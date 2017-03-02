Луческу: В интервью агента Шатова много неправды и провокаций

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Накануне матча с ЦСКА главный тренер «Зенита» Мирча Луческу отметил, что у его команды есть преимущество перед армейцами, заявил, что сине-бело-голубые нуждаются в омоложении состава, и ответил на критику агента Кахора Муминова.

— «Зенит» провел уже две официальные встречи, а ЦСКА пока не играл. В этом ваше преимущество?

— Сложно сказать. Они на сборах проводили матчи, играли только первым составом. Если мы использовали всех футболистов, то они больше акцентировали внимание на основе. Уверен, это не помешало нам провести подготовку по намеченной программе и привести всех к максимальным кондициям к возобновлению чемпионата. Думаю, у нас есть определенное преимущество из-за двух официальных матчей. Это были игры хорошего уровня. В обеих мы пробежали по 118 километров — это говорит о том, что команда хорошо готова физически. Последний матч с «Андерлехтом» вселяет уверенность. Только невезение не позволило пройти дальше. Впереди важная встреча — и для нас, и для ЦСКА. Уверен, все готовы к этой игре, находятся в хороших кондициях. Жду зрелищного футбола — армейцам тоже важен результат. Гончаренко поменял схему игры ЦСКА. Поначалу им было сложно, но сейчас соперник полностью адаптировался к ней и выглядел достаточно убедительно в тех товарищеских матчах, которые нам удалось увидеть.

— Кто будет играть в воротах — Лодыгин или Лунев?

— Пока нет предпосылок, чтобы менять Лодыгина. В последнем матче вся команда выглядела достаточно убедительно. Возможно, будут какие-то изменения, но радикальных перемен не ждите. Впереди много матчей — сыграют все. Выйдут на поле и новички — Цаллагов, Эрнани, Молло, — все они соответствуют уровню «Зенита».

— Вы читали интервью агента Олега Шатова Кахора Муминова? Как-то можете прокомментировать его слова о не лучшей атмосфере в команде?

— Когда приближаются такие ответственные матчи, непонятно откуда такое появляется. Видимо, это делается для того, чтобы создать ажиотаж перед игрой. В этом интервью много неправды и провокаций. Если он имеет такого хорошего игрока в «Зените», то должен был подумать, прежде чем говорить и создавать проблемы Шатову и остальным.

— «Зенит» комплектовался с учетом необходимости выступать в двух турнирах. Сейчас проблем со слишком длинной скамейкой не будет?

— Самая большая проблема в том, что пришла пора все-таки омолодить «Зенит». Многие игроки достигли предельного возраста. Поэтому мы взяли на сборы молодых, проверили их возможности. Может быть, сейчас еще не пришло время для того, чтобы они играли в основе, но такой момент скоро наступит.