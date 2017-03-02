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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28953057/
2 марта 2017, 22:20 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Станислав Черчесов: Спокойно отношусь к тому, что Луческу критикует Шатов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что тактические перемены ЦСКА с приходом Виктора Гончаренко — на руку национальной команде. Также специалист подчеркнул, что спокойно относится к критике главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу в адрес полузащитника команды и сборной Олега Шатова.

— Критика Луческу в адрес Шатова? Тренер имеет право оценивать своих футболистов, — сказал в эфире программы «Все на футбол» Черчесов. — Я спокойно отнесся к этому.

ЦСКА? Все изменения в этой команде я проецирую на сборную. Мне на руку то, что они переходят на ту систему, которую мы наигрываем в сборной. В три защитника мы играли и с Турцией (0:0), и с Румынией (1:0).

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