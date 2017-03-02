Ивелин Попов: Отказал я китайцам. Не моё
Ивелин Попов прикинул шансы Джикии и Промеса на борцовском ковре и объяснил, чем «Спартак» Карреры отличается от «Спартака» Аленичева.
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Каждый год на сборах мы встречаемся с Поповым и делаем интервью. В разных местах (Белек, Эстепона, Марбелья) и гостиничных интерьерах, но примерно в одно время — перед возобновлением футбольного сезона. Это уже традиция: не знаю, как для него, а для меня — приятная. Нарушать её было бы обидно — собеседник Ивелин отличный: откровенный, рассудительный, ироничный.
«Иногда так устаёшь, что темнеет в глазах»
— Для Джано это были самые тяжёлые сборы за 10 лет. А для вас?
— Одни из. Сейчас уже, по мере приближения чемпионата, нагрузки снижаются, входим в недельный цикл, а на пике были очень серьёзными. Думаю, в сезоне это пойдёт на пользу. Основательно подготовились.
— У Кучука в «Кубани» легче было?
— О, у Кучука и трижды в день тренировались! Утром просто бег, вечером — бег с мячом, а посередине «тренажёрка». Любко Петрович в Болгарии тоже гонял немилосердно.
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— Такого не помню. Но иногда так устаёшь, что темнеет в глазах. Это нормально.
— Какой был самый тяжёлый отрезок этого межсезонья?
— В Эстепоне. На первом сборе втягивались, зато на втором нагрузились по полной программе.
— Беготня тяжело даётся?
— Ко всему привыкаешь. А когда видишь плоды этой работы, на трудности смотришь иначе. Просто перестаёшь обращать внимание. Качественно поработаешь на сборах — в игре будет легче.
— Какое самое сложное упражнение у Карреры?
— Все разновидности бега изнурительные — на время, с ускорениями, серии с маленькими паузами на восстановление.
— Распорядок дня Ивелина Попова на сборах?
— В начале девятого встаю. Потом взвешивание, завтрак, подготовка к тренировке. После обеда иногда сплю. Вечером второе занятие, ужин, массаж. В свободное время могу прогуляться около отеля или телек посмотреть — как раз Лига чемпионов началась.
«Макеев так заразительно хохочет, что окружающим удержаться невозможно»
— Как удаётся даже в разгар нагрузок сохранять позитивный настрой?
— Я вообще оптимист по жизни. Гоню негатив прочь. Позитивный настрой помогает преодолевать трудности. Футбол сейчас такой, что без напряжённой работы успеха не добиться.
— Назовите тройку самых жизнерадостных людей в «Спартаке».
— Ещенко, Макеев… Кто же ещё…
— Глушаков?
— А пусть будет Глушаков.
— Себя не включаете?
— Обо мне другие пусть судят (улыбается).
— Макеев — это неожиданно.
— Что вы! Женя — очень весёлый парень, очень! И шутки у него смешные, неожиданные. А главное, Макеев сам так заразительно хохочет, что окружающим удержаться невозможно.
— С появлением Джикии полку шутников прибыло?
— Тоже позитивный парень. Всегда улыбается, шутит.
— Легко вписался в коллектив?
— Его и
— Подкалывали его ноябрьской «рукопашной» с Промесом?
— Первые
— Сойдись они в борцовском поединке, у Георгия было бы заведомо больше шансов?
— Ещё неизвестно! Промес тоже хорошо борется.
— Откуда знаете?
— Знаю. Показывал. У Квинси есть друзья, которые
— Над шевелюрой Тигиева подшучиваете?
— Спросил его, когда стричься будет. А он отвечает: «Это я уже постригся — раньше ещё больше волос было». Вылитый Пуйоль!
«Хочу со “Спартаком” добиться
— У вас такие соседи в гостинице — Пеллегрини, Лавесси…
— Были. Уже уехали. Они в другом корпусе жили, кушали в отдельном помещении — только в коридоре изредка пересекались.
— Китайцы сами по себе достаточно шумные. Не беспокоили?
— Вообще их не слышал. Видимо, у них тоже дисциплина на высоком уровне.
— Представьте, подходит в лобби Мануэль Пеллегрини и доверительно так говорит: «Айда, Ивелин, к нам в Китай!» — что скажете?
— А у меня уже были предложения из Китая.
— Давно?
— Недавно.
— Небось хорошие деньги предлагали.
— Хорошие…
— И всё равно отказались?
— Да.
— Почему?
— Не моё. Это раз. А два — хочу со «Спартаком» добиться
— Слухи о «Трабзонспоре» имели под собой почву?
— Из руководства ни один человек не позвонил и не сказал: «Хотим тебя продать». Вообще никто ничего не говорил — только медиа писали. А теперь уже и они тему не разогревают. Остыла.
«Очки приносят чемпионство, а не красивые поражения или победы»
— По вашим ощущениям, за последний год «Спартак» ментально изменился?
— Команда в целом изменилась. Привыкли друг к другу и требованиям тренера. Лишних слов на поле больше не требуется — достаточно взгляда, движения.
— А в плане психологии?
— Психология — главное в футболе. Когда ты спокоен, мысли правильные — проще реализовать свой потенциал на поле.
— «Спартак» стал более амбициозным?
— Думаю, да. У нас сейчас очень высокая конкуренция — 22 человека. Все хотят попасть в стартовый состав и доказывают это работой на тренировках.
— Стилистически команда тоже изменилась?
— Раньше больше упор на позиционные атаки делался. Сейчас стали действовать более агрессивно и динамично. Более вертикально. При потере сразу вступаем в отбор. Лучше совершить рывок на
— Современный «Спартак» счёту 4:3 предпочтёт 1:0?
— Не вижу особой разницы в счёте, если он победный. Главное — набирать очки. Очки приносят чемпионство, а не красивые поражения или победы.
— Но Карреру как мастера обороны пропущенные мячи особенно расстраивают?
— Конечно, расстраивают. Но я считаю, что с Каррерой мы не только в обороне — в атаке тоже прибавили. Стали лучше комбинировать, разучили новые комбинации. При выборе игрового стиля тренер отталкивается от качеств состава.
«Когда тренер живёт игрой, крылья за спиной вырастают!»
— Каррера установил новые порядки в быту. Например, одновременный приём пищи.
— И это правильно! Вместе кушаем, вместе встаём и уходим. Если хотим побеждать, не только на поле — везде нужно быть единым коллективом. И в гостинице, и в ресторане.
— Сколько времени длится обед?
— Сегодня, например, за 15−20 минут покушали. Иногда бывает свободный ужин, по желанию. Тогда можно и в городе перекусить — для разнообразия.
— Кто в «Спартаке» первым управляется с обедом?
—
— Опоздания наказываются?
— На этом сборе опозданий не было. Но внутренние правила, система штрафов, безусловно, существуют. Игроки знают, что надо делать и как.
— Обратил внимание, как охрип Каррера. Не щадит себя на тренировках?
— Он амбициозный человек и стремится передать свои эмоции, мотивацию нам. Когда тренер живёт игрой и хочет сделать тебя лучше, крылья за спиной вырастают!
«Мне с Адриано легко — хорошо открывается, не жадничает»
— В этом году «Спартак» тренировался в обстановке строгой секретности. Журналисты у поля — зло?
— Это решение главного тренера. Он считает, что команде необходимо спокойствие. Я ничего не имею против журналистов, но если они постоянно толкутся у поля, это, наверное, тоже неправильно. Думаю, одного раза в неделю достаточно, чтобы приехать, посмотреть 10−15 минут, сделать несколько интервью. Если каждый день общаться, о чём через месяц говорить будем (улыбается)?
— Самые популярные слова у Карреры?
— «Браво», «прессингуем». Обычные футбольные термины — ничего фирменного.
— С Адриано вы, похоже, неплохо сыгрались?
— Ничего удивительного — он очень хороший игрок. В пяти матчах пять голов забил. Мне с ним легко — Луис хорошо открывается, не жадничает.
— Корпусом,
— А ещё прыгает высоко.
— Выше Зе Луиша?
— Трудно сказать. Одно ясно: оба классные нападающие.
— Столь острая конкуренция в атаке — во благо?
— Любая конкуренция — плюс. Она заставляет футболиста включать внутренние резервы. Будь воля тренера, он и 20 человек в состав поставил бы. Но играть могут только 11. Поэтому к каждому шансу нужно относиться максимально серьёзно — вне зависимости от того, со старта вышел на поле или на замену. Только с таким настроем можно добиться серьёзного результата.
— Вас конкуренция больше мотивирует, чем напрягает?
— Зачем раздражаться? Зная, что в любом случае будешь играть, неизбежно расслабляешься. А когда есть конкуренция, до последнего момента не знаешь, попадёшь в состав или нет. Соответственно держишь себя в тонусе и каждую тренировку проводишь на максимуме.
— Отчего так близко к сердцу замены принимаете?
— Я тоже амбициозный человек. Всегда хочу как можно больше сделать на поле. Но есть решение тренера, и его нужно уважать. Ему виднее.
«У ЦСКА и моментов практически не было…»
— Мысленно уже готовитесь к «Краснодару»?
— И не только к «Краснодару» — ко всем оставшимся 13 играм. Мы знаем, что нас ждёт, и готовы к этому.
— Игры «быков» с «Фенербахче» смотрели?
— Не получилось. Только счёт знаю.
— Более ранний старт даёт им преимущество?
— И да, и нет. С одной стороны, «Краснодар» уже вошёл в соревновательный режим, а с другой — сил потратил немало. Посмотрим, какой фактор окажется более существенным.
— Говорят, все билеты на новую арену проданы.
— Так это же отлично! Всегда приятно играть при полных трибунах. Я там ещё не был, но друзья рассказывали: смотреть футбол на новом стадионе — одно удовольствие. Думаю, что и играть — тоже.
— Пять очков отрыва от ближайшего конкурента…
— Это и мало, и много. Мы стараемся не смотреть в таблицу — настраиваемся на победу в каждом матче.
— Бытует мнение, что вылет «Зенита» из Лиги Европы — скорее плохая новость для «Спартака», чем хорошая.
— Да, теперь они сосредоточатся на чемпионате, ну и что? У нас хорошая команда, и мы рассчитываем только на свои силы.
— С Милановым в отпуске виделись?
— Только по телефону общались. Раньше жили в разных городах, теперь, наверное, будем видеться чаще — он квартиру в Софии купил, недалеко от меня.
— Георги убеждён, что «Спартак» не выглядел лучшим и часто побеждал незаслуженно. Парируете?
— Отвечать надо не на словах, а делом на поле.
— Дерби первого круга «Спартак» заслуженно выиграл?
— Абсолютно. Очень здорово отыграли. Зе забил два фантастических гола, Глушаков… У ЦСКА и моментов практически не было.
— Промес шутит: «Как только Попов перестал “нырять”, так судьи и перестали давать “Спартаку” пенальти».
— Сразу после того интервью я заработал пенальти в матче с «Копенгагеном» и выразил признательность Квинси за подсказку.
— Теперь и в чемпионате «Спартак» начнёт пенальти бить?
— Если судья видит нарушение против игрока «Спартака», пусть свистит, не надо стесняться.
«Сам себе нравлюсь в смокинге»
— В отборе к ЧМ-2018 Болгарии группа попалась кошмарная…
— Очень кошмарная! У Швеции и Голландии сейчас по семь очков, у нас — шесть. 25 марта принимаем Нидерланды дома. Я Промеса уже предупредил: «Готовьтесь». Понятно, что у Голландии и игроки, и чемпионат сильнее. Но в футболе не всегда побеждает лучший. Часто выигрывает тот, кто этого больше хочет.
— Достаточно вспомнить 1994 год.
— Я тогда маленьким был, шесть лет всего. Но победу над Францией и четвёртое место на чемпионате мира Болгария вспоминает по сей день.
— Вы правда обещали жене повторно выиграть звание лучшего игрока Болгарии?
— Да. Когда мне в феврале 2016-го вручали приз за предыдущий год, Елена была беременна, месяц до рождения дочки оставался, и на церемонию со мной не пошла. И тогда я пообещал ей, что за следующим призом мы уж точно отправимся вместе. И сделал всё возможное, чтобы слово сдержать.
— Оценила?
— Я думаю, да…
— Сколько раз в жизни смокинг надевали?
— Всего несколько раз. Для этого особый повод нужен — свадьба или день рождения. Не скрою, я сам себе нравлюсь в смокинге. У меня дома их
— Как партнёры на смену стиля отреагировали?
— Промес сразу набросился: «Видел твою фотку — шикарно выглядишь! Кто тебе подсказал этот стиль?». «Сам», — отвечаю. Не поверил. «Ты же, — говорит, — постоянно в спортивном костюме ходишь». Смешной аргумент. Мне что, на тренировки в смокинге приезжать (смеётся)?!
— А слабо?
— Разве что разок — повеселить ребят. />.
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