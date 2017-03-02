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2 марта 2017, 14:32 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Кокорин: Никаких гонок не было, хорошо хоть не написали, что пьяный был

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал информацию по поводу задержания в центре Москвы за нарушение правил дорожного движения.

«Просто при выезде я поворачивал налево и зацепил встречную полосу. Никаких гонок не было. Хорошо хоть не написали, что пьяный был», — цитирует Кокорина «Лайф».

Глава комитета по этике РФС Семён Андреев сообщил, что инцидент будет рассмотрен, только если об этом попросит президент РФС Виталий Мутко или исполком организации.

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