринги. Что игроки не готовы психологически и так далее. Но подобное постоянно муссируется.

Мое мнение таково: бросаться с кулаками на Луческу, спускать на него всех собак и делать виновником всех бед не стоит. Думаю, в «Зените» сейчас далеко не все так плохо. И нужные шаги после «Андерлехта» тренерский штаб сделает.

Другое дело, если со временем результат так и не придет, руководство клуба, видимо, будет просто вынуждено сделать определенные выводы. Возможно, начнутся поиски альтернативных вариантов на следующий сезон. Ведь оставшийся до конца этого чемпионата весенний отрезок достаточно короток. Поэтому, на мой взгляд, замена тренера по ходу этой части турнира РФПЛ маловероятна.

Но говорить об этом сейчас большого смысла нет. Особенно, перед важнейшим для «Зенита» матчем с ЦСКА. В нем команда должна показать себя на сто (и даже больше) процентов. В том числе, чтобы прекратить разговоры о неудачном начале года. И без раскачки вступить во вторую часть чемпионата.

Противостояния сине-бело-голубых и армейцев по традиции очень интересны. На этот раз встреча, как и матч «Краснодар» — «Спартак», может оказаться определяющим в борьбе за медали, несмотря на то, что до финиша еще 13 туров. С одной стороны, интрига после может закрутиться еще круче, а с другой — между лидерами могут возникнуть более серьезные разрывы.