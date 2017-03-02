Сарсания: Каждый игрок «Зенита» за чемпионство в 2007 году получил по $ 1 млн
Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал, что он получал в петербургской команде премиальные, а также назвал сумму, которую футболисты получили за чемпионский титул в 2007 году.
«Получал премиальные в “Зените”. Например, за Кубок УЕФА, за победу в чемпионате. Какую сумму? Хорошую. Если брать Кубок УЕФА — больше 100 тысяч евро. У игроков выходило отлично. За победу в чемпионате в 2007-м — миллион долларов на каждого. Плюс они получали деньги и за победы в течение чемпионата», — цитирует Сарсанию Eurosport.
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