Кокорин объяснил задержание за езду по встречной полосе на Bentley
Форвард петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кокорин рассказал свою версию инцидента с выездом его автомобиля Bentley на встречную полосу. Об этом сообщает РЕН ТВ.
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«Я зацепил колесом встречную полосу при повороте налево. Никаких гонок не было», — заявил Кокорин.
Ранее в четверг, 2 марта, агент Кокорина Кирилл Логинов выдвинул ту же версию произошедшего, что и футболист, а также назвал случившееся житейской историей.
В полиции сообщили, что за выезд на встречную полосу Кокорин может лишиться водительских прав на срок до полугода. Инцидент произошел 25 февраля на Страстном бульваре в центре Москвы.
В ближайшем матче чемпионата России «Зенит» сыграет с ЦСКА. Встреча 18 тура состоится в субботу, 4 марта, в Москве в 16:30 по местному времени.
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