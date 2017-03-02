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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28950623/
2 марта 2017, 17:57 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Республика Дагестан не планирует финансировать «Анжи»

Глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов заявил, что регион не планирует финансировать «Анжи».

В декабре махачкалинский клуб объявил о введении режима жесткой экономии.

— Республика не может финансово поддерживать клуб, но будет оказывать содействие, помогать привлекать инвесторов, — приводят «Известия» слова Абдулатипова. — Многое из этого мы уже сделали. В частности, сняли ряд налогов со стадиона, частично снизили плату за аренду земли — смягчили ситуацию. Не буду называть конкретные суммы. Мне не нравится выражение «финансовый режим». Это не должно быть режимом — финансы должны быть открыты и работать. В разумных пределах, конечно. Никто не мешает зарабатывать как можно больше и уже из заработанного увеличивать бюджет. Но прошу вас не заставлять меня комментировать финансово-кредитную составляющую: о ней я расскажу, когда уйду на пенсию.

Мы давно обсуждали эту проблему с Сулейманом Керимовым. Он очень много вложил в этот проект — и в стадион, и в футбольную команду, и в академию футбола. Но в определенный момент Керимов устал от «Анжи» и передал его другим людям. Клуб будет развиваться, мы окажем ему всяческую поддержку. В ближайшее время мы увидим новое качество «Анжи».

Анжи
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Новости Премьер-лиги

Дагестан не будет участвовать в финансировании «Анжи»

Дагестан не будет участвовать в финансировании «Анжи»

Республика Дагестан не планирует финансировать махачкалинский футбольный клуб «Анжи», который в декабре объявил о введении режима жесткой экономии, сообщил «Известиям» глава региона Рамазан Абдулатипов. По его словам, команде, в конце 2016 года сменившей собственника, будет оказана вся возможная протекционистская помощь со стороны руководства республики.
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