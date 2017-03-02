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2 марта 2017, 15:11 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Зенит»: детали инцидента с задержанием Кокорина крайне искажены и преувеличены

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Представленные в СМИ детали инцидента с нарушением правил ПДД футболистом «Зенита» Александром Кокориным сильно искажены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе санкт-петербургского клуба.

<em>МОСКВА 2 марта. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. </em>Представленные в СМИ детали инцидента с нарушением правил <span class=error>ПДД</span> футболистом Зенита Александром <span class=error>Кокориным</span> сильно искажены. Об этом ТАСС сообщили в <nobr>пресс-службе</nobr> <nobr>санкт-петербургского</nobr> клуба. Увеличить
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Как ранее сообщили в пресс-службе столичной полиции, Кокорину грозит лишение водительских прав за выезд на встречную полосу в центре Москвы. Согласно информации, которую распространил портал Life.ru, инцидент произошел на Страстном бульваре накануне ночью, а 25-летний Кокорин, управлявший автомобилем марки «Бентли», «устроил гонки по встречной полосе». Поскольку футболист ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения, ему грозит лишение прав сроком от четырех до шести месяцев.

Кокорин перешел в «Зенит» из московского «Динамо» зимой 2016 года. В активе нападающего 44 матча и 12 голов за сборную России.

Скандалы Кокорина

В июле 2016 года, вскоре после фиаско сборной России на чемпионате Европы, в интернете было опубликовано видео, на котором Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев веселятся в одном из ночных клубов Монте-Карло. Согласно данным СМИ, футболисты тогда потратили на шампанское 250 тысяч евро — эта информация, впрочем, подтверждения не получила. Игроки публично извинились за свои похождения, однако все равно были наказаны — Кокорина и Мамаева оштрафовали и на некоторое время в воспитательных целях сослали в молодежные команды «Зенита» и «Краснодара» соответственно.

В январе Кокорин вновь оскандалился — нападающий выложил в Instargam фото, где он одет в футболу с изображением известного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Рассказывать, почему он надел такую майку, Кокорин не стал. «Не хочу это обсуждать. Это (критика) смешно», — сказал Кокорин в интервью ТАСС.

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