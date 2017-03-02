Вопрос дня. Что делать с Кокориным?
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин устроил гонки в центре Москвы. Что делать со скандальным форвардом?
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Угадайте, какой футболист снова угодил в скандал? Правильно — Александр Кокорин. Как умеет отдыхать Кокорин, знает вся страна. На этот раз, по сведениям СМИ, он грубо нарушил правила дорожного движения в центре Москвы. По предварительным данным, 25 февраля Александр мчался по встречной полосе на белом «Бентли». Как относиться к этому инциденту и что следует сделать с нападающим сборной России? Мнениями делятся футбольные люди и читатели «Чемпионата».
— По нашим сведениям, инцидент имел место 25 февраля, когда у команды был выходной, а Александр находился в Москве. Поскольку вопрос находится в юридической плоскости, ФК «Зенит» не считает возможным комментировать произошедшее. При этом, по нашим сведениям, детали инцидента крайне искажены и преувеличены бульварной прессой, первой опубликовавшей новость.
Кирилл Логинов, агент Александра Кокорина:
— Всё произошло в ночь с 24 на 25 февраля. Александр ехал по Малой Дмитровке. При повороте налево на Страстной Бульвар он зацепил колесом линию разметки. Рядом стоял экипаж, который составил административный протокол. Все материалы были направлены в суд. Никаких гонок не было, мне скрывать нечего. Я общался с Александром, он говорит, что если и заехал на полосу, то просто этого не заметил. За это нарушение предусмотрен штраф или лишение прав. Никаких гонок Кокорин не устраивал.
Семён Андреев, глава комитета по этике РФС:
— Комитет по этике не может сам инициировать рассмотрение этого эпизода с Александром Кокориным. Если президент РФС Виталий Мутко или исполком РФС обратятся к нам, тогда мы обязательно рассмотрим это дело. Что касается моего мнения, то я очень сильно удивлён таким поведением Александра. У него уже были различные неприятные случаи. Недавно он надел майку с Пабло Эскобаром. Всё это просто удивительно.
Андрей Созин, футбольный эксперт, член комитета по этике РФС:
— С Кокориным нужно делать то же самое, что и с Марой Багдасарян — судить по законам РФ. Они оба не бедные люди и живут по своим законам. Они не хорошие и не плохие — они другие. Кокорин — человек публичный, но если он нарушил жизненные устои страны, в которой живёт, то его нужно судить по закону. Он выехал навстречу — лишите его прав.
Кокорину всё равно, что скажет общество, ему плевать на общество. Родители и клуб на него не имеют влияния, почему общество на него может повлиять? Он на это начхал. Это его личная жизнь, его так воспитали родители и клубы, которые платили завышенные зарплаты. Он через месяц снова
Вячеслав Колосков, почётный президент РФС:
— Кокорин нарушил правила, пусть отвечает по закону. Но с учётом шлейфа, который тянется за футболистом, помимо юридической ответственности должна быть и публичная. «Зенит» и сборная России должны отреагировать на этот инцидент. Но стоит дождаться официальной информации, рубить сгоряча
Никита Симонян,
— Александр Кокорин не мой игрок, он игрок «Зенита», нужно спросить об этом эпизоде Александра Дюкова и Мирчу Луческу. Пусть он отвечает за свои действия сам. Александр Кокорин сам сел за руль и должен соблюдать правила дорожного движения и не нарушать. К нему нужно применить такие же законы, как и ко всем гражданам РФ.
Александр Кержаков, нападающий «Зенита»:
— Это был не Кокорин, а его двойник.
Михаил Боярский, известный актёр, болельщик «Зенита»:
— Я болею за футбол, а не за ралли.
Сергей Веденеев, бывший полузащитник и защитник «Зенита»:
— Правила дорожного движения часто нарушают.
Из первых уст
Александр Кокорин, нападающий «Зенита»:
— Просто при выезде я поворачивал налево и зацепил встречную полосу. Никаких гонок не было. Хорошо хоть не написали, что пьяный был.
Наше мнение
Григорий Телингатер, обозреватель «Чемпионата»:
— То шампанское после Евро-2016, то скандальная майка с Эскобаром, то пикантные фотографии. Кокорин становится главным героем футбольного фольклора и основным объектом для ненависти. История стара как мир. Богатый парень ведёт себя плохо, и за это его не любят. Очевидно, что проблема не в конкретном футболисте. Таких Кокориных у нас в стране хватает. Проблема в системе, которая их порождает. Это уже до неприличия ясно. Но вот что интересно. Если история всплыла, значит, система начинает работать, и уже не удалось «решить» вопрос на месте.
Мнения читателей
kuban861:
— Это плохо, что уже возраст такой, который обязывает уже задумываться над поступками. Жаль что мозг его выполняет
meniscus:
— Невыраженные эмоции. Лучше бы Кокоша так по встречной половине поля носился во время матчей.
nimfet:
— Человек с таким уровнем ответственности и развращённости не имеет права играть за национальную сборную по причине отсутствия банального уважения к гражданам страны и законам. А ещё потому что играет плохо.
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