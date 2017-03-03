Продолжение следует: чемпионат России по футболу возобновляется после зимней паузы
МОСКВА, 3 мар —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Матчами 18-го тура возобновляется чемпионат России по футболу среди команд премьер-лиги; в центральной игре встретятся московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Шатов здоров, Натхо и Тошич набирают форму
ЦСКА и «Зенит» сыграют в субботу на арене армейского клуба в Москве. В преддверии встречи основной темой стал инцидент, случившийся с нападающим «сине-бело-голубых» Александром Кокориным, который был задержан в центре Москвы за езду по встречной полосе. Дело было в день, когда у футболистов был выходной. Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу отказался комментировать эту ситуацию.
Полузащитник петербуржцев Олег Шатов, пропустивший ответную игру с бельгийским «Андерлехтом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы
Армейцы также пребывают перед игрой в приподнятом настроении. «Хорошо готовы тактически и физически, — заверил главный тренер «красно-синих» Виктор Ганчаренко. — Как сложится чемпионат— увидим. Задачу бороться за первое место и побеждать в каждом матче никто не снимал. Бибрас Натхо и Зоран Тошич (не сразу приступившие к работе в общей группе на сборах) — достаточно опытные футболисты. Они быстро набирают форму. Плюс Витиньо нам добавил оптимизма. Думаю, они в достаточно хорошей форме будут к «Зениту».
В случае победы находящийся с 32 баллами на третьей строчке таблицы ЦСКА настигнет идущий вторым «Зенит» по набранным очкам.
«Томь» готова доиграть сезон в РФПЛ
Стартует продолжение чемпионата матчем в пятницу в
«Ростов», учитывая успешное выступление в Лиге Европы — команда уверенно прошла в 1/16 финала пражскую «Спарту» (4:0, 1:1), хорошо готов к чемпионату. В 1/8 финала команде Курбана Бердыева предстоит встретиться с английским «Манчестер Юнайтед», но, как отметил защитник дончан Федор Кудряшов, сейчас «Ростов» готовится к матчу РФПЛ с «Томью», и только после этого будет думать о «Манчестере». Интересно, что на берегу Дона ростовчане выступят в качестве номинальных гостей матча.
На следующий день «Оренбург» примет тульский «Арсенал». «Команда боевая, много единоборств создает, но не очень рискует, — охарактеризовал “Оренбург” главный тренер туляков Сергей Кирьяков. — Большое внимание отводит ошибкам соперникам, поэтому нам нужно не допускать ошибок».
«Краснодар» собирается реабилитироваться в матче со «Спартаком»
В воскресенье лидер чемпионата (40 очков) московский «Спартак» сыграет на выезде с «Краснодаром». Южане уже разогрелись в официальных матчах, выйдя в 1/8 финала Лиги Европы и вылетев на стадии четвертьфинала Кубка России, где сенсационно уступили екатеринбургскому «Уралу» в серии пенальти, ведя по ходу игры со счетом 3:0. «Понятно, все эти ошибки мы разберем, посмотрим. Надо проанализировать, почему так произошло», — посетовал главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после кубковой встречи в надежде подойти в боевой готовности к матчу со «Спартаком», в котором он
«Спартак» в заключительном контрольном матче на тренировочном сборе в Испании, состоявшемся в последний день февраля, разгромил норвежский «Согндал» со счетом 4:1. Отличились как основные (Куинси Промес дважды, Зе Луиш однажды), так и запасной (Лоренсо Мельгарехо) форварды команды. Несколькими днями ранее гол в ворота другого норвежского клуба «Сарпсборга» провел и новичок «красно-белых» Луис Адриано. «Спартак» прибывает в «Краснодар» в пятницу прямо из Испании.
Также в воскресенье «Урал» сыграет дома с пермским «Амкаром», пока находящимся в первой шестерке таблицы чемпионата, а самарские «Крылья Советов» примут московский «Локомотив». В четвертьфинальном матче Кубка России травму получил защитник железнодорожников Тарас Михалик. «Думаю, что с Михаликом все нормально. Доктора свою работу сделают», — выразил надежду главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.
Занимающий четвертое место в таблице грозненский «Терек» сыграет дома с «Уфой», которую в декабре возглавил Сергей Семак. «Я вижу, что мы движемся с тренером в очень правильном направлении. Не хочу никому петь дифирамбы, просто идет все верно. Интересная работа, ребята испытывают от нее удовольствие, несмотря на то, что тяжело», — обрисовал работу нового рулевого генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов. Завершат 18-й тур в понедельник своим матчем махачкалинский «Анжи» и казанский «Рубин».
В 18-м туре встретятся:
3 марта.
«Томь» — «Ростов».
4 марта.
«Оренбург» — «Арсенал».
ЦСКА — «Зенит».
5 марта.
«Урал» — «Амкар».
«Крылья Советов» — «Локомотив».
«Краснодар» — «Спартак».
«Терек» — «Уфа».
6 марта.
«Анжи» — «Рубин».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter