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2 марта 2017, 11:58 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Луческу: Матч ЦСКА и «Зенита» в чемпионате России получится очень зрелищным

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Матч чемпионата России по футболу между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» получится очень зрелищным, заявил главный тренер «сине-бело-голубых» Мирча Луческу.

«Зенит» сыграет с ЦСКА в Москве в матче 18-го тура чемпионата России 4 марта.

«У ЦСКА нет проблем с составом. Матч будет очень зрелищным. ЦСКА нужен хороший результат в этой игре. (Главный тренер Виктор) Ганчаренко поменял схему игры армейцев, сейчас они адаптировались и выглядят убедительно», — сказал Луческу журналистам.

Он также отметил, что пока доверяет голкиперу Юрию Лодыгину и не намерен его менять. «Пока нет предпосылок для того, чтобы менять Лодыгина», — сказал Луческу.

После 17 туров «Зенит» (35 очков) занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, опережая идущий следом ЦСКА на три балла.

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