Луческу — верят
Собственный корреспондент в Петербурге Сергей ЯРЕМЕНКО рассказывает о ситуации вокруг главного тренера «Зенита» после вылета команды из Лиги Европы.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Забавно было бы вообразить Мирчу Луческу на месте Валерия Карпина в том самом нашумевшем ролике, где главный тренер «Спартака» в разговоре с болельщиками перевел стрелки с проблем своего клуба на неудачи «Зенита» и заставил людей, минуту назад гневно требовавших объясниться, кричать: «Валера, верим!».
На самом деле сейчас румынский специалист действительно оказался в похожей ситуации. Список претензий весьма широк — «потерянная нить управления», «отсутствие стержня у команды» и непростые взаимоотношения с игроками. Все это по результатам
Разумеется, итоговая неудача в противостоянии с «Андерлехтом» — провал, но в Петербурге ситуацию внутри и вокруг команды оценивают отнюдь не так драматично. Неожиданные гостевые неудачи случались с «Зенитом» на весенних стадиях еврокубков и раньше — при Адвокате, Спаллетти и
Впечатляюще выглядел и ход с объявлением на
Слухи о неважных отношениях внутри коллектива ходили и в конце прошлого лета. Тогда Луческу начал нагружать подопечных куда интенсивнее
Ворчание недовольных — привычный саундтрек для любых продолжительных сборов, но в этот раз подобных вещей почти не было. Наоборот, насыщенный спаррингами график понравился многим футболистам куда больше, чем монотонные недели беговых занятий.
Если же говорить о разногласиях между Луческу и Олегом Шатовым, то если они и были, то сейчас все позади. В среду полузащитник тренировался в общей группе и спокойно общался с главным тренером. Отношения действительно рабочие — с этим утверждением поспорить сложно.
Вылет из еврокубков никак не повлиял и на отношение руководства клуба к Луческу. По нашим данным, у румынского специалиста
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