Ивелин Попов: Отказал я китайцам. Не моё

Каждый год на сборах мы встречаемся с Поповым и делаем интервью. В разных местах (Белек, Эстепона, Марбелья) и гостиничных интерьерах, но примерно в одно время — перед возобновлением футбольного сезона. Это уже традиция: не знаю, как для него, а для меня — приятная. Нарушать её было бы обидно — собеседник Ивелин отличный: откровенный, рассудительный, ироничный.

«Иногда так устаёшь, что темнеет в глазах»

— Для Джано это были самые тяжёлые сборы за 10 лет. А для вас?

— Одни из. Сейчас уже, по мере приближения чемпионата, нагрузки снижаются, входим в недельный цикл, а на пике были очень серьёзными. Думаю, в сезоне это пойдёт на пользу. Основательно подготовились.



— У Кучука в «Кубани» легче было?

— О, у Кучука и трижды в день тренировались! Утром просто бег, вечером — бег с мячом, а посередине «тренажёрка». Любко Петрович в Болгарии тоже гонял немилосердно.



— Кто-нибудь сознание терял?

— Такого не помню. Но иногда так устаёшь, что темнеет в глазах. Это нормально.

— Какой был самый тяжёлый отрезок этого межсезонья?

— В Эстепоне. На первом сборе втягивались, зато на втором нагрузились по полной программе.



— Беготня тяжело даётся?

— Ко всему привыкаешь. А когда видишь плоды этой работы, на трудности смотришь иначе. Просто перестаёшь обращать внимание. Качественно поработаешь на сборах — в игре будет легче.



— Какое самое сложное упражнение у Карреры?

— Все разновидности бега изнурительные — на время, с ускорениями, серии с маленькими паузами на восстановление.



— Распорядок дня Ивелина Попова на сборах?

— В начале девятого встаю. Потом взвешивание, завтрак, подготовка к тренировке. После обеда иногда сплю. Вечером второе занятие, ужин, массаж. В свободное время могу прогуляться около отеля или телек посмотреть — как раз Лига чемпионов началась.

«Макеев так заразительно хохочет, что окружающим удержаться невозможно»

— Как удаётся даже в разгар нагрузок сохранять позитивный настрой?

— Я вообще оптимист по жизни. Гоню негатив прочь. Позитивный настрой помогает преодолевать трудности. Футбол сейчас такой, что без напряжённой работы успеха не добиться.



— Назовите тройку самых жизнерадостных людей в «Спартаке».

— Ещенко, Макеев… Кто же ещё…



— Глушаков?

— А пусть будет Глушаков.



— Себя не включаете?

— Обо мне другие пусть судят (улыбается).



— Макеев — это неожиданно.

— Что вы! Женя — очень весёлый парень, очень! И шутки у него смешные, неожиданные. А главное, Макеев сам так заразительно хохочет, что окружающим удержаться невозможно.



— С появлением Джикии полку шутников прибыло?

— Тоже позитивный парень. Всегда улыбается, шутит.



— Легко вписался в коллектив?

— Его и новичком-то, по большому счёту, не назовёшь. Россиянин, в сборную привлекался, со многими ребятами был знаком раньше. Мне кажется, Жоре проблемы адаптации в «Спартаке» изначально не грозили.



— Подкалывали его ноябрьской «рукопашной» с Промесом?

— Первые три-четыре дня шутили: «Будете драться?». Джикия смеялся, Промес тоже. Все уже забыли об этом.

Цитата Первые три-четыре дня шутили: «Будете драться?». Джикия смеялся, Промес – тоже.

— Сойдись они в борцовском поединке, у Георгия было бы заведомо больше шансов?

— Ещё неизвестно! Промес тоже хорошо борется.



— Откуда знаете?

— Знаю. Показывал. У Квинси есть друзья, которые чем-то таким занимаются. В тренажёрный зал исправно ходит. Крепкий парень.



— Над шевелюрой Тигиева подшучиваете?

— Спросил его, когда стричься будет. А он отвечает: «Это я уже постригся — раньше ещё больше волос было». Вылитый Пуйоль!





«Хочу со “Спартаком” добиться чего-то большого»

— У вас такие соседи в гостинице — Пеллегрини, Лавесси…

— Были. Уже уехали. Они в другом корпусе жили, кушали в отдельном помещении — только в коридоре изредка пересекались.



— Китайцы сами по себе достаточно шумные. Не беспокоили?

— Вообще их не слышал. Видимо, у них тоже дисциплина на высоком уровне.



— Представьте, подходит в лобби Мануэль Пеллегрини и доверительно так говорит: «Айда, Ивелин, к нам в Китай!» — что скажете?

— А у меня уже были предложения из Китая.



— Давно?

— Недавно.



— Небось хорошие деньги предлагали.

— Хорошие…



— И всё равно отказались?

— Да.



— Почему?

— Не моё. Это раз. А два — хочу со «Спартаком» добиться чего-то большого.



— Слухи о «Трабзонспоре» имели под собой почву?

— Из руководства ни один человек не позвонил и не сказал: «Хотим тебя продать». Вообще никто ничего не говорил — только медиа писали. А теперь уже и они тему не разогревают. Остыла.

«Очки приносят чемпионство, а не красивые поражения или победы»

— По вашим ощущениям, за последний год «Спартак» ментально изменился?

— Команда в целом изменилась. Привыкли друг к другу и требованиям тренера. Лишних слов на поле больше не требуется — достаточно взгляда, движения.



— А в плане психологии?

— Психология — главное в футболе. Когда ты спокоен, мысли правильные — проще реализовать свой потенциал на поле.



— «Спартак» стал более амбициозным?

— Думаю, да. У нас сейчас очень высокая конкуренция — 22 человека. Все хотят попасть в стартовый состав и доказывают это работой на тренировках.



— Стилистически команда тоже изменилась?

— Раньше больше упор на позиционные атаки делался. Сейчас стали действовать более агрессивно и динамично. Более вертикально. При потере сразу вступаем в отбор. Лучше совершить рывок на пять-шесть метров и забрать мяч на чужой половине, чем бежать за соперником через всё поле к своим воротам, а потом — обратно.



— Современный «Спартак» счёту 4:3 предпочтёт 1:0?

— Не вижу особой разницы в счёте, если он победный. Главное — набирать очки. Очки приносят чемпионство, а не красивые поражения или победы.



— Но Карреру как мастера обороны пропущенные мячи особенно расстраивают?

— Конечно, расстраивают. Но я считаю, что с Каррерой мы не только в обороне — в атаке тоже прибавили. Стали лучше комбинировать, разучили новые комбинации. При выборе игрового стиля тренер отталкивается от качеств состава.

«Когда тренер живёт игрой, крылья за спиной вырастают!»

— Каррера установил новые порядки в быту. Например, одновременный приём пищи.

— И это правильно! Вместе кушаем, вместе встаём и уходим. Если хотим побеждать, не только на поле — везде нужно быть единым коллективом. И в гостинице, и в ресторане.



— Сколько времени длится обед?

— Сегодня, например, за 15−20 минут покушали. Иногда бывает свободный ужин, по желанию. Тогда можно и в городе перекусить — для разнообразия.

Цитата Если хотим побеждать, не только на поле – везде нужно быть единым коллективом.

— Кто в «Спартаке» первым управляется с обедом?

— По-разному. Чемпионов тут нет. Когда есть аппетит, накладываешь в тарелку мясо, овощи, фрукты, когда нет — салатика пожевал и пошёл.



— Опоздания наказываются?

— На этом сборе опозданий не было. Но внутренние правила, система штрафов, безусловно, существуют. Игроки знают, что надо делать и как.



— Обратил внимание, как охрип Каррера. Не щадит себя на тренировках?

— Он амбициозный человек и стремится передать свои эмоции, мотивацию нам. Когда тренер живёт игрой и хочет сделать тебя лучше, крылья за спиной вырастают!



«Мне с Адриано легко — хорошо открывается, не жадничает»

— В этом году «Спартак» тренировался в обстановке строгой секретности. Журналисты у поля — зло?

— Это решение главного тренера. Он считает, что команде необходимо спокойствие. Я ничего не имею против журналистов, но если они постоянно толкутся у поля, это, наверное, тоже неправильно. Думаю, одного раза в неделю достаточно, чтобы приехать, посмотреть 10−15 минут, сделать несколько интервью. Если каждый день общаться, о чём через месяц говорить будем (улыбается)?



— Самые популярные слова у Карреры?

— «Браво», «прессингуем». Обычные футбольные термины — ничего фирменного.



— С Адриано вы, похоже, неплохо сыгрались?

— Ничего удивительного — он очень хороший игрок. В пяти матчах пять голов забил. Мне с ним легко — Луис хорошо открывается, не жадничает.



— Корпусом, опять-таки, здорово работает.

— А ещё прыгает высоко.



— Выше Зе Луиша?

— Трудно сказать. Одно ясно: оба классные нападающие.



— Столь острая конкуренция в атаке — во благо?

— Любая конкуренция — плюс. Она заставляет футболиста включать внутренние резервы. Будь воля тренера, он и 20 человек в состав поставил бы. Но играть могут только 11. Поэтому к каждому шансу нужно относиться максимально серьёзно — вне зависимости от того, со старта вышел на поле или на замену. Только с таким настроем можно добиться серьёзного результата.



— Вас конкуренция больше мотивирует, чем напрягает?

— Зачем раздражаться? Зная, что в любом случае будешь играть, неизбежно расслабляешься. А когда есть конкуренция, до последнего момента не знаешь, попадёшь в состав или нет. Соответственно держишь себя в тонусе и каждую тренировку проводишь на максимуме.



— Отчего так близко к сердцу замены принимаете?

— Я тоже амбициозный человек. Всегда хочу как можно больше сделать на поле. Но есть решение тренера, и его нужно уважать. Ему виднее.

«У ЦСКА и моментов практически не было…»

— Мысленно уже готовитесь к «Краснодару»?

— И не только к «Краснодару» — ко всем оставшимся 13 играм. Мы знаем, что нас ждёт, и готовы к этому.



— Игры «быков» с «Фенербахче» смотрели?

— Не получилось. Только счёт знаю.



— Более ранний старт даёт им преимущество?

— И да, и нет. С одной стороны, «Краснодар» уже вошёл в соревновательный режим, а с другой — сил потратил немало. Посмотрим, какой фактор окажется более существенным.



— Говорят, все билеты на новую арену проданы.

— Так это же отлично! Всегда приятно играть при полных трибунах. Я там ещё не был, но друзья рассказывали: смотреть футбол на новом стадионе — одно удовольствие. Думаю, что и играть — тоже.

Цитата Промес сразу набросился: «Видел твою фотку – шикарно выглядишь! Кто тебе подсказал этот стиль?».

— Пять очков отрыва от ближайшего конкурента…

— Это и мало, и много. Мы стараемся не смотреть в таблицу — настраиваемся на победу в каждом матче.



— Бытует мнение, что вылет «Зенита» из Лиги Европы — скорее плохая новость для «Спартака», чем хорошая.

— Да, теперь они сосредоточатся на чемпионате, ну и что? У нас хорошая команда, и мы рассчитываем только на свои силы.



— С Милановым в отпуске виделись?

— Только по телефону общались. Раньше жили в разных городах, теперь, наверное, будем видеться чаще — он квартиру в Софии купил, недалеко от меня.



— Георги убеждён, что «Спартак» не выглядел лучшим и часто побеждал незаслуженно. Парируете?

— Отвечать надо не на словах, а делом на поле.



— Дерби первого круга «Спартак» заслуженно выиграл?

— Абсолютно. Очень здорово отыграли. Зе забил два фантастических гола, Глушаков… У ЦСКА и моментов практически не было.



— Промес шутит: «Как только Попов перестал “нырять”, так судьи и перестали давать “Спартаку” пенальти».

— Сразу после того интервью я заработал пенальти в матче с «Копенгагеном» и выразил признательность Квинси за подсказку.



— Теперь и в чемпионате «Спартак» начнёт пенальти бить?

— Если судья видит нарушение против игрока «Спартака», пусть свистит, не надо стесняться.

«Сам себе нравлюсь в смокинге»

— В отборе к ЧМ-2018 Болгарии группа попалась кошмарная…

— Очень кошмарная! У Швеции и Голландии сейчас по семь очков, у нас — шесть. 25 марта принимаем Нидерланды дома. Я Промеса уже предупредил: «Готовьтесь». Понятно, что у Голландии и игроки, и чемпионат сильнее. Но в футболе не всегда побеждает лучший. Часто выигрывает тот, кто этого больше хочет.



— Достаточно вспомнить 1994 год.

— Я тогда маленьким был, шесть лет всего. Но победу над Францией и четвёртое место на чемпионате мира Болгария вспоминает по сей день.

— Вы правда обещали жене повторно выиграть звание лучшего игрока Болгарии?

— Да. Когда мне в феврале 2016-го вручали приз за предыдущий год, Елена была беременна, месяц до рождения дочки оставался, и на церемонию со мной не пошла. И тогда я пообещал ей, что за следующим призом мы уж точно отправимся вместе. И сделал всё возможное, чтобы слово сдержать.



— Оценила?

— Я думаю, да…



— Сколько раз в жизни смокинг надевали?

— Всего несколько раз. Для этого особый повод нужен — свадьба или день рождения. Не скрою, я сам себе нравлюсь в смокинге. У меня дома их семь-восемь штук — висят в шкафу, ждут подходящего случая….

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="bg" dir="ltr">Ивелин Попов бе избран за футболист номер 1 на България за 2016 година <a href="https://t.co/MjbtyTXYxG">https://t.co/MjbtyTXYxG</a> <a href="https://t.co/oPbHUXs9iD">pic.twitter.com/oPbHUXs9iD</a></p>— Newspaper.bg (@newspaperbg) <a href="https://twitter.com/newspaperbg/status/817887435522609152">8 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Как партнёры на смену стиля отреагировали?

— Промес сразу набросился: «Видел твою фотку — шикарно выглядишь! Кто тебе подсказал этот стиль?». «Сам», — отвечаю. Не поверил. «Ты же, — говорит, — постоянно в спортивном костюме ходишь». Смешной аргумент. Мне что, на тренировки в смокинге приезжать (смеётся)?!



— А слабо?

— Разве что разок — повеселить ребят. />.