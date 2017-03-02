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— Чем вы занимаетесь после увольнения?

— Отдыхаю, прихожу в себя. Занимаюсь делами, на которые раньше не хватало времени.

— За «Локомотивом» следите?

— Конечно. «Локомотив» навсегда в моем сердце.

— Как вам шаги нового руководства?

— Много вопросов к ним. Непонятно, в чем они видели свою задачу. Анонсировалось, что хотят наполнить стадион, но посещаемость прилично упала по сравнению с прошлым годом. То есть пока на этом поприще движения нет. Что касается успехов на поле, то они худшие за всю историю «Локомотива».

— Вы серьезно?

— Да. Сейчас у команды минимальное количество набранных очков, если сравнивать отрезки в 17 туров.

фоторепортаж «Локомотив» стал последним полуфиналистом Кубка России «Локомотив» на своем поле обыграл «Тосно» в матче ¼ финала Кубка России — 1:0. Единственный гол на 19-й минуте забил Алексей Миранчук. Команда Дмитрия Парфенова создала несколько опасных моментов у ворот Гильерме, в одном из них Александр Макаров едва не нанес травму вратарю «Локо». В апреле команда Юрия Семина в полуфинал сыграет с «Уфой», которая сегодня взяла верх над «Анжи» — 1:0. Во втором полуфинале сыграют «Урал» и «Рубин».

— Как вы отнеслись к работе с болельщиками? Клуб, например, выкупил гостевую трибуну на матч со «Спартаком» и продал билеты в три раза дешевле.

— Отдельно взятые инициативы комментировать неправильно. В целом, с болельщиками надо работать, а не заигрывать.

Кроме того, пул болельщиков должен расти. Важно, чтобы он прирастал качественно новыми лицами. Этим мы очень упорно занимались и добились приличных результатов. Я имею в виду студенческий сектор, семейный — оттуда пришло нормальное пополнение. Но сейчас я не уверена, что с нашими начинаниями продолжают работать.

— Семин и Лоськов — тоже заигрывание?

— Не знаю на счет них — может быть, у руководства такое видение футбола. Но то, что очевидно сейчас во взаимоотношениях с болельщиками, — это не систематическая кропотливая работа, а популизм, полная профанация.