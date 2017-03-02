Джано залечил повреждение и примет участие в тренировке «Спартака» в Краснодаре

Завтра, 3 марта, в 16:30 мск у красно-белых начнётся первая тренировка, в которой примут участие все 27 футболистов, работавших на сборе, включая залечившего микроповреждение полузащитника Джано Ананидзе.



В субботу подопечные Массимо Карреры проведут утреннюю предматчевую тренировку, сообщает официальный сайт клуба.

Матч «Краснодар» — «Спартак» состоится 5 марта на стадионе «Краснодар», начало — в 16:30 мск.