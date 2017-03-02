Вопрос дня. Что делать с Кокориным?

Угадайте, какой футболист снова угодил в скандал? Правильно — Александр Кокорин. Как умеет отдыхать Кокорин, знает вся страна. На этот раз, по сведениям СМИ, он грубо нарушил правила дорожного движения в центре Москвы. По предварительным данным, 25 февраля Александр мчался по встречной полосе на белом «Бентли». Как относиться к этому инциденту и что следует сделать с нападающим сборной России? Мнениями делятся футбольные люди и читатели «Чемпионата».



Пресс-служба ФК «Зенит»:

— По нашим сведениям, инцидент имел место 25 февраля, когда у команды был выходной, а Александр находился в Москве. Поскольку вопрос находится в юридической плоскости, ФК «Зенит» не считает возможным комментировать произошедшее. При этом, по нашим сведениям, детали инцидента крайне искажены и преувеличены бульварной прессой, первой опубликовавшей новость.



Кирилл Логинов, агент Александра Кокорина:

— Всё произошло в ночь с 24 на 25 февраля. Александр ехал по Малой Дмитровке. При повороте налево на Страстной Бульвар он зацепил колесом линию разметки. Рядом стоял экипаж, который составил административный протокол. Все материалы были направлены в суд. Никаких гонок не было, мне скрывать нечего. Я общался с Александром, он говорит, что если и заехал на полосу, то просто этого не заметил. За это нарушение предусмотрен штраф или лишение прав. Никаких гонок Кокорин не устраивал.



Семён Андреев, глава комитета по этике РФС:

— Комитет по этике не может сам инициировать рассмотрение этого эпизода с Александром Кокориным. Если президент РФС Виталий Мутко или исполком РФС обратятся к нам, тогда мы обязательно рассмотрим это дело. Что касается моего мнения, то я очень сильно удивлён таким поведением Александра. У него уже были различные неприятные случаи. Недавно он надел майку с Пабло Эскобаром. Всё это просто удивительно.



Андрей Созин, футбольный эксперт, член комитета по этике РФС:

— С Кокориным нужно делать то же самое, что и с Марой Багдасарян — судить по законам РФ. Они оба не бедные люди и живут по своим законам. Они не хорошие и не плохие — они другие. Кокорин — человек публичный, но если он нарушил жизненные устои страны, в которой живёт, то его нужно судить по закону. Он выехал навстречу — лишите его прав.

Кокорину всё равно, что скажет общество, ему плевать на общество. Родители и клуб на него не имеют влияния, почему общество на него может повлиять? Он на это начхал. Это его личная жизнь, его так воспитали родители и клубы, которые платили завышенные зарплаты. Он через месяц снова что-то сделает, а потом скажет: это моя жизнь.



Вячеслав Колосков, почётный президент РФС:

— Кокорин нарушил правила, пусть отвечает по закону. Но с учётом шлейфа, который тянется за футболистом, помимо юридической ответственности должна быть и публичная. «Зенит» и сборная России должны отреагировать на этот инцидент. Но стоит дождаться официальной информации, рубить сгоряча из-за публикации в СМИ не стоит.



Никита Симонян, вице-президент РФС:

— Александр Кокорин не мой игрок, он игрок «Зенита», нужно спросить об этом эпизоде Александра Дюкова и Мирчу Луческу. Пусть он отвечает за свои действия сам. Александр Кокорин сам сел за руль и должен соблюдать правила дорожного движения и не нарушать. К нему нужно применить такие же законы, как и ко всем гражданам РФ.



Александр Кержаков, нападающий «Зенита»:

— Это был не Кокорин, а его двойник.



Михаил Боярский, известный актёр, болельщик «Зенита»:

— Я болею за футбол, а не за ралли.



Сергей Веденеев, бывший полузащитник и защитник «Зенита»:

— Правила дорожного движения часто нарушают. Из-за известности, больших заработков молодые люди часто забываются. Из-за таких сумм любой бы сошёл с ума на их месте. Если раскрыть все неизвестные инциденты со спортсменами, то мы увидим, что любой спортсмен нарушал правила — не один Кокорин это делает. Санкции? Если в контракте у Александра есть пункт о нарушении общественного порядка и за этим следуют штрафы, то тогда какие-то меры и могут последовать. Но думаю, что в контракте такого быть не может.



Из первых уст

Александр Кокорин, нападающий «Зенита»:

— Просто при выезде я поворачивал налево и зацепил встречную полосу. Никаких гонок не было. Хорошо хоть не написали, что пьяный был.

Наше мнение

Григорий Телингатер, обозреватель «Чемпионата»:

— То шампанское после Евро-2016, то скандальная майка с Эскобаром, то пикантные фотографии. Кокорин становится главным героем футбольного фольклора и основным объектом для ненависти. История стара как мир. Богатый парень ведёт себя плохо, и за это его не любят. Очевидно, что проблема не в конкретном футболисте. Таких Кокориных у нас в стране хватает. Проблема в системе, которая их порождает. Это уже до неприличия ясно. Но вот что интересно. Если история всплыла, значит, система начинает работать, и уже не удалось «решить» вопрос на месте.



Мнения читателей

kuban861:

— Это плохо, что уже возраст такой, который обязывает уже задумываться над поступками. Жаль что мозг его выполняет какие-то совсем примитивные функции и развиваться закончил лет эдак в 15. И играет на том же уровне. Жизнь ничему не учит.

meniscus:

— Невыраженные эмоции. Лучше бы Кокоша так по встречной половине поля носился во время матчей.

nimfet:

— Человек с таким уровнем ответственности и развращённости не имеет права играть за национальную сборную по причине отсутствия банального уважения к гражданам страны и законам. А ещё потому что играет плохо.