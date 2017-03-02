Дагестан не будет участвовать в финансировании «Анжи»

— Республика не может финансово поддерживать клуб, но будет оказывать содействие, помогать привлекать инвесторов, — заявил «Известиям» Рамазан Абдулатипов во время Инвестиционного форума в Сочи. — Многое из этого мы уже сделали. В частности, сняли ряд налогов со стадиона, частично снизили плату за аренду земли — смягчили ситуацию. Не буду называть конкретные суммы. Мне не нравится выражение «финансовый режим». Это не должно быть режимом — финансы должны быть открыты и работать. В разумных пределах, конечно. Никто не мешает зарабатывать как можно больше и уже из заработанного увеличивать бюджет. Но прошу вас не заставлять меня комментировать финансово-кредитную составляющую: о ней я расскажу, когда уйду на пенсию.

В декабре 2016 года было объявлено о том, что владелец «Анжи», известный бизнесмен Сулейман Керимов отходит от управления клубом, а новым собственником становится бывший президент махачкалинского «Динамо» Осман Кадиев. Несмотря на то что Сулейман Керимов продолжит частично финансировать «Анжи», клуб сразу заявил о перемене курса в сторону сокращения бюджета. Это привело к смене всего руководящего состава, тренерского штаба и большинства футболистов и, как следствие, основательной разгрузке зарплатной ведомости.

— Мы давно обсуждали эту проблему с Сулейманом Керимовым, — рассказал Рамазан Абдулатипов. — Он очень много вложил в этот проект — и в стадион, и в футбольную команду, и в академию футбола. Но в определенный момент Керимов устал от «Анжи» и передал его другим людям. Клуб будет развиваться, мы окажем ему всяческую поддержу. В ближайшее время мы увидим новое качество «Анжи».

При этом глава Дагестана подчеркнул, что кандидатура нового президента клуба согласовывалась с ним лично.

— Осман Кадиев — наш товарищ, — сказал Рамазан Абдулатипов. — В свое время он занимался махачкалинским «Динамо», имеет опыт в сфере футбольного управления. Осман — очень активный человек. Думаю, он оптимизирует «Анжи» с точки зрения состава и стоимости игроков. Траты должны быть разумными, а финансовая политика — адекватной.

Проект «Анжи» Сулеймана Керимова оказался одним из наиболее резонансных в истории российского футбола. Бывший владелец «Уралкалия» приобрел клуб в начале 2011 года. «Анжи» придерживался беспрецедентной трансферной политики: в первый же период дозаявок был приобретен ряд дорогостоящих легионеров и российских футболистов. В Махачкалу приехал легендарный бразильский футболист Роберто Карлос — чемпион мира 2002 года, трехкратный победитель Лиги чемпионов. Впрочем, через полгода «Анжи» снова поднял планку: в клуб пришел камерунский форвард Самюэль Это’о. Это был первый трансфер в РФПЛ действующей звезды мирового футбола — незадолго до перехода в «Анжи» Это’о два раза подряд выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны» и миланского «Интера».

Несмотря на масштабную пиар-кампанию, «Анжи» неоднократно оказывался в эпицентре скандалов, связанных с конфликтами внутри клуба и постоянными сменами тренеров. Находились и те, кто подозревал команду в «неспортивном» характере ряда побед. При этом часть звездных игроков «Анжи» отказались переезжать в Дагестан, в результате чего команда базировалась и тренировалась либо в Москве, либо в подмосковном Кратово.

— Дело в том, что каждый проект должен быть вмонтирован в определенную среду, — пояснил глава республики. — Люди в Дагестане эмоциональные, болельщиков хватает. Но вместе с тем нужно адекватно оценивать, насколько богата республика, чтобы такой проект при таком бюджете соответствовал текущему социальному положению жителей региона. Думаю, деятельность «Анжи» будет оптимизирована в соответствии с возможностями самого Дагестана. Кроме того, мы давно говорили с Сулейманом, что «Анжи» нужно возвращать на родную землю. И речь не только о том, что ряд игроков, а иногда и вся команда живут и тренируются в Москве, а в Махачкалу приезжают только в день матча или накануне.

Летом 2013 года Сулейман Керимов объявил о смене курса «Анжи» и отказе от политики приобретения топовых звезд футбола. Клуб сократил бюджет в три раза, но всё равно имел финансирование на уровне первой шестерки РФПЛ, что позволило «Анжи» в сезоне-2013/14 приобрести на правах аренды ряд статусных российских футболистов — Федора Смолова, Александра Бухарова, Владимира Быстрова и Динияра Билялетдинова. Однако и это не спасло «Анжи» от вылета из РФПЛ в мае 2014 года. Через год клуб вернулся из ФНЛ, с трудом удержался в премьер-лиге по итогам сезона-2015/16, а в нынешнем сезоне ушел на зимний перерыв на 11-м месте. Не так давно «Анжи» объявил о новой волне оптимизации.

— Нам неинтересно, если мы всех футболистов будем исключительно покупать, — резюмировал Рамазан Абдулатипов. — Какая тогда польза России и Дагестану? Мы в первую очередь должны работать на то, чтобы вырастали свои спортсмены, которые позволяли бы клубу самому себя обеспечивать. Поэтому и «Анжи», и «Терек», и другие клубы должны воспитывать своих игроков. У нас, к примеру, есть хорошая волейбольная команда «Дагестан. И я ставлю перед ней определенные задачи. Не выход в Суперлигу, конечно, — этот уровень мы не потянем. Год назад мы выиграли группу Б, сейчас занимаем 3−5 места в группе А. И для нас очень важно, чтобы в команде воспитывались собственные волейболисты: 2−3 игроков покупайте, но все остальные должны быть свои.

Справка «Известий»

По данным портала Sports.ru, в 2012 году бюджет «Анжи» составлял $180 млн. После «перезагрузки-2013», по словам тогдашнего председателя совета директоров клуба Константина Ремчукова, он снизился до $60−70 млн. В 2016 году, как сообщают спортивные СМИ, бюджет «Анжи» достиг отметки $25 млн. В январе вице-президент клуба Зайдин Джамбулатов сообщил «Известиям», что с лета 2017 года бюджет сократится еще примерно на 40%. .