«Зенит»: детали инцидента с задержанием Кокорина крайне искажены и преувеличены

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Как ранее сообщили в пресс-службе столичной полиции, Кокорину грозит лишение водительских прав за выезд на встречную полосу в центре Москвы. Согласно информации, которую распространил портал Life.ru, инцидент произошел на Страстном бульваре накануне ночью, а 25-летний Кокорин, управлявший автомобилем марки «Бентли», «устроил гонки по встречной полосе». Поскольку футболист ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения, ему грозит лишение прав сроком от четырех до шести месяцев.

Цитата пресс-служба «Зенита» По нашим сведениям, инцидент имел место 25 февраля, когда у команды был выходной, а Александр находился в Москве. Поскольку вопрос находится в юридической плоскости, “Зенит” не считает возможным комментировать произошедшее. При этом, по нашим сведениям, детали инцидента крайне искажены и преувеличены бульварной прессой, первой опубликовавшей новость

Кокорин перешел в «Зенит» из московского «Динамо» зимой 2016 года. В активе нападающего 44 матча и 12 голов за сборную России.

Скандалы Кокорина

В июле 2016 года, вскоре после фиаско сборной России на чемпионате Европы, в интернете было опубликовано видео, на котором Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев веселятся в одном из ночных клубов Монте-Карло. Согласно данным СМИ, футболисты тогда потратили на шампанское 250 тысяч евро — эта информация, впрочем, подтверждения не получила. Игроки публично извинились за свои похождения, однако все равно были наказаны — Кокорина и Мамаева оштрафовали и на некоторое время в воспитательных целях сослали в молодежные команды «Зенита» и «Краснодара» соответственно.

В январе Кокорин вновь оскандалился — нападающий выложил в Instargam фото, где он одет в футболу с изображением известного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Рассказывать, почему он надел такую майку, Кокорин не стал. «Не хочу это обсуждать. Это (критика) смешно», — сказал Кокорин в интервью ТАСС.