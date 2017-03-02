Луческу: В интервью агента Шатова много неправды и провокаций
Тренер ответил на критику.
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Накануне матча с ЦСКА главный тренер «Зенита» Мирча Луческу отметил, что у его команды есть преимущество перед армейцами, заявил, что
— «Зенит» провел уже две официальные встречи, а ЦСКА пока не играл. В этом ваше преимущество?
— Сложно сказать. Они на сборах проводили матчи, играли только первым составом. Если мы использовали всех футболистов, то они больше акцентировали внимание на основе. Уверен, это не помешало нам провести подготовку по намеченной программе и привести всех к максимальным кондициям к возобновлению чемпионата. Думаю, у нас есть определенное преимущество
— Кто будет играть в воротах — Лодыгин или Лунев?
— Пока нет предпосылок, чтобы менять Лодыгина. В последнем матче вся команда выглядела достаточно убедительно. Возможно, будут
— Вы читали интервью агента Олега Шатова Кахора Муминова?
— Когда приближаются такие ответственные матчи, непонятно откуда такое появляется. Видимо, это делается для того, чтобы создать ажиотаж перед игрой. В этом интервью много неправды и провокаций. Если он имеет такого хорошего игрока в «Зените», то должен был подумать, прежде чем говорить и создавать проблемы Шатову и остальным.
— «Зенит» комплектовался с учетом необходимости выступать в двух турнирах. Сейчас проблем со слишком длинной скамейкой не будет?
— Самая большая проблема в том, что пришла пора
Сергей ЯРЕМЕНКО, Артем РЯБОВОЛ
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