Станислав Черчесов: Спокойно отношусь к тому, что Луческу критикует Шатов

— Критика Луческу в адрес Шатова? Тренер имеет право оценивать своих футболистов, — сказал в эфире программы «Все на футбол» Черчесов. — Я спокойно отнесся к этому.

ЦСКА? Все изменения в этой команде я проецирую на сборную. Мне на руку то, что они переходят на ту систему, которую мы наигрываем в сборной. В три защитника мы играли и с Турцией (0:0), и с Румынией (1:0).