Мутко: Комитет по этике РФС не должен рассматривать инцидент с Кокориным
МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) не должен рассматривать инцидент с нарушением ПДД нападающим санкт- петербургского «Зенита» и сборной России Александром Кокориным. Об этом журналистам заявил
вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.
По данным ГУ МВД, в ночь на 26 февраля в районе дома 5 на Страстном бульваре инспектором ДПС за нарушение правил дорожного движения был остановлен автомобиль Bentley. На водителя, которым оказался 25-летний Кокорин, был составлен административный протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ («Выезд на встречную полосу движения»). Статья предусматривает административный штраф в размере 5 тыс. руб. или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев, уточнили в полиции.
«Да при чем тут комитет по этике? Он же не в футболе это сделал. В России есть закон, и если
«Кокорин — это обычный гражданин. Да, он футболист, степень ответственности должна быть выше. Но я не могу ничего комментировать, я не знаю этой ситуации до конца. Я же не буду
В активе Кокорина 44 матча и 12 голов за сборную России.
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