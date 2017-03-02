Шатов заявил, что начал тренироваться в полном объеме и ждет шанса

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу остался недоволен игрой Шатова в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского «Андерлехта», который прошел 16 февраля в Брюсселе и завершился поражением «сине-бело-голубых» со счетом 0:2. Шатов вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 65-й минуте. В ответном матче в Петербурге 23 февраля хавбек не играл, после чего прошел обследование. «Зенит» дома обыграл «Андерлехт» — 3−1, но не смог пройти в следующий этап турнира.

«Оправился от мелких болячек, сейчас тренируюсь в полном объеме и без ограничений. Наберу форму и буду ждать своего шанса. Отношения с Мирчей Луческу? У нас нет никаких проблем, рабочая атмосфера», — сказал Шатов журналистам, отметив, что спокойно относится к своему нынешнему положению в команде.

В ближайшем матче «Зенит» сыграет на выезде с московским ЦСКА в матче 18-го тура чемпионата России, игра пройдет 4 марта.

«Знаю, что ЦСКА перешел на новую схему. Думаю, ближе к игре тренерский штаб познакомит нас с соперником. Мы все наглядно увидим. Матч с ЦСКА не только для них, но и для нас определяющий. Две команды будут играть на победу: победит тот, кто лучше готов физически. Возможно, у нас есть преимущество, потому что мы сыграли два официальных матча (в Лиге Европы)», — считает Шатов.