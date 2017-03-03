Продолжение следует: чемпионат России по футболу возобновляется после зимней паузы

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Шатов здоров, Натхо и Тошич набирают форму

ЦСКА и «Зенит» сыграют в субботу на арене армейского клуба в Москве. В преддверии встречи основной темой стал инцидент, случившийся с нападающим «сине-бело-голубых» Александром Кокориным, который был задержан в центре Москвы за езду по встречной полосе. Дело было в день, когда у футболистов был выходной. Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу отказался комментировать эту ситуацию.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 18, 4.03.2017, 16:30 -:- ЦСКА Зенит

Полузащитник петербуржцев Олег Шатов, пропустивший ответную игру с бельгийским «Андерлехтом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы из-за травмы, приступил к работе в общей группе. «Оправился от мелких болячек, сейчас тренируюсь в полном объеме и без ограничений. Наберу форму и буду ждать своего шанса», — заявил сам хавбек.

Армейцы также пребывают перед игрой в приподнятом настроении. «Хорошо готовы тактически и физически, — заверил главный тренер «красно-синих» Виктор Ганчаренко. — Как сложится чемпионат— увидим. Задачу бороться за первое место и побеждать в каждом матче никто не снимал. Бибрас Натхо и Зоран Тошич (не сразу приступившие к работе в общей группе на сборах) — достаточно опытные футболисты. Они быстро набирают форму. Плюс Витиньо нам добавил оптимизма. Думаю, они в достаточно хорошей форме будут к «Зениту».

В случае победы находящийся с 32 баллами на третьей строчке таблицы ЦСКА настигнет идущий вторым «Зенит» по набранным очкам.

«Томь» готова доиграть сезон в РФПЛ

Стартует продолжение чемпионата матчем в пятницу в Ростове-на-Дону, где томская «Томь», которая могла сняться с турнира из-за финансовых проблем, все-таки встретится с «Ростовом». В декабре стало известно, что «Томь» предложила всем игрокам основного состава стать свободными агентами, чем многие и воспользовались. Гендиректор «Томи» Руслан Киселев заявил, что задачей команды является сохранение профессионального статуса, для чего необходимо просто доиграть нынешний сезон в РФПЛ.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 18, 3.03.2017, 19:00 -:- Томь Ростов

«Ростов», учитывая успешное выступление в Лиге Европы — команда уверенно прошла в 1/16 финала пражскую «Спарту» (4:0, 1:1), хорошо готов к чемпионату. В 1/8 финала команде Курбана Бердыева предстоит встретиться с английским «Манчестер Юнайтед», но, как отметил защитник дончан Федор Кудряшов, сейчас «Ростов» готовится к матчу РФПЛ с «Томью», и только после этого будет думать о «Манчестере». Интересно, что на берегу Дона ростовчане выступят в качестве номинальных гостей матча.

На следующий день «Оренбург» примет тульский «Арсенал». «Команда боевая, много единоборств создает, но не очень рискует, — охарактеризовал “Оренбург” главный тренер туляков Сергей Кирьяков. — Большое внимание отводит ошибкам соперникам, поэтому нам нужно не допускать ошибок».

«Краснодар» собирается реабилитироваться в матче со «Спартаком»

В воскресенье лидер чемпионата (40 очков) московский «Спартак» сыграет на выезде с «Краснодаром». Южане уже разогрелись в официальных матчах, выйдя в 1/8 финала Лиги Европы и вылетев на стадии четвертьфинала Кубка России, где сенсационно уступили екатеринбургскому «Уралу» в серии пенальти, ведя по ходу игры со счетом 3:0. «Понятно, все эти ошибки мы разберем, посмотрим. Надо проанализировать, почему так произошло», — посетовал главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после кубковой встречи в надежде подойти в боевой готовности к матчу со «Спартаком», в котором он когда-то состоялся как игрок.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 18, 5.03.2017, 16:30 -:- Краснодар Спартак М

«Спартак» в заключительном контрольном матче на тренировочном сборе в Испании, состоявшемся в последний день февраля, разгромил норвежский «Согндал» со счетом 4:1. Отличились как основные (Куинси Промес дважды, Зе Луиш однажды), так и запасной (Лоренсо Мельгарехо) форварды команды. Несколькими днями ранее гол в ворота другого норвежского клуба «Сарпсборга» провел и новичок «красно-белых» Луис Адриано. «Спартак» прибывает в «Краснодар» в пятницу прямо из Испании.

Также в воскресенье «Урал» сыграет дома с пермским «Амкаром», пока находящимся в первой шестерке таблицы чемпионата, а самарские «Крылья Советов» примут московский «Локомотив». В четвертьфинальном матче Кубка России травму получил защитник железнодорожников Тарас Михалик. «Думаю, что с Михаликом все нормально. Доктора свою работу сделают», — выразил надежду главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

Занимающий четвертое место в таблице грозненский «Терек» сыграет дома с «Уфой», которую в декабре возглавил Сергей Семак. «Я вижу, что мы движемся с тренером в очень правильном направлении. Не хочу никому петь дифирамбы, просто идет все верно. Интересная работа, ребята испытывают от нее удовольствие, несмотря на то, что тяжело», — обрисовал работу нового рулевого генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов. Завершат 18-й тур в понедельник своим матчем махачкалинский «Анжи» и казанский «Рубин».

В 18-м туре встретятся:

3 марта.

«Томь» — «Ростов».

4 марта.

«Оренбург» — «Арсенал».

ЦСКА — «Зенит».

5 марта.

«Урал» — «Амкар».

«Крылья Советов» — «Локомотив».

«Краснодар» — «Спартак».

«Терек» — «Уфа».

6 марта.

«Анжи» — «Рубин».