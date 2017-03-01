Георгий Ярцев: Дзюба нашел свою команду

— В современном футболе все крутится вокруг денег — трансферы, контракты. Насколько в этом плане нынешнее поколение футболистов отличается от того, с кем вы в 1996-м выигрывали золото в «Спартаке»? — вопрос Ярцеву.

— Недавно перечитывал книгу Вадима Евсеева, где у него есть такая фраза: «На меня деньги с неба упали и крыша поехала». Но он был в команде, где эту крышу мигом ставили на место, и человек работал. Тогда было так: если ты не работаешь на тренировках, то ни за какие заслуги в основной состав не попадешь.

— То есть, это зависит от того, кто тобой занимается?

— От человека тоже. Сколько талантливых ребят было в «Спартаке-2», где получали очень приличные деньги, и когда им говорили: «Переходи в другую команду, с которой будешь бороться за высшую лигу», они шли туда неохотно. А зачем, когда все есть?

— Вот я знаю, Козлов в «Факеле» оказался.

— Козлов, Обухов. Талантливые ребята.

— Кротов еще был…

— Дело в том, что когда ты видел его пять-шесть лет назад, то думал, что он вырастет… А потом он уходит, и в новой команде вообще ничего не показывает. Возвращается назад. И эта болтанка вычеркивает его из списка талантливых игроков. Но есть люди, которым деньги голову не забивают.

— Тот же Дзюба. В «Томь», в «Ростов» уходил и везде доказывал.

— В Томске и Ростове его на руках носили. Вернулся в «Спартак» — не сложились отношения. И в итоге он нашел свою команду. А Погребняк? Да много ребят таких. Самедов вернулся в «Спартак», я очень рад этому. Но посмотрите, сколько наших талантливых игроков ушло в свое время из «Спартака» — Самедов, Тарасов, Торбинский, Яковлев, Григорьев. Еще раньше — Кузьмин. Сейчас — Козлов, Обухов. Значит, в свое время их не разглядели.