Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28951044/
2 марта 2017, 18:54 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Ольга Смородская: Текущие успехи «Локомотива» на поле — худшие в истории клуба

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская отметила, что продолжает следить за выступлениями своего бывшего клуба, информирует Eurosport.ru. Смородская подчеркнула, что к действующим руководителям железнодорожников есть много вопросов.

<nobr>Экс-президент</nobr> Локомотива Ольга <span class=error>Смородская</span> отметила что продолжает следить за выступлениями своего бывшего клуба. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Чем вы занимаетесь после увольнения?

— Отдыхаю, прихожу в себя. Занимаюсь делами, на которые раньше не хватало времени.

— За «Локомотивом» следите?

— Конечно. «Локомотив» навсегда в моем сердце.

— Как вам шаги нового руководства?

— Много вопросов к ним. Непонятно, в чем они видели свою задачу. Анонсировалось, что хотят наполнить стадион, но посещаемость прилично упала по сравнению с прошлым годом. То есть пока на этом поприще движения нет. Что касается успехов на поле, то они худшие за всю историю «Локомотива».

— Вы серьезно?

— Да. Сейчас у команды минимальное количество набранных очков, если сравнивать отрезки в 17 туров.

— Как вы отнеслись к работе с болельщиками? Клуб, например, выкупил гостевую трибуну на матч со «Спартаком» и продал билеты в три раза дешевле.

— Отдельно взятые инициативы комментировать неправильно. В целом, с болельщиками надо работать, а не заигрывать.

Кроме того, пул болельщиков должен расти. Важно, чтобы он прирастал качественно новыми лицами. Этим мы очень упорно занимались и добились приличных результатов. Я имею в виду студенческий сектор, семейный — оттуда пришло нормальное пополнение. Но сейчас я не уверена, что с нашими начинаниями продолжают работать.

— Семин и Лоськов — тоже заигрывание?

— Не знаю на счет них — может быть, у руководства такое видение футбола. Но то, что очевидно сейчас во взаимоотношениях с болельщиками, — это не систематическая кропотливая работа, а популизм, полная профанация.

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
02 марта

Очередной громкий скандал с участием Кокорина. Будет суд

Самый курьезный гол года

Самоубийство русского хоккея. Все о скандале года