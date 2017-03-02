«Зенит»: Инцидент с Кокориным в Москве произошел, когда у команды был выходной

Нападающий «Зенита» Кокорин был задержан в центре Москвы ночью 25 февраля за нарушение ПДД. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, футболист ехал по встречной полосе на своем Bentley, после чего был остановлен.

«По нашим сведениям, инцидент имел место 25 февраля, когда у команды был выходной, а Александр находился в Москве. Поскольку вопрос находится в юридической плоскости, “Зенит” не считает возможным комментировать произошедшее. При этом, по нашим сведениям, детали инцидента крайне искажены и преувеличены бульварной прессой, первой опубликовавшей новость», — сказал «Р-Спорт» представитель пресс-службы «сине-бело-голубых».

«Зенит» сыграет с ЦСКА в Москве в матче 18-го тура чемпионата России 4 марта, в четверг Кокорин принял участие в тренировке команды в Удельном парке (Санкт-Петербург).