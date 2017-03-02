Кокорин объяснил задержание за езду по встречной полосе на Bentley

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«Я зацепил колесом встречную полосу при повороте налево. Никаких гонок не было», — заявил Кокорин.

Ранее в четверг, 2 марта, агент Кокорина Кирилл Логинов выдвинул ту же версию произошедшего, что и футболист, а также назвал случившееся житейской историей.

В полиции сообщили, что за выезд на встречную полосу Кокорин может лишиться водительских прав на срок до полугода. Инцидент произошел 25 февраля на Страстном бульваре в центре Москвы.

В ближайшем матче чемпионата России «Зенит» сыграет с ЦСКА. Встреча 18 тура состоится в субботу, 4 марта, в Москве в 16:30 по местному времени.