Сарсания: Каждый игрок «Зенита» за чемпионство в 2007 году получил по $ 1 млн

«Получал премиальные в “Зените”. Например, за Кубок УЕФА, за победу в чемпионате. Какую сумму? Хорошую. Если брать Кубок УЕФА — больше 100 тысяч евро. У игроков выходило отлично. За победу в чемпионате в 2007-м — миллион долларов на каждого. Плюс они получали деньги и за победы в течение чемпионата», — цитирует Сарсанию Eurosport.