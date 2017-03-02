Кокорин: Никаких гонок не было, хорошо хоть не написали, что пьяный был

«Просто при выезде я поворачивал налево и зацепил встречную полосу. Никаких гонок не было. Хорошо хоть не написали, что пьяный был», — цитирует Кокорина «Лайф».



Глава комитета по этике РФС Семён Андреев сообщил, что инцидент будет рассмотрен, только если об этом попросит президент РФС Виталий Мутко или исполком организации.