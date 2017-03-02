Мутко: Комитет по этике РФС не должен рассматривать инцидент с Кокориным

По данным ГУ МВД, в ночь на 26 февраля в районе дома 5 на Страстном бульваре инспектором ДПС за нарушение правил дорожного движения был остановлен автомобиль Bentley. На водителя, которым оказался 25-летний Кокорин, был составлен административный протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ («Выезд на встречную полосу движения»). Статья предусматривает административный штраф в размере 5 тыс. руб. или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев, уточнили в полиции.

«Да при чем тут комитет по этике? Он же не в футболе это сделал. В России есть закон, и если где-то кто-то его нарушает, то за это отвечает», — сказал Мутко.

«Кокорин — это обычный гражданин. Да, он футболист, степень ответственности должна быть выше. Но я не могу ничего комментировать, я не знаю этой ситуации до конца. Я же не буду что-то из газет комментировать», — отметил глава РФС.

В активе Кокорина 44 матча и 12 голов за сборную России.