Ольга Смородская: Текущие успехи «Локомотива» на поле — худшие в истории клуба
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская отметила, что продолжает следить за выступлениями своего бывшего клуба, информирует Eurosport.ru. Смородская подчеркнула, что к действующим руководителям железнодорожников есть много вопросов.
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Видимо, что-то случилось...
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— Чем вы занимаетесь после увольнения?
— Отдыхаю, прихожу в себя. Занимаюсь делами, на которые раньше не хватало времени.
— За «Локомотивом» следите?
— Конечно. «Локомотив» навсегда в моем сердце.
— Как вам шаги нового руководства?
— Много вопросов к ним. Непонятно, в чем они видели свою задачу. Анонсировалось, что хотят наполнить стадион, но посещаемость прилично упала по сравнению с прошлым годом. То есть пока на этом поприще движения нет. Что касается успехов на поле, то они худшие за всю историю «Локомотива».
— Вы серьезно?
— Да. Сейчас у команды минимальное количество набранных очков, если сравнивать отрезки в 17 туров.
— Как вы отнеслись к работе с болельщиками? Клуб, например, выкупил гостевую трибуну на матч со «Спартаком» и продал билеты в три раза дешевле.
— Отдельно взятые инициативы комментировать неправильно. В целом, с болельщиками надо работать, а не заигрывать.
Кроме того, пул болельщиков должен расти. Важно, чтобы он прирастал качественно новыми лицами. Этим мы очень упорно занимались и добились приличных результатов. Я имею в виду студенческий сектор, семейный — оттуда пришло нормальное пополнение. Но сейчас я не уверена, что с нашими начинаниями продолжают работать.
— Семин и Лоськов — тоже заигрывание?
— Не знаю на счет них — может быть, у руководства такое видение футбола. Но то, что очевидно сейчас во взаимоотношениях с болельщиками, — это не систематическая кропотливая работа, а популизм, полная профанация.
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