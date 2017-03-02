«Зенит»: детали инцидента с задержанием Кокорина крайне искажены и преувеличены
МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Представленные в СМИ детали инцидента с нарушением правил ПДД футболистом «Зенита» Александром Кокориным сильно искажены. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе санкт-петербургского клуба.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как ранее сообщили в
Кокорин перешел в «Зенит» из московского «Динамо» зимой 2016 года. В активе нападающего 44 матча и 12 голов за сборную России.
Скандалы Кокорина
В июле 2016 года, вскоре после фиаско сборной России на чемпионате Европы, в интернете было опубликовано видео, на котором Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев веселятся в одном из ночных клубов
В январе Кокорин вновь оскандалился — нападающий выложил в Instargam фото, где он одет в футболу с изображением известного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Рассказывать, почему он надел такую майку, Кокорин не стал. «Не хочу это обсуждать. Это (критика) смешно», — сказал Кокорин в интервью ТАСС.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter