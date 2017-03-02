Республика Дагестан не планирует финансировать «Анжи»

В декабре махачкалинский клуб объявил о введении режима жесткой экономии.

— Республика не может финансово поддерживать клуб, но будет оказывать содействие, помогать привлекать инвесторов, — приводят «Известия» слова Абдулатипова. — Многое из этого мы уже сделали. В частности, сняли ряд налогов со стадиона, частично снизили плату за аренду земли — смягчили ситуацию. Не буду называть конкретные суммы. Мне не нравится выражение «финансовый режим». Это не должно быть режимом — финансы должны быть открыты и работать. В разумных пределах, конечно. Никто не мешает зарабатывать как можно больше и уже из заработанного увеличивать бюджет. Но прошу вас не заставлять меня комментировать финансово-кредитную составляющую: о ней я расскажу, когда уйду на пенсию.

Мы давно обсуждали эту проблему с Сулейманом Керимовым. Он очень много вложил в этот проект — и в стадион, и в футбольную команду, и в академию футбола. Но в определенный момент Керимов устал от «Анжи» и передал его другим людям. Клуб будет развиваться, мы окажем ему всяческую поддержку. В ближайшее время мы увидим новое качество «Анжи».