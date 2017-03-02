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2 марта 2017, 9:58 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Ивелин Попов: Отказал я китайцам. Не моё

Ивелин Попов прикинул шансы Джикии и Промеса на борцовском ковре и объяснил, чем «Спартак» Карреры отличается от «Спартака» Аленичева.

Фото: Олег Лысенко Чемпионат Увеличить
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Каждый год на сборах мы встречаемся с Поповым и делаем интервью. В разных местах (Белек, Эстепона, Марбелья) и гостиничных интерьерах, но примерно в одно время — перед возобновлением футбольного сезона. Это уже традиция: не знаю, как для него, а для меня — приятная. Нарушать её было бы обидно — собеседник Ивелин отличный: откровенный, рассудительный, ироничный.

«Иногда так устаёшь, что темнеет в глазах»
— Для Джано это были самые тяжёлые сборы за 10 лет. А для вас?
— Одни из. Сейчас уже, по мере приближения чемпионата, нагрузки снижаются, входим в недельный цикл, а на пике были очень серьёзными. Думаю, в сезоне это пойдёт на пользу. Основательно подготовились.

— У Кучука в «Кубани» легче было?
— О, у Кучука и трижды в день тренировались! Утром просто бег, вечером — бег с мячом, а посередине «тренажёрка». Любко Петрович в Болгарии тоже гонял немилосердно.

— Кто-нибудь сознание терял?
— Такого не помню. Но иногда так устаёшь, что темнеет в глазах. Это нормально.

— Какой был самый тяжёлый отрезок этого межсезонья?
— В Эстепоне. На первом сборе втягивались, зато на втором нагрузились по полной программе.

— Беготня тяжело даётся?
— Ко всему привыкаешь. А когда видишь плоды этой работы, на трудности смотришь иначе. Просто перестаёшь обращать внимание. Качественно поработаешь на сборах — в игре будет легче.

— Какое самое сложное упражнение у Карреры?
— Все разновидности бега изнурительные — на время, с ускорениями, серии с маленькими паузами на восстановление.

— Распорядок дня Ивелина Попова на сборах?
— В начале девятого встаю. Потом взвешивание, завтрак, подготовка к тренировке. После обеда иногда сплю. Вечером второе занятие, ужин, массаж. В свободное время могу прогуляться около отеля или телек посмотреть — как раз Лига чемпионов началась.

«Макеев так заразительно хохочет, что окружающим удержаться невозможно»
— Как удаётся даже в разгар нагрузок сохранять позитивный настрой?
— Я вообще оптимист по жизни. Гоню негатив прочь. Позитивный настрой помогает преодолевать трудности. Футбол сейчас такой, что без напряжённой работы успеха не добиться.

— Назовите тройку самых жизнерадостных людей в «Спартаке».
— Ещенко, Макеев… Кто же ещё…

— Глушаков?
— А пусть будет Глушаков.

— Себя не включаете?
— Обо мне другие пусть судят (улыбается).

— Макеев — это неожиданно.
— Что вы! Женя — очень весёлый парень, очень! И шутки у него смешные, неожиданные. А главное, Макеев сам так заразительно хохочет, что окружающим удержаться невозможно.

— С появлением Джикии полку шутников прибыло?
— Тоже позитивный парень. Всегда улыбается, шутит.

— Легко вписался в коллектив?
— Его и новичком-то, по большому счёту, не назовёшь. Россиянин, в сборную привлекался, со многими ребятами был знаком раньше. Мне кажется, Жоре проблемы адаптации в «Спартаке» изначально не грозили.

— Подкалывали его ноябрьской «рукопашной» с Промесом?
— Первые три-четыре дня шутили: «Будете драться?». Джикия смеялся, Промес тоже. Все уже забыли об этом.

— Сойдись они в борцовском поединке, у Георгия было бы заведомо больше шансов?
— Ещё неизвестно! Промес тоже хорошо борется.

— Откуда знаете?
— Знаю. Показывал. У Квинси есть друзья, которые чем-то таким занимаются. В тренажёрный зал исправно ходит. Крепкий парень.

— Над шевелюрой Тигиева подшучиваете?
— Спросил его, когда стричься будет. А он отвечает: «Это я уже постригся — раньше ещё больше волос было». Вылитый Пуйоль!

©  Чемпионат.com



«Хочу со “Спартаком” добиться чего-то большого»
— У вас такие соседи в гостинице — Пеллегрини, Лавесси…
— Были. Уже уехали. Они в другом корпусе жили, кушали в отдельном помещении — только в коридоре изредка пересекались.

— Китайцы сами по себе достаточно шумные. Не беспокоили?
— Вообще их не слышал. Видимо, у них тоже дисциплина на высоком уровне.

— Представьте, подходит в лобби Мануэль Пеллегрини и доверительно так говорит: «Айда, Ивелин, к нам в Китай!» — что скажете?
— А у меня уже были предложения из Китая.

— Давно?
— Недавно.

— Небось хорошие деньги предлагали.
— Хорошие…

— И всё равно отказались?
— Да.

— Почему?
— Не моё. Это раз. А два — хочу со «Спартаком» добиться чего-то большого.

— Слухи о «Трабзонспоре» имели под собой почву?
— Из руководства ни один человек не позвонил и не сказал: «Хотим тебя продать». Вообще никто ничего не говорил — только медиа писали. А теперь уже и они тему не разогревают. Остыла.

©  Чемпионат.com

«Очки приносят чемпионство, а не красивые поражения или победы»
— По вашим ощущениям, за последний год «Спартак» ментально изменился?
— Команда в целом изменилась. Привыкли друг к другу и требованиям тренера. Лишних слов на поле больше не требуется — достаточно взгляда, движения.

— А в плане психологии?
— Психология — главное в футболе. Когда ты спокоен, мысли правильные — проще реализовать свой потенциал на поле.

— «Спартак» стал более амбициозным?
— Думаю, да. У нас сейчас очень высокая конкуренция — 22 человека. Все хотят попасть в стартовый состав и доказывают это работой на тренировках.

— Стилистически команда тоже изменилась?
— Раньше больше упор на позиционные атаки делался. Сейчас стали действовать более агрессивно и динамично. Более вертикально. При потере сразу вступаем в отбор. Лучше совершить рывок на пять-шесть метров и забрать мяч на чужой половине, чем бежать за соперником через всё поле к своим воротам, а потом — обратно.

— Современный «Спартак» счёту 4:3 предпочтёт 1:0?
— Не вижу особой разницы в счёте, если он победный. Главное — набирать очки. Очки приносят чемпионство, а не красивые поражения или победы.

— Но Карреру как мастера обороны пропущенные мячи особенно расстраивают?
— Конечно, расстраивают. Но я считаю, что с Каррерой мы не только в обороне — в атаке тоже прибавили. Стали лучше комбинировать, разучили новые комбинации. При выборе игрового стиля тренер отталкивается от качеств состава.

«Когда тренер живёт игрой, крылья за спиной вырастают!»
— Каррера установил новые порядки в быту. Например, одновременный приём пищи.
— И это правильно! Вместе кушаем, вместе встаём и уходим. Если хотим побеждать, не только на поле — везде нужно быть единым коллективом. И в гостинице, и в ресторане.

— Сколько времени длится обед?
— Сегодня, например, за 15−20 минут покушали. Иногда бывает свободный ужин, по желанию. Тогда можно и в городе перекусить — для разнообразия.

— Кто в «Спартаке» первым управляется с обедом?
По-разному. Чемпионов тут нет. Когда есть аппетит, накладываешь в тарелку мясо, овощи, фрукты, когда нет — салатика пожевал и пошёл.

— Опоздания наказываются?
— На этом сборе опозданий не было. Но внутренние правила, система штрафов, безусловно, существуют. Игроки знают, что надо делать и как.

— Обратил внимание, как охрип Каррера. Не щадит себя на тренировках?
— Он амбициозный человек и стремится передать свои эмоции, мотивацию нам. Когда тренер живёт игрой и хочет сделать тебя лучше, крылья за спиной вырастают!

«Мне с Адриано легко — хорошо открывается, не жадничает»
— В этом году «Спартак» тренировался в обстановке строгой секретности. Журналисты у поля — зло?
— Это решение главного тренера. Он считает, что команде необходимо спокойствие. Я ничего не имею против журналистов, но если они постоянно толкутся у поля, это, наверное, тоже неправильно. Думаю, одного раза в неделю достаточно, чтобы приехать, посмотреть 10−15 минут, сделать несколько интервью. Если каждый день общаться, о чём через месяц говорить будем (улыбается)?

— Самые популярные слова у Карреры?
— «Браво», «прессингуем». Обычные футбольные термины — ничего фирменного.

— С Адриано вы, похоже, неплохо сыгрались?
— Ничего удивительного — он очень хороший игрок. В пяти матчах пять голов забил. Мне с ним легко — Луис хорошо открывается, не жадничает.

— Корпусом, опять-таки, здорово работает.
— А ещё прыгает высоко.

— Выше Зе Луиша?
— Трудно сказать. Одно ясно: оба классные нападающие.

— Столь острая конкуренция в атаке — во благо?
— Любая конкуренция — плюс. Она заставляет футболиста включать внутренние резервы. Будь воля тренера, он и 20 человек в состав поставил бы. Но играть могут только 11. Поэтому к каждому шансу нужно относиться максимально серьёзно — вне зависимости от того, со старта вышел на поле или на замену. Только с таким настроем можно добиться серьёзного результата.

— Вас конкуренция больше мотивирует, чем напрягает?
— Зачем раздражаться? Зная, что в любом случае будешь играть, неизбежно расслабляешься. А когда есть конкуренция, до последнего момента не знаешь, попадёшь в состав или нет. Соответственно держишь себя в тонусе и каждую тренировку проводишь на максимуме.

— Отчего так близко к сердцу замены принимаете?
— Я тоже амбициозный человек. Всегда хочу как можно больше сделать на поле. Но есть решение тренера, и его нужно уважать. Ему виднее.

©  Чемпионат.com

«У ЦСКА и моментов практически не было…»
— Мысленно уже готовитесь к «Краснодару»?
— И не только к «Краснодару» — ко всем оставшимся 13 играм. Мы знаем, что нас ждёт, и готовы к этому.

— Игры «быков» с «Фенербахче» смотрели?
— Не получилось. Только счёт знаю.

— Более ранний старт даёт им преимущество?
— И да, и нет. С одной стороны, «Краснодар» уже вошёл в соревновательный режим, а с другой — сил потратил немало. Посмотрим, какой фактор окажется более существенным.

— Говорят, все билеты на новую арену проданы.
— Так это же отлично! Всегда приятно играть при полных трибунах. Я там ещё не был, но друзья рассказывали: смотреть футбол на новом стадионе — одно удовольствие. Думаю, что и играть — тоже.

— Пять очков отрыва от ближайшего конкурента…
— Это и мало, и много. Мы стараемся не смотреть в таблицу — настраиваемся на победу в каждом матче.

— Бытует мнение, что вылет «Зенита» из Лиги Европы — скорее плохая новость для «Спартака», чем хорошая.
— Да, теперь они сосредоточатся на чемпионате, ну и что? У нас хорошая команда, и мы рассчитываем только на свои силы.

— С Милановым в отпуске виделись?
— Только по телефону общались. Раньше жили в разных городах, теперь, наверное, будем видеться чаще — он квартиру в Софии купил, недалеко от меня.

— Георги убеждён, что «Спартак» не выглядел лучшим и часто побеждал незаслуженно. Парируете?
— Отвечать надо не на словах, а делом на поле.

— Дерби первого круга «Спартак» заслуженно выиграл?
— Абсолютно. Очень здорово отыграли. Зе забил два фантастических гола, Глушаков… У ЦСКА и моментов практически не было.

— Промес шутит: «Как только Попов перестал “нырять”, так судьи и перестали давать “Спартаку” пенальти».
— Сразу после того интервью я заработал пенальти в матче с «Копенгагеном» и выразил признательность Квинси за подсказку.

— Теперь и в чемпионате «Спартак» начнёт пенальти бить?
— Если судья видит нарушение против игрока «Спартака», пусть свистит, не надо стесняться.

©  Чемпионат.com

«Сам себе нравлюсь в смокинге»
— В отборе к ЧМ-2018 Болгарии группа попалась кошмарная…
— Очень кошмарная! У Швеции и Голландии сейчас по семь очков, у нас — шесть. 25 марта принимаем Нидерланды дома. Я Промеса уже предупредил: «Готовьтесь». Понятно, что у Голландии и игроки, и чемпионат сильнее. Но в футболе не всегда побеждает лучший. Часто выигрывает тот, кто этого больше хочет.

— Достаточно вспомнить 1994 год.
— Я тогда маленьким был, шесть лет всего. Но победу над Францией и четвёртое место на чемпионате мира Болгария вспоминает по сей день.

— Вы правда обещали жене повторно выиграть звание лучшего игрока Болгарии?
— Да. Когда мне в феврале 2016-го вручали приз за предыдущий год, Елена была беременна, месяц до рождения дочки оставался, и на церемонию со мной не пошла. И тогда я пообещал ей, что за следующим призом мы уж точно отправимся вместе. И сделал всё возможное, чтобы слово сдержать.

— Оценила?
— Я думаю, да…

— Сколько раз в жизни смокинг надевали?
— Всего несколько раз. Для этого особый повод нужен — свадьба или день рождения. Не скрою, я сам себе нравлюсь в смокинге. У меня дома их семь-восемь штук — висят в шкафу, ждут подходящего случая….

— Как партнёры на смену стиля отреагировали?
— Промес сразу набросился: «Видел твою фотку — шикарно выглядишь! Кто тебе подсказал этот стиль?». «Сам», — отвечаю. Не поверил. «Ты же, — говорит, — постоянно в спортивном костюме ходишь». Смешной аргумент. Мне что, на тренировки в смокинге приезжать (смеётся)?!

— А слабо?
— Разве что разок — повеселить ребят. />.

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