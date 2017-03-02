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Забавно было бы вообразить Мирчу Луческу на месте Валерия Карпина в том самом нашумевшем ролике, где главный тренер «Спартака» в разговоре с болельщиками перевел стрелки с проблем своего клуба на неудачи «Зенита» и заставил людей, минуту назад гневно требовавших объясниться, кричать: «Валера, верим!».

На самом деле сейчас румынский специалист действительно оказался в похожей ситуации. Список претензий весьма широк — «потерянная нить управления», «отсутствие стержня у команды» и непростые взаимоотношения с игроками. Все это по результатам одного-единственного поражения в первом матче после долгой паузы.

Разумеется, итоговая неудача в противостоянии с «Андерлехтом» — провал, но в Петербурге ситуацию внутри и вокруг команды оценивают отнюдь не так драматично. Неожиданные гостевые неудачи случались с «Зенитом» на весенних стадиях еврокубков и раньше — при Адвокате, Спаллетти и Виллаш-Боаше. В некоторых случаях петербуржцам удавалось совершить маленькое чудо и отыграться дома, в других — за поражение на выезде расплачивались вылетом, но «Зенит» всегда преображался на «Петровском» и давал бой любому сопернику. Так было и на этот раз. Луческу пообещал, что на домашнюю встречу выйдет другая команда — и не обманул. Сине-бело-голубые заметно прибавили по сравнению с первой игрой и едва не совершили одно из самых эффектных спасений в своей истории. Не хватило самой малости. Способна ли плохо управляемая команда «без стержня» по заказу забить три мяча далеко не самому слабому сопернику?

Впечатляюще выглядел и ход с объявлением на пресс-конференции о том, что Данни обязательно попадет в основу на второй матч с бельгийцами. Если бы не досадный гол на последних секундах, за это решение Луческу до сих пор носили бы на руках. Разве такое может родиться в атмосфере внутреннего разлада?

Слухи о неважных отношениях внутри коллектива ходили и в конце прошлого лета. Тогда Луческу начал нагружать подопечных куда интенсивнее Виллаш-Боаша, и многие игроки не стеснялись жаловаться на усталость прямо в микст-зоне после матчей. В итоге это вылилось во впечатляющий беспроигрышный отрезок в сентябре — октябре и пару волевых побед.

Ворчание недовольных — привычный саундтрек для любых продолжительных сборов, но в этот раз подобных вещей почти не было. Наоборот, насыщенный спаррингами график понравился многим футболистам куда больше, чем монотонные недели беговых занятий.

Если же говорить о разногласиях между Луческу и Олегом Шатовым, то если они и были, то сейчас все позади. В среду полузащитник тренировался в общей группе и спокойно общался с главным тренером. Отношения действительно рабочие — с этим утверждением поспорить сложно.